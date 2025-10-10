Cảnh báo cho ai thức dậy vào khung giờ này, cẩn thận gan đang "gặp nguy"

Các vấn đề về gan thường được rất nhiều người quan tâm do đây là bộ phận nắm giữ nhiều chức năng quan trọng đối với sức khỏe của chúng ta. Khi gan gặp vấn đề, ngoài các dấu hiệu cảnh báo bệnh thông thường xuất hiện trên cơ thể, việc liên tục thức dậy vào khung giờ 1-3 giờ sáng cũng có thể là tín hiệu đáng chú ý. Tuy nhiên, dấu hiệu này thường bị nhiều người bỏ qua.

Thức dậy lúc 1-3 giờ sáng cảnh báo gan gặp ‘trục trặc’

Gan là một 'trung tâm' trao đổi chất chính giúp chuyển đổi hormone, chất dinh dưỡng, đồng thời làm sạch máu và thải độc. Thông thường gan sẽ tiến hành đào thải độc tố một cách tự nhiên khi chúng ta ở trong chu kỳ giấc ngủ non-REM. Chu kỳ này thường diễn ra vào khoảng 1-3 giờ sáng.

Tuy nhiên, khi gan hoạt động kém hiệu quả, nó cũng sẽ gây ảnh hưởng tới chu kỳ ngủ/ thức và khiến mọi người thức giấc nhiều hơn.

Bác sĩ Brian Lun, Chuyên gia Y học Tích hợp và Chức năng, tại Thành phố Kansas, Mỹ cho biết: “Nhịp sinh học giúp đảm bảo rằng tất cả các cơ quan trong cơ thể hoạt động hài hòa với nhau. 1-3 giờ sáng là khoảng thời gian chúng ta ngủ sâu nhất và cũng là lúc gan làm việc chăm chỉ để làm sạch và thải độc cho cơ thể”.

Tuy nhiên, nếu mọi người có chế độ ăn uống và lối sống kém lành mạnh chẳng hạn như chế độ ăn giàu chất béo, thực phẩm chế biến sẵn, ăn nhiều đường tinh luyện, uống rượu hoặc căng thẳng quá mức, điều này có thể tăng gánh nặng cho chức năng gan. Gan sẽ phải chuyển hóa lượng lớn cholesterol, glucose, điều tiết hormone và tiết axit mật liên tục để đào thải các chất dư thừa ra khỏi cơ thể.

Tình trạng ứ đọng, tích tụ chất béo, glucose có thể khiến quá trình chuyển hoá và đào thải kéo dài. Lúc này, cơ thể sẽ cố gắng phân bổ nhiều năng lượng hơn đến gan đồng thời kích hoạt hệ thần kinh khiến mọi người thức giấc giữa đêm, chuyên gia Brian nói thêm.

Tình dậy trong khoảng từ 1-3 giờ sáng có thể là dấu hiệu cảnh báo gan gặp vấn đề. (Ảnh minh họa)

Theo trang Times of India, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Lancet Gastroenterology and Hepatology đã chỉ ra rằng giấc ngủ và bệnh gan có mối quan hệ hai chiều. Nghiên cứu cho thấy hơn 50% bệnh nhân xơ gan bị rối loạn giấc ngủ và tình trạng này có thể trở nên trầm trọng hơn khi bệnh gan tiến triển. Nghiên cứu mô tả rằng rối loạn chức năng gan gây ra rối loạn giấc ngủ và chất lượng giấc ngủ kém có thể tiếp tục làm suy yếu sức khỏe gan.

Theo Tạp chí Journal of Thoracic Disease, rối loạn giấc ngủ ảnh hưởng đến khoảng 60-80% bệnh nhân mắc bệnh gan mạn tính. Biểu hiện thường gặp nhất là mất ngủ, giấc ngủ gián đoạn, buồn ngủ vào ban ngày và hội chứng chân không yên.

Thường xuyên thức dậy trong khoảng từ 1-3 giờ sáng có thể là dấu hiệu của bệnh gan hoặc các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn khác. Do đó, nếu nhận thấy tình trạng này kéo dài, mọi người nên nhanh chóng đến bệnh viện kiểm tra toàn diện, giúp phát hiện bệnh gan và điều trị kịp thời (nếu có).