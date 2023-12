22 tuổi đã đột quỵ, liệt nửa người do những thói xấu nhiều người mắc phải

Đột quỵ ở người trẻ từ những thói xấu

Đột quỵ hay đột quỵ do nhồi máu não là mối đe dọa đối với tính mạng và sức khỏe của nhiều người. Bác sĩ Phạm Vĩ Nữ - Trưởng khoa Thần kinh của Bệnh viện số 2 Ninh Ba (Trung Quốc) mới đây đã chia sẻ trường hợp đáng tiếc của nam bệnh nhân 22 tuổi Liễu Định (đã thay đổi họ tên).

Hình ảnh bệnh nhân nhồi máu não

Theo chia sẻ, được biết, nam bệnh nhân trước đó thường có thói quen thức khuya chơi đêm và cho rằng "đi ngủ trước 2h đêm là lãng phí cuộc đời."

Vào một buổi tối, chàng trai vẫn thức khuya chơi game như thường lệ nhưng bắt đầu thấy những triệu chứng khác thường như chóng mặt, đau đầu, tay chân không còn linh hoạt. Đến sáng hôm sau, Liễu Định mới phát hiện không thể cử động nên đã lập tức gọi gia đình. Khi được đưa đến bệnh viện, chàng trai đã bị liệt nửa người.

"Vì được đưa đến bệnh viện muộn nên đã bỏ lỡ thời gian vàng cho điều trị, thực sự đáng tiếc", bác sĩ Phạm Vĩ Nữ chia sẻ: "Chàng trai mới chỉ 22 tuổi, khi đang ở độ tuổi sung mãn nhất của cuộc đời nhưng lại liệt nửa người do đột quỵ."

Bác sĩ cũng chia sẻ thêm, Liễu Định không chỉ thường xuyên thức khuya mà còn có thói quen hút thuốc hơn 10 năm nay, thường xuyên uống rượu, ngồi lâu... Sự kết hợp của nhiều yếu tố sống không lành mạnh khác nhau dẫn đến nhồi máu não ở nhiều người trẻ.

Không chỉ riêng Liễu Định, anh Ngô (30 tuổi) - một công nhân ở Ninh Ba cũng bất ngờ cảm thấy chóng mặt vào buổi sáng kèm theo tê tay trái nhưng không mấy để tâm. Tuy nhiên, tình trạng mỗi lúc càng trầm trọng nên anh đã đến bệnh viện để điều trị và phát hiện nhồi máu não.

Kết quả chụp động mạch não cho thấy anh Ngô bị hẹp mạch máu nội sọ mức độ trung bình đến nặng, tương đương với mạch máu não của một người 60 tuổi. Cùng với đó, do thói quen sử dụng nhiều đồ uống có đường nên chỉ số đường huyết của anh đã vượt qua mức tiêu chuẩn. May mắn do anh Ngô còn trẻ và các triệu chứng còn tương đối nhẹ nên chỉ cần điều trị bằng thuốc.

Sau một thời gian điều trị, triệu chứng tê chân tay, chóng mặt của anh Ngô đã cải thiện rõ rệt. Đồng thời anh cũng cho biết mình đã điều chỉnh lối sống một cách tích cực, bỏ các đồ uống có đường và kiểm soát đường huyết để giảm nguy cơ nhồi máu não tái phát.

Bác sĩ Phạm Vĩ Nữ cho biết, 20 năm trước, bệnh nhân đột quỵ chủ yếu là người già trên 60 tuổi, những năm gần đây xu hướng bệnh nhân trẻ tuổi ngày càng có chiều hướng gia tăng. Những bệnh nhân đột quỵ ở độ tuổi trẻ thường có một số điểm chung như thường xuyên hút thuốc, ít vận động, có thói quen thức khuya và mắc các bệnh về lối sống như tiểu đường, huyết áp cao, mỡ máu... mà không hề hay biết.

Những thực phẩm làm tăng nguy cơ đột quỵ

Có một số yếu tố có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ, trong đó chế độ ăn uống là một trong những nguyên nhân không thể thiếu. Bác sĩ Jonathan Zeilinger (Anh) đã nêu ra một số loại thực phẩm cần tránh để giảm nguy cơ bị đột quỵ.

1. Thực phẩm nhiều dầu mỡ

Bác sĩ Jonathan cho biết: "Phần lớn những cơn đột quỵ có liên quan đến việc tích tụ mỡ và dần hình thành các mảng xơ vữa trong động mạch, từ đó khiến quá trình cung cấp máu cho não bị tắc nghẽn. Chính những thực phẩm có lượng dầu mỡ cao sẽ góp phần làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch và dễ dẫn đến đột quỵ."

Chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa trong các loại thực phẩm như thịt siêu chế biến (xúc xích, dăm bông, thịt hộp...), bơ, bánh quy, đồ chiến rán nhiều dầu mỡ chính là thủ phạm chính.

2. Thực phẩm chứa nhiều muối

Ngoài ra, cũng có những loại thực phẩm khác chứa nhiều muối cũng có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Bác sĩ Jonathan thông tin thêm: "Huyết áp cao cũng có thể thúc đẩy quá trình hình thành các mảng xơ vữa động mạch. Chính vì vậy, việc hấp thụ quá nhiều muối và những thực phẩm lượng calo cao dẫn đến huyết áp tăng đột ngột cũng sẽ làm tăng nguy cơ đột quỵ."

3. Thực phẩm chứa lượng đường cao

Không chỉ vậy, những thực phẩm có lượng đường cao như các loại đồ uống có gas, bánh ngọt... cũng là yếu tố quan trọng làm tăng nguy cơ đột quỵ. Một phần là do những thực phẩm này có khả năng dẫn đến tăng cân và tiểu đường type 2, từ đó gây tổn thương và viêm động mạch.

Nguồn: newqq, Express