Căn nhà để nuôi gà của David Beckham

Không chỉ có biệt thự triệu đô, vợ chồng David Beckham còn dành cả một khu nhà để nuôi gà, nuôi ong và trồng rau như những người nông dân thực thụ.

Nhắc đến David Beckham, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh huyền thoại bóng đá, biểu tượng thời trang hay doanh nhân sở hữu khối tài sản khổng lồ. Thế nhưng, sau sự nổi tiếng ấy, cựu danh thủ người Anh lại có một niềm đam mê chất phác là làm vườn, nuôi gà, nuôi ong và chăm sóc khu đất rộng hơn 10 ha tại vùng quê Cotswolds (Anh).

Đây cũng là nơi Beckham và Victoria Beckham thường xuyên đưa các con về nghỉ ngơi mỗi cuối tuần, tránh xa nhịp sống ồn ào ở London (Anh) hay Miami (Mỹ).

Gia đình Beckham mua khu đất này từ năm 2016 và dành nhiều năm để cải tạo. Bên cạnh việc biến 2 nhà kho cũ bằng đá thành ngôi nhà đồng quê sang trọng, cặp đôi còn đầu tư rất lớn cho khuôn viên xung quanh.

David Beckham ở điền trang của mình (Ảnh: Clive Nichols)

Khu vườn xanh mướt và căn nhà thấp thoáng phía xa

Toàn bộ khu đất được quy hoạch thành nhiều không gian khác nhau: vườn rau hữu cơ, nhà kính, hồ nước, khu nuôi ong, chuồng gà, vườn cây ăn quả và những lối đi uốn lượn giữa hàng trăm cây xanh do chính Beckham trồng.

Thay vì chỉ thuê đội ngũ chăm sóc, cựu tiền vệ người Anh thường xuyên tự tay làm hầu hết công việc. Anh từng chia sẻ rằng cuối tuần lý tưởng nhất là được dọn vườn, thu hoạch rau củ, làm mứt mận rồi ăn cùng bánh mì nướng.

Một trong những góc được Beckham yêu thích nhất là khu nuôi gà nằm ngay cạnh vườn rau. Tại đây, gia đình nuôi một đàn gà mái giống Cotswold Legbar, cùng một chú gà trống giống Brahma được Beckham miêu tả là "rất thân thiện".

Điều gây chú ý là chuồng gà được thiết kế vô cùng chỉn chu với tên gọi The Penthouse. Công trình có kích thước lớn, nhiều tầng, được chăm chút đến mức truyền thông Anh ví như một căn hộ cao cấp dành cho gà.

Trên Instagram, Beckham thường xuyên chia sẻ cảnh mình chui vào chuồng để thu hoạch những quả trứng mới. Cựu danh thủ thường hài hước đăng dòng trạng thái: "Đi kiểm tra đàn gà của tôi đây" hoặc khoe thành viên mới của gia đình là đàn gà con mới nuôi kèm loạt ảnh thu hoạch trứng và chăm sóc khu vườn.

Beckham rất thích khoe đàn gà của mình

Mỗi loại gà đều có khu chuồng trại khác nhau Một trong những công việc yêu thích của Beckham vào buổi sáng là đi lấy trứng gà Anh thậm chí còn đặt tên cho mỗi khu chuồng gà

Cảnh tượng đàn gà đi theo Beckham thăm vườn cũng từng gây thích thú

Không chỉ nuôi gà, Beckham còn dành riêng một khu vực để nuôi ong.

Giữa những luống hoa giàu phấn và mật là nhiều tổ ong được bố trí khoa học nhằm tạo môi trường sinh trưởng tự nhiên. Từ đây, gia đình Beckham thu hoạch mật ong mang thương hiệu Golden Beez.

Điều khiến nhiều người thích thú là trên nhãn chai mật ong có dòng chữ: "Được làm trong khu vườn của chúng tôi bởi bố và Cruz".

Khu nuôi ong

Mật ong sau khi thu hoạch

Bên cạnh khu nuôi gà và nuôi ong là vườn rau hữu cơ được bao quanh bằng hàng rào gỗ trắng kiểu đồng quê.

Trong vườn có đủ các loại khoai tây, cải xoăn, hành tây, xà lách, cà rốt, mận, lê,... Tất cả đều được trồng theo phương pháp hữu cơ để phục vụ bữa ăn của gia đình. Ngay khi Beckham và Victoria sống ở London, rau củ vẫn được vận chuyển từ Cotswolds tới căn nhà của họ.

Beckham cũng nổi tiếng là người rất thích tự tay chăm sóc khu vườn. Có lần, người làm vườn mới trồng được một nửa hàng rào cây trước khi nghỉ cuối tuần. Đến sáng thứ Hai quay lại, cô bất ngờ khi thấy Beckham đã hoàn thành toàn bộ phần việc còn lại. Anh từng chia sẻ rằng bản thân luôn tìm thấy sự bình yên khi được làm vườn.

"Cuối tuần nào tôi cũng nghĩ ra thêm một ý tưởng mới. Tôi thích sắp xếp mọi thứ, thích dọn dẹp. Thiên đường của tôi là được làm mứt từ những quả mận trong vườn rồi phết lên bánh mì nướng" - Beckham nói.

Cận cảnh vườn rau của Beckham

Bên trong nhà kính

Lối đi ở điền trang

Thành quả trồng trọt của Beckham

(Ảnh: IGNV & Clive Nichols)