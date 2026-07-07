Căng thẳng nghiêm trọng khi Tu-142 của Nga thả phao sonar gần tàu sân bay Anh

Tiêm kích F-35B của Anh đã cất cánh đánh chặn máy bay săn ngầm Tu-142 của Nga khi nó thực hiện hành vi bị xem là nguy hiểm.

Các tiêm kích chiếm ưu thế trên không của Anh đã chặn một máy bay chống tàu ngầm Tu-142 "Yuri Malinin" của Nga trong một nhiệm vụ ở Bắc Cực thuộc Biển Na Uy.

Bộ Quốc phòng Anh đã nhận định hành động của máy bay Nga là nguy hiểm và thiếu chuyên nghiệp.

Chiếc Tu-142 đã bay quá gần tàu sân bay HMS Prince of Wales và thả một số phao sonar xuống khu vực lân cận.

Phao thủy âm (hoặc phao thủy âm vô tuyến) là các thiết bị tự hành, dùng một lần, được thả từ máy bay, trực thăng hoặc tàu xuống nước để phát hiện, theo dõi và phân loại tàu ngầm.

Chúng ghi lại tiếng ồn của đại dương hoặc phát ra các xung âm thanh và sau đó truyền dữ liệu thu được bằng sóng vô tuyến đến thiết bị mang.

Phi hành đoàn của máy bay săn ngầm Nga còn bị cáo buộc đã phớt lờ các yêu cầu và không trả lời tin nhắn trên các tần số quốc tế.

Tiêm kích F-35B của Anh cất cánh từ tàu sân bay HMS Prince of Wales để đánh chặn một chiếc Tu-142 của Nga.

Để ngăn chặn hành động bị xem là khiêu khích nghiêm trọng của Nga, 2 máy bay chiến đấu F-35B của Anh đã được điều động từ boong tàu HMS Prince of Wales. Chúng chặn phi cơ Nga và kèm sát nó cho đến khi chiếc Tu-142 hoàn toàn rời khỏi khu vực.

Nhóm tác chiến tàu sân bay của Anh tiếp tục hoạt động ở vùng cực Bắc cùng với các đồng minh NATO, với nhiệm vụ tiếp tục tăng cường an ninh cũng như ổn định ở khu vực Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương.

Trong vài ngày tới, không loại trừ khả năng sẽ xuất hiện tình huống leo thang căng thẳng nghiêm trọng hơn, khi có sự xuất hiện của những con tàu cỡ lớn thuộc Hải quân Nga.