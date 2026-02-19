Đầu năm Bính Ngọ, Tổng Bí thư chứng kiến thương vụ hơn 30 tỷ USD của DN Việt Nam với hãng Boeing

Vietnam Airlines dự kiến sẽ tiếp nhận 50 chiếc Boeing 737-8 trong giai đoạn từ năm 2030 đến năm 2032. Ảnh: VNA

Ngày 18/2 (theo giờ địa phương), Lễ ký kết mua máy bay của Boeing diễn ra tại Washington trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam nhân chuyến công tác đến Mỹ dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza.

Theo thỏa thuận, hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) sẽ tiếp nhận 50 tàu bay Boeing 737-8 trong giai đoạn 2030 - 2032 (trị giá 8,1 tỷ USD). Như vậy, quy mô đội bay của Vietnam Airlines sẽ nâng lên hơn 150 chiếc vào năm 2030. Đây được coi là bước đi chiến lược trong lộ trình hiện đại hóa đội tàu bay, nâng cao năng lực cạnh tranh của hãng trong giai đoạn phát triển mới.

Dự kiến, các máy bay Boeing 737-8 sẽ được khai thác trên các đường bay nội địa và khu vực châu Á, đáp ứng nhu cầu di chuyển ngày càng tăng. Ngoài ra, Vietnam Airlines đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân hai con số trong 5 năm tới, với tổng lưu lượng hành khách dự kiến đạt 168 triệu lượt và sản lượng hàng hóa hơn 2,25 triệu tấn.

Ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty hàng không Việt Nam chia sẻ: "Vietnam Airlines đang chủ động chuẩn bị nguồn lực một cách toàn diện, từ đội tàu bay, nền tảng tài chính đến phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới của ngành hàng không".

Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines cho biết, việc đầu tư 50 tàu bay Boeing 737-8 không chỉ giúp hãng xây dựng đội bay hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu mà còn góp phần nâng cao hiệu quả khai thác và chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế. Thỏa thuận này cũng tiếp tục thắt chặt quan hệ hợp tác chiến lược lâu dài giữa Vietnam Airlines và Boeing, đồng thời tạo nền tảng vững chắc để hiện thực hóa mục tiêu trở thành hãng hàng không 5 sao quốc tế trước năm 2030.

Đáng chú ý, bên lề lễ ký kết, lãnh đạo Vietnam Airlines cũng bàn bạc với Boeing về kế hoạch đầu tư thêm 30 máy bay thân rộng trong thời gian tới. Thương vụ này có giá trị ước tính hơn 12 tỷ USD, nhằm phục vụ chiến lược mở rộng mạng bay quốc tế của hãng.

Cũng trong ngày 18/2 (giờ địa phương), một hãng hàng không khác của Việt Nam là Sun PhuQuoc Airways cũng đã ký hợp đồng mua 40 máy bay thân rộng 787-9 Dreamliner của Boeing, với giá trị ước tính 22,5 tỷ USD.

Như vậy, trong cùng một ngày, các hãng hàng không Việt Nam ký hợp đồng mua tàu bay Boeing trị giá hơn 30 tỷ USD.

Tổng Bí thư cùng lãnh đạo cấp cao hai nước đã chứng kiến Tập đoàn Boeing và Sun PhuQuoc Airways ký kết hợp đồng mua 40 máy bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner, với tổng giá trị ước tính 22,5 tỷ USD. Ảnh: Sun PhuQuoc Airways

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch HĐQT Sun Group Đặng Minh Trường cho biết: "Sự hợp tác với Boeing đặt nền móng vững chắc cho việc xây dựng một hãng hàng không đẳng cấp quốc tế, đồng bộ với hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng sang trọng mà tập đoàn đang phát triển".

Theo ông, Sun PhuQuoc Airways lựa chọn Boeing 787-9 Dreamliner không chỉ vì hiệu suất vận hành vượt trội mà còn do đây là dòng máy bay phù hợp nhất để hiện thực hóa tầm nhìn "đưa Phú Quốc ra thế giới và đưa thế giới đến với Phú Quốc".

Trên thực tế, trong bối cảnh Việt Nam đứng thứ 7 trong danh sách đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ năm 2025, với kim ngạch thương mại song phương đạt gần 171 tỷ USD, thương vụ trị giá hơn 30 tỷ USD của hai hàng hàng không Vietnam Airlines và Sun PhuQuoc Airways đã đóng góp trực tiếp vào chuỗi giá trị sản xuất và dịch vụ hàng không của Mỹ, từ đó góp phần củng cố quan hệ kinh tế Việt Nam - Mỹ theo hướng ổn định, cân bằng và bền vững.

Máy bay Boeing 737-8 và Boeing 787-9 có ưu thế gì?

Máy bay Boeing 737-8 nổi bật về thiết kế tiên tiến, hiệu quả khai thác và tính bền vững vượt trội. Ảnh: VNA

737-8 là dòng máy bay bán chạy nhất của Boeing. Dòng máy bay này có sức chứa tối đa khoảng 200 ghế, tầm bay lên tới 6.570 km. Hơn nữa, máy bay sử dụng động cơ thế hệ mới, thiết kế khí động học cải tiến và cánh winglet hiện đại, nên giúp tiết kiệm khoảng 20% nhiên liệu so với thế hệ trước, giảm trung bình 3.600 tấn CO2 mỗi năm cho mỗi chiếc.

Trong khi đó, 787-9 Dreamliner có tầm bay dài nhất lên hơn 14.000 km và sức chứa tối đa khoảng 290 hành khách. Vietnam Airlines cũng là hãng bay trong nước duy nhất đang vận hành mẫu tàu bay thân rộng này của Boeing.

Theo đại diện Sun PhuQuoc Airways, với sức chở và tầm bay tối đa của 787-9 Dreamliner cho phép hãng thực hiện các hành trình bay liên tục lên tới 16 tiếng, mở ra khả năng khai thác các đường bay thẳng xuyên lục địa kết nối Phú Quốc với Mỹ, các trung tâm kinh tế - du lịch trọng điểm tại châu Âu như Anh, Czech, Pháp, Đức, khu vực Trung Đông, các quốc gia CIS (Nga, Belarus, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan), Nhật Bản và Úc trong tương lai.

Ngoài ra, 787-9 Dreamliner còn giúp tiết kiệm 20 - 25% nhiên liệu và giảm phát thải so với thế hệ trước, phù hợp với định hướng phát triển bền vững mà hãng theo đuổi.

Vietjet và Griffin Global Asset Management trao thỏa thuận cung cấp tài chính cho 6 tàu bay Boeing 737-8, trị giá khoảng 965 triệu USD. Ảnh: VJC

Cùng ngày 18/2 (theo giờ địa phương) Hãng bay tư nhân lớn nhất Việt Nam Vietjet Air đã có loạt thỏa thuận hợp tác chiến lược với các tập đoàn, tổ chức tài chính hàng đầu Mỹ, với tổng trị giá hơn 6,3 tỷ USD.

Trong số đó, Vietjet và Pratt & Whitney ký hợp đồng cung cấp động cơ GTF cùng gói dịch vụ bảo dưỡng toàn diện cho 44 tàu bay A321neo và A321XLR. Giá trị của hợp đồng này là khoảng 5,4 tỷ USD.

Đồng thời, Vietjet cũng đạt thỏa thuận cùng Griffin Global Asset Management để được cung cấp tài chính cho 6 tàu bay Boeing 737-8, trị giá khoảng 965 triệu USD.