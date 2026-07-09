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Cận cảnh Jaecoo J5 thuần điện tại Việt Nam: Pin 58,9 kWh, màn hình 13,2 inch, chạy Hà Nội - Quảng Bình vô tư

Bảo Lâm - Đăng Nguyễn
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Không chỉ có bản xăng và hybrid, Jaecoo J5 BEV cũng lần đầu được trưng bày tại Hà Nội với thông số kỹ thuật dành cho thị trường Việt Nam.

Trong sự kiện diễn ra tại Hà Nội, Omoda & Jaecoo Việt Nam lần đầu trưng bày đầy đủ các phiên bản của dòng Jaecoo J5 gồm động cơ xăng, hybrid và thuần điện. Đáng chú ý, Jaecoo J5 BEV được xác định là một trong những mẫu xe sẽ được lắp ráp tại nhà máy của hãng ở Việt Nam trong thời gian tới.

Jaecoo J5 BEV trưng bày tại Hà Nội. Ảnh: Đăng Nguyễn

Theo bảng thông số kỹ thuật dành cho thị trường Việt Nam, Jaecoo J5 BEV có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.380 x 1.860 x 1.650 mm, chiều dài cơ sở 2.620 mm và khoảng sáng gầm 184 mm.

Về ngoại thất, xe sử dụng bộ mâm hợp kim hai tông màu 18 inch đi kèm lốp 235/55R18. Hệ thống treo trước MacPherson, treo sau đa điểm, phanh trước đĩa thông gió và phanh sau dạng đĩa.

Thiết kế ngoại thất mang phong cách vuông vức. Ảnh: Đăng Nguyễn

Toàn bộ hệ thống chiếu sáng đều sử dụng công nghệ LED. Đèn pha có các tính năng đèn chờ dẫn đường, tự động bật/tắt và tự động chuyển pha. Gương chiếu hậu ngoài hỗ trợ chỉnh điện, gập điện, sấy gương và tích hợp đèn báo rẽ.

Bên trong khoang lái, Jaecoo J5 BEV được trang bị ghế bọc da tổng hợp. Ghế lái và ghế phụ đều chỉnh điện, hàng ghế sau gập theo tỷ lệ 60:40.

Khoang lái tối giản với màn hình trung tâm 13,2 inch. Ảnh: Đăng Nguyễn

Xe sở hữu vô-lăng bọc da tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch và màn hình giải trí trung tâm 13,2 inch. Hệ thống giải trí hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, kết hợp dàn âm thanh Sony 8 loa.

Danh sách tiện nghi gồm điều hòa tự động hai vùng độc lập, chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm, gạt mưa tự động, kính cửa một chạm chống kẹt cả bốn cửa, kính sau tối màu, cốp điện, cửa sổ trời toàn cảnh đi kèm rèm che nắng chỉnh điện, đèn viền nội thất đa màu và sạc điện thoại không dây.

Hàng ghế sau gập theo tỷ lệ 60:40. Ảnh: Đăng Nguyễn

Jaecoo J5 BEV sử dụng một mô-tơ điện cho công suất tối đa 155 kW (208 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 288 Nm.

Nguồn điện được cung cấp bởi bộ pin CATL dung lượng 58,9 kWh, cho quãng đường di chuyển tối đa 461 km theo tiêu chuẩn NEDC. Xe hỗ trợ sạc cầm tay AC 2,8 kW, sạc AC 11 kW, sạc nhanh DC công suất tối đa 130 kW và tính năng cấp điện cho thiết bị bên ngoài (V2L) công suất 3,3 kW.

Mô-tơ điện cho công suất 208 mã lực. Ảnh: Đăng Nguyễn

Ở hạng mục an toàn, Jaecoo J5 BEV được trang bị hỗ trợ phanh ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử ESP, kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, hỗ trợ đổ đèo HDC, giám sát áp suất lốp TPMS, 6 túi khí cùng cảm biến trước và sau.

Gói ADAS tích hợp nhiều tính năng hỗ trợ lái nâng cao. Ảnh: Đăng Nguyễn

Xe cũng sở hữu gói hỗ trợ lái ADAS với camera 540 HD, ga tự động thích ứng ACC, đèn pha tự động, cảnh báo điểm mù BSD, hỗ trợ chuyển làn LCA, cảnh báo mở cửa DOW, cảnh báo va chạm trước FCW, cảnh báo va chạm phía sau RCW, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau RCTA, hỗ trợ phanh khi có phương tiện cắt ngang phía sau RCTB, cảnh báo lệch làn LDW, hỗ trợ giữ làn ELK, ngăn lệch làn LDP, phanh khẩn cấp tự động AEB, hỗ trợ lái trong ùn tắc TJA, hỗ trợ lái thích ứng ICA, cảnh báo xe phía trước khởi hành (DAI), hỗ trợ tránh va chạm thông minh IES và tính năng giới hạn tốc độ kèm cảnh báo.

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