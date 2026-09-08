Căn bệnh năm 29 tuổi khiến cầu thủ Trọng Đại "mất hết tất cả"

Nhiều người vẫn không tin nổi căn bệnh quái ác này đã khiến cầu thủ trẻ Nguyễn Trọng Đại phải lên mạng tìm việc làm, đánh mất sự nghiệp ở tuổi 29.

Mới đây, cầu thủ Nguyễn Trọng Đại, cựu đội trưởng đội tuyển U.20 Việt Nam chia sẻ trên trang cá nhân: "Mọi người ơi, ai có công việc gì tốt dễ làm không cho em xin tham khảo giúp em với ạ!". Dòng chia sẻ nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Từ cậu bé có niềm đam mê bóng đá, những ngày đầu rời gia đình để theo đuổi nghiệp quần đùi áo số, cho đến khoảnh khắc cùng U23 Việt Nam trở về từ Thường Châu trong sự chào đón của hàng triệu người hâm mộ. Vậy mà căn bệnh quái ác năm 29 tuổi đã khiến cầu thủ trẻ bị mất tất cả.

Cầu thủ Trọng Đại chia sẻ câu chuyện của mình trên trang cá nhân. (Ảnh: FBNV)

Anh cho biết ở tuổi 29, mình phải đối mặt với chấn thương đứt dây chằng, không thể tiếp tục chơi bóng, trong khi mẹ mắc bệnh ung thư. Từ chỗ từng có nhiều thứ trong tay, anh nói mình rơi vào cảnh “tay trắng”, trong túi chỉ còn vài chục nghìn đồng và không có việc làm. "Năm 21 tuổi, mình trở về từ Thường Châu giữa hàng triệu lời chúc mừng. Năm 29 tuổi, mình gãy chân, không có việc làm và trong túi chỉ còn vài chục nghìn. Đây có lẽ là lúc khó khăn nhất trong cuộc đời mình... Mất hết tất cả vào sinh nhật năm 29 tuổi: Đứt dây chằng, không thể quay lại bóng đá; nhận tin mẹ bị ung thư; trong túi chỉ còn vài chục, không có việc làm", cầu thủ Trọng Đại chia sẻ trên trang cá nhân. Những thông tin khiến người hâm mộ không khỏi xót xa cho cuộc đời cầu thủ. Dẫu vậy, sau tất cả, Trọng Đại vẫn khẩn thiết: "Em xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều ạ! Mong mọi người giúp đỡ và cho em cơ hội làm việc. Đừng cho em tiền".

Cầu thủ Nguyễn Trọng Đại thời phong độ đỉnh cao. (Ảnh: FBNV)

Đứt dây chằng là chấn thương thể thao khá phổ biến, không thể xem nhẹ

BS Nguyễn Trọng Anh (Phó Chủ tịch Hội Y học Thể thao TP.HCM, chuyên gia có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chấn thương thể thao) cho biết, đứt (rách) dây chằng (torn ligaments) là chấn thương khá phổ biến, xảy ra khi khớp phải chịu một lực tác động quá lớn và đột ngột.

Các vị trí dễ bị rách dây chằng không chỉ riêng đầu gối mà còn có mắt cá chân, cổ tay, ngón tay cái, cổ hoặc vùng lưng. Trong đó, các vận động viên thể thao, vũ công, võ sĩ, người tập luyện thể dục với cường độ trung bình đến cao là nhóm đối tượng có nguy cơ cao nhất. Đặc biệt với bóng đá, môn thể thao đòi hỏi xoay người, đổi hướng và tăng tốc liên tục, khớp gối luôn phải chịu áp lực rất lớn.

Khi dây chằng bị đứt, bạn có thể gặp các triệu chứng sau:

Âm thanh tương tự tiếng nứt hoặc tiếng nổ nhỏ;

Bầm tím, sưng và đau, đặc biệt khi có áp lực lên khớp;

Vết lõm ở khớp nơi dây chằng bị rách;

Co thắt cơ;

Khả năng vận động suy giảm, dẫn đến tình trạng khớp lỏng lẻo hoặc không thể cử động như bình thường.

Đứt dây chằng là chấn thương thể thao khá phổ biến, không thể xem nhẹ. (Ảnh minh họa: Internet)

Phòng tránh đứt dây chằng: Điều bắt buộc cần ghi nhớ với người chơi thể thao

Từ thực tế điều trị cho hàng nghìn ca chấn thương thể thao, BS Nguyễn Trọng Anh nhấn mạnh, phòng tránh vẫn là yếu tố quan trọng nhất, đặc biệt với người đá bóng nói riêng và người chơi thể thao nói chung.

Một số nguyên tắc cơ bản nhưng thường bị xem nhẹ bao gồm: Khởi động thật kỹ trước khi tập luyện hoặc thi đấu; thực hiện đúng kỹ thuật vận động, tránh các động tác xoay vặn gối sai tư thế; chơi vừa sức, không cố gắng quá khả năng của cơ thể.

Bên cạnh đó, việc chuẩn bị thể lực nền tảng tốt, uống đủ nước, lựa chọn giày phù hợp với mặt sân và đảm bảo mặt sân đạt chuẩn cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giảm nguy cơ chấn thương.

Cuối cùng, tinh thần fair play khi thi đấu cũng là một yếu tố không thể thiếu, giúp hạn chế những va chạm nguy hiểm có thể dẫn tới tổn thương dây chằng nghiêm trọng.

Từ câu chuyện của những cầu thủ như Trọng Đại, chuyên gia hy vọng người chơi thể thao nói chung sẽ nhìn nhận nghiêm túc hơn về nguy cơ đứt dây chằng, chủ động phòng tránh rủi ro. Bởi, đây không phải là một chấn thương khiến vận động viên "nghỉ vài tháng", mà còn có thể để lại hệ lụy dài lâu nếu chủ quan trong điều trị và phòng ngừa.