Căn nhà 10 phòng ở Cần Giuộc, Long An của nam diễn viên Việt xây báo hiếu bố mẹ

Đây chính là thành quả sau nhiều năm chăm chỉ làm nghề cuả nam diễn viên này.

Quách Ngọc Tuyên là gương mặt quen thuộc với khán giả màn ảnh Việt qua nhiều bộ phim điện ảnh, truyền hình và web drama. Trước khi có sự nghiệp như hiện tại, Quách Ngọc Tuyên đã trải qua tuổi thơ nhiều khó khăn, thiếu thốn. Cho đến mới đây, nam diễn viên chia sẻ niềm hạnh phúc khi ước mơ nhiều năm đã thành hiện thực là xây dựng một căn nhà khang trang để báo hiếu ba mẹ.

Trên trang cá nhân, Quách Ngọc Tuyên cho biết ngôi nhà dành cho đấng sinh thành đã hoàn thiện và gia đình dọn vào sinh sống được khoảng hai tháng. Hiện chỉ còn hoàn thiện phần tiểu cảnh bên ngoài. Nam diễn viên cho hay: "Thành quả của Tuyên sắp hoàn thành rồi. Nhà thì mọi người đã vô ở được hai tháng, giờ chỉ còn làm phần tiểu cảnh. Ban đầu tôi muốn làm theo ý mình, nhưng cuối cùng quyết định làm theo ý ba. Ước mơ của Tuyên sắp thành sự thật rồi cả nhà".

Quách Ngọc Tuyên cho biết căn nhà được xây dựng trên diện tích khoảng 130 m² , gồm một trệt, một lầu với 10 phòng ngủ , phòng khách rộng và khu bếp riêng biệt. Không gian được thiết kế để nhiều thế hệ trong gia đình có thể cùng sinh hoạt mỗi dịp đoàn tụ. Không chỉ xây nhà cho ba mẹ, nam diễn viên còn xây thêm một căn nhà cấp bốn ngay bên cạnh để vợ chồng người anh ruột sinh sống, thuận tiện chăm sóc ba mẹ.

Quách Ngọc Tuyên bắt đầu xây căn nhà ở quê để báo hiếu bố mẹ từ năm 2025

Căn nhà này có 10 phòng, là không gian sống của nhiều thành viên trong gia đình

Bên ngoài căn nhà được bao quanh bởi cây cối, tạo không gian thoáng mát

Quách Ngọc Tuyên còn xây thêm căn nhà bên cạnh cho anh trai

Gia cảnh của Quách Ngọc Tuyên

Trong nhiều lần chia sẻ, nam diễn viên không giấu được sự xúc động khi nhắc về những năm tháng ba mẹ tảo tần nuôi năm anh em khôn lớn. Anh kể mẹ mình là người phụ nữ không bao giờ biết mệt mỏi. Từ khi mới 9–10 tuổi, bà đã theo bà ngoại đi hái rau muống, rau nhút mang ra chợ bán. Có thời gian vừa đi học vừa tranh thủ làm thuê để phụ giúp gia đình. Sau khi lập gia đình và sinh con, cuộc sống vẫn chưa khi nào bớt vất vả.

Quách Ngọc Tuyên nhớ lại: "Mẹ với ba nuôi 5 anh em Tuyên ăn học. Sinh Tuyên được đúng một tháng là mẹ đã phải lao ra ngoài kiếm tiền. Hồi đó khổ lắm. Đến khi Tuyên học lớp 7, lớp 8, thấy ba mẹ đi bắt vịt, chở vịt, rồi mẹ bán khô, bán cá, làm đủ thứ nghề. Cực lắm". Chính hình ảnh ba mẹ ngày ngày lam lũ đã trở thành động lực để Quách Ngọc Tuyên quyết tâm đổi đời.

Quách Ngọc Tuyên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc gia đình hạnh phúc trên MXH

Quách Ngọc Tuyên là nam diễn viên nổi tiếng trong những bộ phim như: Vi Cá Tiền Truyện, Cái Tết Của Thằng Khờ, Cuốc Xe Nửa Đêm. Quách Ngọc Tuyên cũng là một trong những nghệ sĩ trưởng thành từ sân khấu Nụ cười mới, cùng lứa với Trường Giang, Nam Thư, Lâm Vỹ Dạ... Quách Ngọc Tuyên có cuộc sống hôn nhân êm đềm với bà xã tên Hân Hồ, người này kém anh 16 tuổi và không làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật. Theo nam diễn viên chia sẻ thì mẹ vợ từng làm phục trang ở sân khấu, Hân Hồ đi làm cùng mẹ nên cả hai có cơ duyên quen biết nhau. Do yêu thích vẻ hiền lành, chân thật của Quách Ngọc Tuyên nên Hân Hồ đã âm thầm lên kế hoạch "cưa đổ" và quyết tâm lấy nam diễn viên làm chồng. Mối quan hệ của cặp đôi ban đầu cũng gặp không ít sóng gió tuy nhiên sau đó cả hai đã cùng nhau vượt qua.

Gần đây, nam diễn viên còn chuyển sang kinh doanh quán ăn để ổn định kinh tế cho gia đình nhỏ. Bà xã của Quách Ngọc Tuyên trở thành "hậu phương" chăm sóc con nhỏ, kinh doanh online và hỗ trợ công việc của chồng. Sau nhiều năm gắn bó, Hân Hồ vẫn đang mong chờ một lời cầu hôn từ ông xã. Tuy nhiên cặp đôi không quá quan trọng việc tổ chức lễ cưới, cả hai mong con cái lớn hơn một chút để cùng vào lễ đường với bố mẹ.

Khi được hỏi về cuộc sống hiện tại, Quách Ngọc Tuyên trải lòng cùng chúng tôi: "Tôi không dám nói trước ngày mai sẽ như thế nào nhưng thời điểm hiện tại tôi cảm thấy hạnh phúc khi về chung một nhà với bé Hân. Tôi may mắn khi bà xã dù còn nhỏ tuổi nhưng biết cách cư xử. Trong cuộc sống, tôi và bé Hân rất chịu khó ngồi lại với nhau, nếu có chuyện gì đó thì giải quyết ngay từ đầu chứ không phải mỗi ngày cứ để trong lòng. Bé Hân khi thấy điều gì không được thì sẽ góp ý cho tôi. Ví dụ như về hình ảnh của tôi, tôi là dân bụi đời, tôi thích đơn giản nhưng bé Hân bảo không được, bà xã nói tôi đã có người yêu quý thì không thể ra đường mà ăn mặc lè phè, phải giữ hình ảnh cho bản thân".