Campuchia công bố con số vượt 6 tỷ USD trong tháng đầu năm 2026: Mỹ và Việt Nam có đóng góp lớn

Ảnh: Reuters

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt Campuchia (GDCE) mới công bố gần đây, trong tháng 1/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Campuchia đã vượt mốc 6 tỷ USD, tăng 19,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong số đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 2,91 tỷ USD, tăng mạnh 26,6%, trong khi nhập khẩu đạt 3,1 tỷ USD, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo GDCE, Mỹ tiếp tục giữ vị trí là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Campuchia, với kim ngạch đạt khoảng 1,28 tỷ USD, chiếm 43,9% tổng kim ngạch xuất khẩu. Cụ thể, những mặt hàng Campuchia xuất khẩu sang Mỹ chủ yếu là hàng may mặc, giày dép, đồ dùng du lịch và các sản phẩm chế tạo khác.

Thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Campuchia là Việt Nam, với kim ngạch xuất khẩu khoảng 337 triệu USD, chiếm 11,6% tổng kim ngạch xuất khẩu của quốc gia này. Vị trí thứ ba là Nhật Bản, với 176 triệu USD, chiếm 6% tổng kim ngạch xuất khẩu. Tiếp đó là Trung Quốc chiếm 5,6%, với kim ngạch xuất khẩu đạt 164 triệu USD.

Xét về tăng trưởng, xuất khẩu của Campuchia sang Trung Quốc ghi nhận mức tăng trưởng nhanh nhất trong số các thị trường chính, với 59,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, con số này với Mỹ là 47,6%, Việt Nàm là 21,1% và Nhật Bản là 16,6%.

Ở góc độ nhập khẩu, trong tháng đầu năm 2026, Trung Quốc là nguồn cung cấp hàng hóa lớn nhất (chủ yếu là nguyên liệu thô, máy móc, vật liệu xây dựng và hàng tiêu dùng) của Campuchia, với kim ngạch đạt 1,74 tỷ USD, chiếm 56,1% tổng kim ngạch nhập khẩu, đồng thời tăng 19,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Việt Nam là nguồn nhập khẩu lớn thứ hai của Campuchia, với kim ngạch đạt 382 triệu USD, nhưng đã giảm 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo tờ Khmer Times, nhà kinh tế học Campuchia Duch Darin, cho rằng sự tăng trưởng mạnh mẽ trong thương mại vào tháng 1/2026 có sự kết hợp giữa các yếu tố chu kỳ và cấu trúc. Theo ông, về mặt xuất khẩu, sự tăng trưởng mạnh mẽ phản ánh nhu cầu tăng cao từ các thị trường lớn như Mỹ và EU, khả năng cạnh tranh được cải thiện của hàng hóa sản xuất tại Campuchia. Ngoài ra, còn cho thấy lợi thế từ các ưu đãi thương mại và việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng của các công ty xuyên quốc gia muốn tìm kiếm các trung tâm sản xuất đáng tin cậy.

Tuy nhiên, theo nhà kinh tế học, ở chiều ngược lại, nhập khẩu của Campuchia tăng là vì hoạt động mạnh mẽ của kinh tế trong nước, bao gồm nhu cầu gia tăng đối với máy móc cũng như nguyên vật liệu cần thiết cho sản xuất.

Vị chuyên gia này cảnh báo rằng thâm hụt thương mại ngày càng gia tăng của Campuchia vẫn được coi là một thách thức mang tính cấu trúc. Việc Campuchia tiếp tục phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu nhập khẩu cho sản xuất, sẽ khiến quốc gia này dễ bị tổn thương trước biến động tiền tệ và những cú sốc giá cả từ bên ngoài.

Campuchia đẩy mạnh quảng bá sản phẩm ra thị trường quốc tế

Mỹ và Việt Nam là hai thị trường có đóng góp lớn cho kim ngạch xuất nhập khẩu của Campuchia ngay trong tháng 1/2026. Ảnh: Khmer Times

Trong năm 2025, tổng kim ngạch thương mại giữa Campuchia với các quốc gia khác đạt 65,24 tỷ USD, tăng khoảng 18% so năm 2024. Đáng chú ý, Campuchia cũng tích cực đẩy mạnh quảng bá sản phẩm của mình ra thị trường quốc tế. Bộ Thương mại Campuchia cho biết, nhờ những nỗ lực của cơ quan này trong sự hợp tác với khu vực tư nhân và các đối tác phát triển, những sản phẩm của Campuchia đang tạo được dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường quốc tế, với nhiều mặt hàng chất lượng cao được bày bán ở nhiều siêu thị cũng như cửa hàng tiện lợi trên toàn thế giới.

Bất chấp vấn đề thuế quan, trong năm 2025, kim ngạch thương mại giữa Campuchia và Mỹ đạt 13,14 tỷ USD, tăng 29,24% so với năm 2024. Trên thực tế, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Campuchia sang Mỹ bao gồm quần áo, phụ kiện du lịch (vali, túi xách), xe đạp và một số hàng tiêu dùng khác. Ở chiều ngược lại, hàng nhập khẩu của Campuchia từ Mỹ bao gồm có ô tô, máy móc, đồ trang sức, mỹ phẩm, thiết bị điện và điện tử, cùng với một số mặt hàng tiêu dùng khác.

Trong năm 2025, Campuchia ghi nhận thêm 630 dự án đầu tư, với tổng vốn khoảng 10 tỷ USD, tăng 45% so với năm trước đó.