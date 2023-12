Cảnh báo cái chết ở độ tuổi 20 trong giới nghệ sĩ

Những cái chết ở độ tuổi 20-30

Từ đầu tháng 11, showbiz Hàn - Nhật và Trung Quốc liên tục đón nhận tin nghệ sĩ trẻ qua đời. Những cái chết đột ngột, liên quan vấn đề sức khỏe được cảnh báo.

Ngày 8/11, Wikitree đưa tin ca sĩ Kim Na Hee qua đời ở tuổi 24. Gia đình không tiết lộ nguyên nhân cô mất. Chỉ hai ngày trước, cô cập nhật hình ảnh vui vẻ với thú cưng trên trang cá nhân. Đây là hình ảnh duy nhất còn lại trên mạng xã hội của Nahee.

Giữa tháng 11, Sohu đăng tin diễn viên múa Tần Mai qua đời ngay trong đêm công diễn vở Gấu trúc khổng lồ. Gia đình cho rằng lý do diễn viên múa mất là làm việc quá sức, thường xuyên nhịn ăn.

Trang Quần Thi qua đời do chứng phình động mạch não.

Các đoàn múa có yêu cầu khắt khe với cơ thể, thường xuyên kiểm soát chế độ ăn của diễn viên. Cường độ tập luyện quá mức dẫn đến tình trạng sức khỏe kém, dễ gây kiệt sức. Sau khi Tần Mai qua đời, người thân muốn làm rõ việc ê-kíp Gấu trúc khổng lồ có bắt ép nữ diễn viên làm việc hay không.

Chưa đầy nửa tháng, truyền thông Trung Quốc tiếp tục đưa tin sao Malaysia gốc Hoa Trang Quần Thi đột quỵ trên phim trường. Theo Ettoday, nữ diễn viên bất ngờ chóng mặt, nôn mửa trong lúc đang ghi hình bộ phim mới. Cô qua đời trên đường đi cấp cứu, chỉ khoảng 30 phút sau đó, nguyên nhân phình động mạch não.

Bác sĩ chẩn đoán cho Trang Quần Thi nói chứng phình động mạch não thường không dễ chẩn đoán, chỉ có thể phát hiện bằng phương pháp chụp cắt lớp vi tính ( CT Angiography ).

Chứng phình động mạch não xảy ra khi ngủ không đủ giấc, huyết áp cao, nguyên nhân chủ quan là sấy tóc ở nhiệt độ cao. Áp lực tăng cao khiến người bệnh chóng mặt, nôn mửa, thậm chí đột quỵ.

Ngày 30/11, Sina đăng tin ca sĩ Kha Thần Huân đột tử trong nhà vệ sinh khách sạn lúc rạng sáng. Anh được đưa đến bệnh viện lúc 4h20 sáng nhưng không qua khỏi. Bác sĩ chẩn đoán nam ca sĩ đột tử do vấn đề tim mạch.

Lời cảnh tỉnh của bác sĩ, chuyên gia

Bác sĩ phẫu thuật thần kinh Daniel E. Walzman giải thích cơn đau đầu dữ dội là dấu hiệu của đột quỵ xuất huyết chứ không phải đột quỵ do thiếu máu cục bộ. Đây cũng là trường hợp ca sĩ Trang Quần Thi Thi mắc phải.

"Hầu hết cơn đột quỵ là do thiếu máu cục bộ xảy ra khi dòng máu đến não bị tắc nghẽn. Một trường hợp phổ biến khác là loại là đột quỵ xuất huyết, thường do vỡ phình động mạch não hoặc xuất huyết do tăng huyết áp", bác sĩ giải thích.

Kimon Bekelis, giám đốc điều hành Trung tâm Phình mạch não & Đột quỵ ở Long Island tại Bệnh viện Good Samaritan, nói với Best Life rằng khi được phát hiện sớm, đột quỵ thường có khả năng sống sót. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhận thấy đó là dấu hiệu đột quỵ và thường phớt lờ điều đó.

Còn về chứng ngừng tim khiến Kha Thần Huân đột tử ở tuổi 20, bác sĩ cho biết đây là sự kết thúc nhanh chóng và bất ngờ mọi hoạt động của tim. Hơi thở và dòng máu ngừng lập tức, chỉ trong vài giây nạn nhân bất tỉnh và qua đời.

"Đột tử do tim không giống chứng ngưng tim đột ngột ( SCA ). SCA là tình trạng tim ngừng đột ngột do nhịp tim không đều, có thể phát hiện được, sống sót nếu được chăm sóc tốt", bác sĩ Kimon Bekelis nhận định.

Đột tử do tim phổ biến ở nam giới hơn nữ giới, đôi khi do di truyền nhưng người bệnh không khám sức khỏe định kỳ, khó phát hiện. Theo nghiên cứu của Hiệp hội Tim mạch Mỹ, hàng năm có đến 50.000-80.000 người chết vì đột tử do tim.

Độ tuổi đột quỵ ngày càng trẻ hóa do thói quen làm việc quá sức của giới trẻ.

Trường hợp của diễn viên múa Tần Mai, người mất ngay sau buổi công diễn vở kịch, lại cảnh báo nguy cơ đột quỵ.vì làm việc quá sức.

Theo nghiên cứu của WHO, người làm việc từ 55h/tuần trở lên đối mặt nguy cơ đột quỵ cao hơn 35% và nguy cơ bệnh tim cao hơn 17% so với người làm việc 35-40h/tuần.

Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc WHO, cho rằng không có công việc nào đáng để chúng ta phải mắc bệnh tim hoặc đột quỵ. Ngoài việc người lao động tự chăm sóc, ông kêu gọi chính phủ, doanh nghiệp bảo vệ sức khỏe cho người lao động.

Từ năm 2016, WHO đã cảnh báo có đến 488 triệu người đối mặt với rủi ro khi làm việc quá sức. Con số 745.000 người chết trong năm do đột quỵ, bệnh tim, làm việc quá sức khiến nhiều người bất ngờ. Chỉ trong vòng 16 năm, số ca tử vong vì bệnh tim tăng đến 42%, đột quỵ tăng 19%. Số liệu do WHO phối hợp thực hiện cùng Tổ chức Lao động Quốc tế chỉ tính người qua đời do làm việc quá giờ.

"Những cái chết trẻ xảy đến ngày càng nhiều, đa phần do lối sống thiếu lành mạnh, không sắp xếp công việc ổn định. Bệnh tim và đột quỵ không chừa một ai, ngày càng trẻ hóa. Chỉ có chúng ta mới cứu được chính mình", bác sĩ Kimon Bekelis nhấn mạnh.