Campuchia vừa công bố con số 4,7 tỷ USD, "rơi" mất hơn 1 tỷ USD

Đây là con số rất lớn với nền kinh tế nước này.

Campuchia vừa công bố đã phê duyệt các dự án đầu tư tài sản cố định trị giá 4,7 tỷ USD trong nửa đầu năm 2026, dự kiến tạo ra khoảng 160.000 việc làm - tuy nhiên con số này thực chất thấp hơn so với cùng kỳ năm 2025, đặt ra câu hỏi về tính bền vững của đà tăng trưởng đầu tư mà Campuchia đã duy trì suốt hai năm qua.

Theo thông cáo báo chí của Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC) được Tân Hoa Xã trích dẫn ngày 14/7, Campuchia đã phê duyệt 276 dự án đầu tư từ tháng 1 đến tháng 6/2026, với tổng vốn đầu tư đạt 4,7 tỷ USD. Các dự án được cấp phép trải rộng nhiều lĩnh vực, bao gồm khu kinh tế đặc biệt, nhà máy điện gió - điện mặt trời - điện sinh khối, nhà máy lắp ráp xe điện, nhà máy xe máy, nhà máy sản xuất lốp ô tô, khách sạn 5 sao và trang trại chăn nuôi. Về nguồn vốn, CDC cho biết Trung Quốc tiếp tục là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất, chiếm 35,7% tổng vốn đầu tư, tiếp theo là Singapore, Malaysia, Hà Lan và Quần đảo Virgin thuộc Anh.

Dù được truyền thông đưa tin theo hướng tích cực, bức tranh đầu tư vào Campuchia trở nên phức tạp hơn. Theo báo cáo CDC được trang The Better Cambodia trích dẫn hồi tháng 7/2025, trong nửa đầu năm 2025, Campuchia đã phê duyệt tổng cộng 373 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 5,8 tỷ USD , tăng 77% so với cùng kỳ 2024, dự kiến tạo ra khoảng 255.000 việc làm.

Như vậy, so với cùng kỳ năm ngoái, số vốn đầu tư được duyệt trong nửa đầu năm 2026 đã giảm khoảng 19% (giảm tuyệt đối 1,1 tỷ USD) , số dự án giảm khoảng 26%, còn số việc làm dự kiến giảm tới 37%. Dù vẫn là con số hàng tỷ USD ấn tượng, tốc độ tăng trưởng đầu tư mà Campuchia duy trì trong hai năm 2024-2025 dường như đã chững lại trong nửa đầu năm 2026.

Diễn biến này diễn ra sau một năm 2025 có mức tăng trưởng đầu tư mạnh mẽ. Theo Khmer Times dẫn báo cáo CDC, trong cả năm 2025, Campuchia đã phê duyệt 630 dự án đầu tư tài sản cố định với tổng giá trị 10 tỷ USD, tăng 45% so với năm trước, tạo ra khoảng 438.000 việc làm. Con số này bản thân đã là bước nhảy vọt so với năm 2024, khi CDC phê duyệt 414 dự án trị giá 6,9 tỷ USD, tăng 40% so với năm 2023. Nhìn vào dữ liệu theo quý trong năm 2025, mức tăng trưởng đã có dấu hiệu giảm tốc dần về cuối năm - từ mức tăng 77% trong nửa đầu năm xuống còn khoảng 45% cho cả năm - cho thấy xu hướng chững lại của nửa đầu năm 2026 không hoàn toàn bất ngờ.

Giới quan sát trong nước vẫn giữ góc nhìn lạc quan về nền tảng dài hạn. Trả lời phỏng vấn Khmer Times về đà tăng trưởng đầu tư nói chung, ông Lor Vichet, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Campuchia - Trung Quốc (CCCA), nhận định nền kinh tế Campuchia tiếp tục duy trì sự ổn định và tính cạnh tranh trong các lĩnh vực trọng điểm, bất chấp bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định. Cơ cấu dòng vốn hiện vẫn phụ thuộc lớn vào Trung Quốc - quốc gia chiếm hơn 1/3 tổng vốn đầu tư được duyệt trong nửa đầu 2026 - đặt ra câu hỏi về mức độ đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư của Campuchia trong bối cảnh căng thẳng thương mại toàn cầu tiếp diễn.



