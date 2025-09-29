Cảnh báo cho những ai đang dùng điện thoại kiểu này: Bệnh tật "bủa vây" nếu không bỏ sớm

Hiện nay, điện thoại di động gần như trở thành “vật bất ly thân” của nhiều người. Không khó để bắt gặp hình ảnh một người cầm điện thoại lúc ăn cơm, lúc mua đồ, lúc đi dạo,... Thậm chí, nhiều người còn đem cả điện thoại để lướt mạng xã hội, đọc báo, xem video,... khi đi vệ sinh. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã cảnh báo rằng việc sử dụng điện thoại di động trong lúc đi vệ sinh có thể gây ra những hậu quả nặng nề.

Tác hại khi sử dụng điện thoại trong nhà vệ sinh

Chia sẻ trên CNN, tiến sĩ Lai Xue, bác sĩ phẫu thuật đại tràng tại Trung tâm Y tế Tây Nam thuộc Đại học Texas ở Dallas, Mỹ, cho biết dùng điện thoại khi đi vệ sinh có thể khiến mọi người ngồi trên bồn cầu lâu hơn. Khi ngồi trên bồn cầu, bệ ngồi sẽ ép mở mông, dưới tác động của trọng lực, áp lực lên đại trực tràng, hậu môn cũng tăng lên.

Phó giáo sư, tiến sĩ Farah Monzur, chuyên gia y khoa và giám đốc Trung tâm Bệnh viêm ruột tại Bệnh viện Stony Brook Medicine ở New York, Mỹ, chia sẻ việc ngồi lâu trên bồn cầu có thể gây sa trực tràng.

Ngoài ra, thói quen này cũng có thể làm suy yếu cơ sàn chậu. Theo thời gian, điều này gây tiểu gấp, tiểu không tự chủ hoặc khó làm rỗng bàng quang, ruột.

Ngoài hai tác hại kể trên, thói quen sử dụng điện thoại khi đi vệ sinh, đi đại tiện cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh trĩ - bệnh lý gây đau, ngứa và chảy máu ở vùng hậu môn do mạch máu quanh khu vực này bị sung huyết.

Tiến sĩ Xue giải thích rằng ngồi lâu trên bồn cầu cũng làm tăng áp lực lên các tĩnh mạch và mạch máu xung quanh hậu môn. Tình trạng này kéo dài có thể gây ứ máu, hình thành búi trĩ và làm tăng nguy cơ mắc bệnh trĩ.

Dùng điện thoại trong nhà vệ sinh có thể tăng nguy cơ mắc nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau.

Một nghiên cứu nhỏ tại Hoa Kỳ được đăng tải trên tạp chí PLOS One đã chỉ ra rằng 66% người tham gia báo cáo rằng họ có thói quen sử dụng điện thoại di động trong lúc đi vệ sinh.

Kết quả nội soi đại tràng sau đó cho thấy những người sử dụng điện thoại thông minh khi đi vệ sinh có nguy cơ mắc bệnh trĩ cao hơn 46%, báo Anh Express cung cấp thông tin.

Các nhà nghiên cứu cũng đồng tình rằng việc sử dụng điện thoại thông minh có thể khiến mọi người sao nhãng khi đi vệ sinh và kéo dài thời gian ngồi trên bồn cầu. Điều này góp phần làm tăng áp lực lên các mô, mạch máu trong hậu môn và dẫn đến bệnh trĩ.

Tác giả chính của nghiên cứu, chuyên gia Trisha Pasricha cho biết: “Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy tác hại rõ rệt của việc sử dụng điện thoại trong nhà vệ sinh. Chúng tôi cũng khuyên mọi người tốt nhất nên để điện thoại thông minh bên ngoài phòng tắm và cố gắng tập trung đi đại tiện chỉ trong vài phút”.

Phó giáo sư Monzur cho biết mọi người chỉ nên dành trung bình từ 5-10 phút để đi vệ sinh và tránh ngồi lâu hơn để hạn chế nguy cơ gặp các vấn đề sức khỏe kể trên.