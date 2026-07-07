HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Căng thẳng nghiêm trọng khi Tu-142 của Nga thả phao sonar gần tàu sân bay Anh

Sao Đỏ
|

Tiêm kích F-35B của Anh đã cất cánh đánh chặn máy bay săn ngầm Tu-142 của Nga khi nó thực hiện hành vi bị xem là nguy hiểm.

- Ảnh 1.

Các tiêm kích chiếm ưu thế trên không của Anh đã chặn một máy bay chống tàu ngầm Tu-142 "Yuri Malinin" của Nga trong một nhiệm vụ ở Bắc Cực thuộc Biển Na Uy.

Bộ Quốc phòng Anh đã nhận định hành động của máy bay Nga là nguy hiểm và thiếu chuyên nghiệp.

Chiếc Tu-142 đã bay quá gần tàu sân bay HMS Prince of Wales và thả một số phao sonar xuống khu vực lân cận.

Phao thủy âm (hoặc phao thủy âm vô tuyến) là các thiết bị tự hành, dùng một lần, được thả từ máy bay, trực thăng hoặc tàu xuống nước để phát hiện, theo dõi và phân loại tàu ngầm.

Chúng ghi lại tiếng ồn của đại dương hoặc phát ra các xung âm thanh và sau đó truyền dữ liệu thu được bằng sóng vô tuyến đến thiết bị mang.

Phi hành đoàn của máy bay săn ngầm Nga còn bị cáo buộc đã phớt lờ các yêu cầu và không trả lời tin nhắn trên các tần số quốc tế.

- Ảnh 2.

Tiêm kích F-35B của Anh cất cánh từ tàu sân bay HMS Prince of Wales để đánh chặn một chiếc Tu-142 của Nga.

Để ngăn chặn hành động bị xem là khiêu khích nghiêm trọng của Nga, 2 máy bay chiến đấu F-35B của Anh đã được điều động từ boong tàu HMS Prince of Wales. Chúng chặn phi cơ Nga và kèm sát nó cho đến khi chiếc Tu-142 hoàn toàn rời khỏi khu vực.

Nhóm tác chiến tàu sân bay của Anh tiếp tục hoạt động ở vùng cực Bắc cùng với các đồng minh NATO, với nhiệm vụ tiếp tục tăng cường an ninh cũng như ổn định ở khu vực Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương.

Trong vài ngày tới, không loại trừ khả năng sẽ xuất hiện tình huống leo thang căng thẳng nghiêm trọng hơn, khi có sự xuất hiện của những con tàu cỡ lớn thuộc Hải quân Nga.

Theo Militarnyi
"Không việc gì phải buồn" Ronaldo: Nếu không có thứ này “phù hộ”, Bồ Đào Nha khả năng còn thua cả Croatia trước đó?
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Nga

Tu-142

tiêm kích F-35B

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

01:44
Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

01:19
Từ nay, khám trái tuyến vẫn được hưởng bảo hiểm y tế: Hưởng tới 50% quyền lợi, ở đâu áp dụng?

Từ nay, khám trái tuyến vẫn được hưởng bảo hiểm y tế: Hưởng tới 50% quyền lợi, ở đâu áp dụng?

00:59
Xe ga mới giá chỉ 29 triệu đồng ra mắt: Cốp rộng gần bằng Honda Lead, tiết kiệm xăng

Xe ga mới giá chỉ 29 triệu đồng ra mắt: Cốp rộng gần bằng Honda Lead, tiết kiệm xăng

01:25
Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

01:40
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại