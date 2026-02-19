Khu kinh tế rộng gần 16.000 ha của Việt Nam sẽ trở thành điểm trung chuyển kết nối Myanmar, Thái Lan, Lào

Khu kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo giữ vị trí chiến lược quan trọng trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây. Ảnh: Báo Công Thương

Đây là thông tin được đề cập tới trong Hội nghị thẩm định Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị đến năm 2045, do Bộ Xây dựng tổ chức gần đây.

Tại Hội nghị, theo đại diện đơn vị tư vấn, việc điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo là rất cần thiết, để cụ thể hóa các định hướng phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời, việc này nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển mới của khu kinh tế cửa khẩu trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

Theo đó, phạm vi lập quy hoạch có diện tích khoảng 15.804 ha, bao gồm: Xã Lao Bảo, một phần các xã Khe Sanh, Tân Lập và các khu vực lân cận, với ranh giới phía Bắc giáp xã Khe Sanh, phía Nam giáp xã Lìa và xã Tân Lập, phía Đông giáp xã Đakrông, phía Tây và Tây Nam giáp khu thương mại Densavan (tỉnh Savannakhet, Lào). Thời hạn quy hoạch được xác định ngắn hạn đến năm 2035 và dài hạn đến năm 2045.

Mục tiêu Quy hoạch chung Khu kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo là nhằm xây dựng Khu kinh tế trở thành cực tăng trưởng kinh tế năng động, bền vững của tỉnh Quảng Trị, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế cửa khẩu quốc gia, cũng như bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao chất lượng đời sống người dân khu vực biên giới.

Đồng thời, việc điều chỉnh quy hoạch còn để xây dựng trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch, logistics và công nghiệp chế biến, chế tạo; trở thành đầu mối giao thông quan trọng kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây từ Myanmar, Thái Lan, Lào ra Biển Đông, từ đó góp phần thúc đẩy giao thương quốc tế và phát triển kinh tế khu vực.

Khu kinh tế sẽ được áp dụng những cơ chế ưu đãi cao

Lực lượng Hải quan thực hiện kiểm tra, giám sát hàng hoá xuất nhập khẩu trên các phương tiện thông quan qua Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo. Ảnh: TTXVN

Đáng chú ý, trong thời gian tới, Khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo sẽ tiến hành phát triển theo mô hình khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, hướng tới hình thành khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo (Việt Nam) - Densavan (Lào) và khu thương mại tự do trong tương lai.

Khu vực này cũng sẽ được áp dụng những cơ chế ưu đãi cao đối với hoạt động thương mại biên giới. Cùng với đó, nơi đây sẽ phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu sinh sống cũng như làm việc của người dân, du khách và nhà đầu tư.

Tại Hội nghị trên, các thành viên Hội đồng thẩm định và đại diện các bộ, ngành thống nhất đánh giá nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo đã cơ bản tuân thủ các quy định của pháp luật về quy hoạch, bám sát yêu cầu của Luật Quy hoạch, Luật Xây dựng và các văn bản pháp luật có liên quan. Hơn nữa, hồ sơ bước đầu thể hiện được mục tiêu, phạm vi nghiên cứu và các nội dung chính cần triển khai trong đồ án quy hoạch.

Tuy nhiên, có nhiều ý kiến đề nghị bổ sung nội dung về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo điều kiện thu hút chuyên gia, lao động kỹ thuật, tăng cường liên kết với các cơ sở đào tạo trong và ngoài tỉnh. Đồng thời yêu cầu làm rõ giải pháp phát triển hạ tầng số, logistics thông minh, hướng tới nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của khu kinh tế này.

Dự báo, đến năm 2035, Khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo có quy mô dân số khoảng 81.900 - 84.700 người. Đến năm 2045, khoảng 93.800 - 97.100 người.

Nhiều loại hàng hóa chủ yếu nhập khẩu từ Thái Lan và Lào được bày bán tại Trung tâm Thương mại Lao Bảo, thuộc Khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo. Ảnh: TTXVN

Kết luận tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn đề nghị cơ quan lập quy hoạch và đơn vị tư vấn tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ các ý kiến của Hội đồng thẩm định rà soát, cùng với đó hoàn thiện nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung bảo đảm tính chính xác, đồng bộ và khả thi trong triển khai.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng đề nghị cần đánh giá kỹ về hạ tầng, khả năng đáp ứng của quỹ đất, không gian phát triển, cũng như xây dựng lộ trình phát triển rõ ràng gắn với hạ tầng kết nối và yêu cầu pháp lý trong bối cảnh thể chế, địa giới hành chính có nhiều thay đổi. Từ đó, hoàn thiện dự thảo nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị đến năm 2045, làm cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt theo quy định.