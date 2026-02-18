Hãng thông tấn Đức: Việt Nam vừa lập kỷ lục trong một lĩnh vực, vượt trội so với Thái Lan, Campuchia

Một du khách nước ngoài được người dân tặng lá cờ đỏ sao vàng trước thềm đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Ảnh: Báo Văn hóa

Đó là du lịch.

Theo hãng thông tấn Đức DPA, trong bối cảnh nhiều điểm đến nổi tiếng tại khu vực châu Á chứng kiến lượng khách sụt giảm, Việt Nam lại khởi động năm mới bằng những con số kỷ lục.

DPA dẫn số liệu từ Cục Du lịch Quốc gia cho biết, trong tháng 1/2026, Việt Nam đã đón gần 2,5 triệu lượt khách quốc tế. Đây là kỷ lục mới của du lịch Việt Nam từng ghi nhận trong 1 tháng, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả tích cực này không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn cho thấy một sự dịch chuyển đáng chú ý trong bản đồ du lịch của khu vực.

Mặt khác, theo DPA, khách quốc tế ngày càng có xu hướng bỏ qua những tranh chấp biên giới âm ỉ giữa Thái Lan và Campuchia để tìm đến nơi được xem là có sự ổn định hơn tại các tỉnh thành của Việt Nam như Hà Nội, TP HCM...

Nhiều du khách quốc tế chọn Việt Nam là điểm đến thay vì Thái Lan và Campuchia. Ảnh: DPA

Bộ Du lịch Campuchia cho biết, ngành du lịch của nước này đã suy giảm cả về doanh thu lẫn lượng khách quốc tế, nhất là trong bối cảnh các trung tâm lừa đảo và xung đột biên giới gây tâm ra tâm lý e ngại cho du khách.

Tương tự, tại Thái Lan, trong năm 2025, quốc gia này đón 32,9 triệu lượt khách quốc tế, giàm 7,23% so với năm trước đó. Đây cũng là lần đầu tiên lượng khách quốc tế đến Thái Lan sụt giảm sau nhiều năm (không tính giai đoạn xảy ra đại dịch Covid-19).

Vì sao nhiều du khách chọn Việt Nam là điểm đến?

Ảnh minh họa

DPA dẫn lời Cục Du lịch Việt Nam, cho biết dù phần lớn du khách đến Việt Nam vẫn từ châu Á nhưng lượng khách châu Âu đã tăng lên đáng kể. Sự bứt phá này là do chính sách thị thực được nới lỏng, chẳng hạn như quy định miễn visa 45 ngày cho công dân Đức, cùng với việc gia tăng những đường bay quốc tế thẳng.

Ngoài ra, Việt Nam ngày càng được biết đến là điểm tránh đông hấp dẫn cho những kỳ nghỉ dài ngày. Hơn nữa, nhờ sự kết hợp giữa thiên nhiên, văn hóa và nghĩ dưỡng nên giúp Việt Nam ngày càng nâng cao được năng lực cạnh tranh trong khu vực.

DPA nhận định, sự bùng nổ du lịch giúp Việt Nam đạt được những cột mốc ấn tượng, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu về quản lý điểm đến, bảo tồn môi trường và gìn giữ bản sắc. Trong cuộc cạnh tranh khu vực, DPA cho rằng, sức hút của Việt Nam ngày càng rõ nét. Tuy nhiên, bài toán về phát triển bền vững vẫn còn ở phía trước.

Việt Nam có nhiều điểm đến hấp dẫn du khách quốc tế

Du khách quốc tế thích thú check-in tại Cầu Vàng (Đà Nẵng). Ảnh: TTXVN

Theo DPA, tại miền Bắc Việt Nam, có nhiều danh thắng nổi tiếng, tiêu biểu là vịnh Hạ Long. Nơi đây có nhiều khối núi đá vôi được UNESCO công nhận di sản thế giới là điểm nhấn. Gần đó, Hà Nội hấp dẫn du khách bằng khu phố cổ sôi động, nơi đây lịch sử và nhịp sống hiện đại đan xen. Ngoài ra, Hà Nội còn có phố cà phê đường tàu mang đến trải nghiệm độc đáo khi tàu hỏa chạy sát các quán. Nhưng những khu phố này cũng đặt ra bài toán cân bằng giữa đời sống cư dân và áp lực du lịch của thành phố.

Tại khu vực miền Trung, không gian di sản và thiên nhiên trở thành điểm nhấn. Cụ thể, Huế, phố cổ Hội An với những chiếc đèn lồng rực rỡ, cùng với bãi biển cát trắng ở Đà Nẵng, từ đó tạo nên chuỗi điểm đến đa dạng. Nhưng theo DPA, áp lực môi trường cũng ngày càng rõ nét ở bán đảo Sơn Trà. Lượng người gia tăng nhanh chóng cũng đang đe dọa môi trường sống của voọc chà vá chân nâu quý hiếm, được mệnh danh là "loài linh trưởng đẹp nhất thế giới".

Xuôi về phía Nam, ở Việt Nam còn có nhiều địa điểm nổi tiếng như Nha Trang, TP HCM (trung tâm kinh tế năng động và đồng thời là cửa ngõ khám phá đồng bằng sông Cửu Long), Phú Quốc...

Phố cà phê đường tàu ở Hà Nội là một trong những điểm đến thu hút đông đảo du khách quốc tế. Ảnh: Shutterstock