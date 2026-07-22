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Căng thẳng nghiêm trọng khi tàu chiến Nga khai hỏa cách bờ biển Anh chỉ 74km

Bạch Dương
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Cuộc tập trận bắn đạn thật của Hải quân Nga sát bờ biển Anh khiến London cảm thấy tức giận.

Bộ Quốc phòng Anh đã đưa ra một tuyên bố chính thức liên quan đến hoạt động của Hải quân Nga tại vùng biển quốc tế Đại Tây Dương.

Các quân nhân Anh đã ghi nhận cuộc diễn tập của một tàu chiến Nga đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu.

Theo dữ liệu hoạt động từ bộ phận liên quan của Anh, tàu chiến Nga đã tiến hành một loạt khoa mục diễn tập, bao gồm cả việc sử dụng thực tế các loại vũ khí trên tàu.

Đại diện Bộ Quốc phòng Anh thông báo tàu chiến Nga đã tiến hành vụ bắn đạn thật cách bờ biển Anh chỉ 74 km.

Anh cảm thấy lo ngại khi tàu chiến Nga diễn tập bắn đạn thật sát bờ biển nước này.

Sự xuất hiện của tàu chiến Hải quân Nga trong khu vực đã dẫn đến việc triển khai ngay lập tức các lực lượng dự bị và phương tiện trinh sát trên không của Hải quân Hoàng gia Anh.

Phía Anh đã tổ chức hộ tống liên tục tàu Nga trong suốt hành trình của nó, coi những hành động này là một cuộc phô trương sự hiện diện, mặc dù theo phía Nga, mọi thao tác của họ được thực hiện hoàn toàn tuân thủ luật hàng hải quốc tế.

Hiện tại, các đại diện chính thức của Bộ Tham mưu Hải quân Nga vẫn chưa đưa ra bình luận về tên cụ thể của con tàu hay danh sách khoa mục tập trận đã thực hiện.

Trước đó, cơ quan này đã nhiều lần nhấn mạnh tất cả các chuyến đi đường dài của tàu chiến Nga và những cuộc tập trận tại khu vực trọng yếu về sự hiện diện trên các đại dương thế giới đều diễn ra theo kế hoạch, không vi phạm chủ quyền quốc gia của bất cứ nước nào.

Theo Avia-pro
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