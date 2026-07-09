Canh bạc của Tăng Thanh Hà

Mười ba năm ở ẩn, chỉ riêng cái tên cô xuất hiện đã đủ tạo sóng. Nhưng chọn trở lại bằng Nam Phương hoàng hậu, ngọc nữ màn ảnh Việt đang đặt cược nhiều hơn một vai diễn.

Sáng 7/7, khi trailer đầu tiên của Hoàng hậu cuối cùng lên sóng trên nền giọng hát của Bùi Lan Hương, mạng xã hội lập tức chia làm hai nửa. Một nửa vẫn giữ nguyên hoài nghi đã có từ buổi công bố dàn diễn viên năm ngày trước đó, họ lo ngại về mặt tuổi tác chênh lệch cũng như nét thần thái của Tăng Thanh Hà.

Nửa còn lại bắt đầu gật gù.

Sau hơn hai phút nhìn Tăng Thanh Hà bước thật sự vào nhân vật, ánh mắt trĩu nặng, cách nhả thoại chậm rãi mà vẫn giữ được sự tôn nghiêm, không ít người thừa nhận họ đã thôi đi tìm một gương mặt giống Nam Phương, và bắt đầu tin vào một người phụ nữ đang tổn thương.

Chỉ chừng đó thôi cũng đủ cho thấy một điều: Dù khen hay chê, cái tên Tăng Thanh Hà chưa từng hết hot sau ngần ấy năm.

Đó chính là nghịch lý làm nên canh bạc của cô. Suốt hơn một thập kỷ rời màn ảnh để làm dâu hào môn, làm vợ, làm mẹ và quán xuyến việc kinh doanh của gia đình, Tăng Thanh Hà gần như không cần diễn vẫn giữ được vị trí trong lòng công chúng.

Nhắc đến hai chữ "ngọc nữ", người ta vẫn không thể bỏ qua tên cô. Một sự trở lại nhẹ nhàng, một vai khách mời an toàn, hay thậm chí chỉ vài khung hình quảng cáo, cũng đủ để cô được nhớ đến mà chẳng phải mạo hiểm gì. Cô đã ở đúng cái thế mà mọi ngôi sao đều mơ ước hào quang cũ vẫn sáng, và không cần chứng minh thêm điều gì.

Vì sao lại là một canh bạc

Chính vì đang ở vị trí đẹp nhất để không phải mạo hiểm, việc Tăng Thanh Hà chọn tái xuất bằng một nhân vật lịch sử có sức nặng như Nam Phương hoàng hậu mới đáng gọi là đặt cược. Cô không chọn con đường an toàn.

Cô chọn nhân vật khó nhất, thứ nhân vật mà mỗi khán giả đều đã có sẵn một hình dung riêng, và phiên bản nào cũng được người giữ nó tin là thật.

Nam Phương từ lâu không còn chỉ là một cái tên trong chính sử. Bà là hình tượng được công chúng cùng nhau bồi đắp qua giai thoại về bức thư sáu mươi sáu chữ, qua phim truyền hình, qua các trang khảo cứu cổ phong và cả những cuộc tranh luận không dứt về phẩm cách của một người vợ. Trong trí nhớ tập thể ấy, Nam Phương là vẻ đẹp phúc hậu, đôn hậu, dịu dàng và điềm tĩnh của một người có học, có đạo.

Còn Tăng Thanh Hà, dù đẹp, lại đẹp theo kiểu sắc sảo, đường nét góc cạnh và hiện đại. Một bài viết trên Threads thu hút hơn 200 nghìn lượt xem đã gói gọn mâu thuẫn đó cô đẹp, nhưng là cái đẹp sắc, còn Nam Phương thì dịu. Rất nhiều người kéo cô ra đặt cạnh nghệ sĩ Yên Chi của Ngọn nến hoàng cung năm 2004, gương mặt mà họ cho là gần với nguyên mẫu hơn.

Khó khăn không dừng ở khí chất. Việc đóng cặp cùng Ma Ran Đô, nam diễn viên sinh năm 1997, kém cô mười một tuổi, khiến nhiều người thấy lệch pha khi cả hai vào vai vợ chồng, dù nam diễn viên đã tăng tới 14 kg để trông vững chãi hơn. Rồi khi trailer ra mắt, tranh cãi còn mở thêm mặt trận mới.

Nhà nghiên cứu cổ vật triều Nguyễn La Quốc Bảo chỉ ra lễ phục Nhật bình của nhân vật Thái hậu Từ Cung có dấu hiệu sai quy chế, dùng mẫu áo cấp công chúa thay vì áo vàng cổ thêu chín con phụng dành cho bậc cao nhất hậu cung. Một bộ phận khán giả thì lo phim đang trượt về hướng "cung đấu", chỉ xoay quanh ngoại tình và mâu thuẫn hậu cung, gọi vui là "phiên bản Như Ý truyện của Việt Nam". Với một dự án đã ấp ủ sáu năm và được định danh mập mờ giữa phim lịch sử và phim tâm lý, đó là những vết xước không nhỏ.

Nhưng khó tính đôi khi là tín hiệu tốt

Điều thú vị là chính sự khắt khe ấy lại nói lên một điều đáng mừng. Mười năm trước, một chi tiết cổ phục sai gần như chắc chắn sẽ trôi qua êm thấm. Hôm nay thì không, bởi cả một thập kỷ phong trào phục dựng cổ phục và số hóa tư liệu đã tạo ra một lớp công chúng mang theo cả kho đối chiếu trong chiếc điện thoại ở túi quần. Khán giả soi từng dải ngũ sắc trên cổ áo không phải vì ghét bộ phim, mà vì họ quan tâm, vì họ coi Nam Phương là di sản chung đáng được làm cho tử tế. Một dự án bị mổ xẻ đến từng đường kim mũi chỉ trước khi ra rạp là một dự án đang được chờ đợi thật sự.

Và trailer đã cho thấy canh bạc chưa hẳn đã thua. Nếu ở buổi công bố dàn cast, tranh luận còn nghiêng về phía hoài nghi, thì những thước phim đầu tiên đã kéo một bộ phận khán giả trở lại. Nhiều người nhận ra Tăng Thanh Hà không được chọn để đóng một Nam Phương đôi mươi mới bước vào cung, mà là một Nam Phương đã làm mẹ, đã đi qua đủ tổn thương vì người chồng đa tình, giai đoạn mà ánh mắt sắc và chiều sâu nội tâm của cô lại có thể trở thành lợi thế. Thế mạnh diễn xuất bằng mắt, thứ cô vốn có, gặp đúng một nhân vật cần sự kìm nén hơn là biểu cảm phô trương.

Suy cho cùng, ván bài này chưa thể phân định. Tăng Thanh Hà đã bước lên chiếu bạc bằng chính thứ vốn liếng mà cô đáng lẽ có thể cất kỹ để hưởng an toàn, và cô thừa hiểu điều đó. Cô từng nói mình chấp nhận trở lại vì không muốn sau này phải nuối tiếc chỉ vì sợ hãi, rằng nếu cứ sống mãi với những gì đã có trong quá khứ thì sẽ bỏ lỡ những rung động đẹp đang chờ phía trước. Đó là canh bạc của một người đã có tất cả và dám đặt cược để tìm lại điều mình yêu. Kết quả cuối cùng chỉ có thể ngã ngũ khi phim ra rạp, dự kiến ngày 5/3/2027.

Nhưng ngay từ lúc này, sự khó tính của công chúng có lẽ là điều Tăng Thanh Hà nên mừng hơn là lo.