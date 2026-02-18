Một loài cá của Việt Nam từng tạo "kỳ tích" ở Cuba, được Mỹ tăng mua 499%

Bộ trưởng Công nghiệp Thực phẩm Cuba Alberto López Díaz (thứ 3, trái sang) cùng với nhóm chuyên gia Việt Nam vui mừng đón kết quả hợp tác về dự án nuôi cá rô phi. Ảnh: TTXVN

Theo thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep), năm 2025, xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam ghi nhận tăng trưởng ấn tượng. Cụ thể, t ổng kim ngạch xuất khẩu loài cá này đạt hơn 99 triệu USD, tăng mạnh so với năm 2024 (khoảng 40 triệu USD). Điều này cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của mặt hàng này trong cơ cấu xuất khẩu thủy sản.

Trong số đó, xuất khẩu phi lê cá rô phi và các loại thịt cá đạt 61 triệu USD, chiếm 61% tổng kim ngạch, đồng thời khẳng định vị thế là nhóm sản phẩm chủ lực.

Theo Vasep, trong năm 2025, Mỹ tiếp tục là thị trường nhập khẩu phi lê cá rô phi lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch xuất khẩu đạt 40 triệu USD, tăng 499% so với năm 2024. Con số này cho thấy nhu cầu lớn từ thị trường Mỹ trong bối cảnh nguồn cung cá rô phi từ một số quốc gia cạnh tranh như Mỹ và Trung Quốc gặp khó khăn, vì thuế quan và chi phí sản xuất tăng cao.

Ngoài ra, Brazil vươn lên trở thành thị trường tăng trưởng nhanh nhất trong top các thị trường nhập khẩu phi lê cá rô phi Việt Nam, với kim ngạch xuất khẩu đạt 11 triệu USD, tăng tới 7.552% so với năm trước. Kết quả này cho thấy tiềm năng lớn của thị trường này đối với sản phẩm cá rô phi phi lê đông lạnh của Việt Nam, nhất là trong phân khúc phục vụ tiêu dùng nội địa và chế biến thực phẩm.

Mỹ và Brazil là hai thị trường nhập khẩu nhiều cá rô phi của Việt Nam trong năm 2025. Ảnh: Vasep

Tương tự, tại khu vực châu Á, Đài Loan (Trung Quốc) và Nhật Bản vẫn duy trì nhập khẩu ổn định, với kim ngạch xuất khẩu lần lượt đạt 1,5 triệu USD (tăng 123%) và 312.000 USD (tăng 2% so với năm 2024).

Ngoài ra, tại châu Âu, xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam sang Italy ghi nhận mức tăng trưởng 54%, với kim ngạch đạt hơn 601.000 USD, cho thấy nhu cầu ổn định đối với sản phẩm cá rô phi phi lê tại thị trường này.

Cùng chiều tăng trưởng, kim ngạch xuất khẩu sang Ả Rập Xê Út và Puerto Rico trong năm 2025 cũng đều ghi nhận giá trị mới hoặc tăng mạnh so với năm trước. Thực tế này phản ánh xu hướng mở rộng thị trường của phi lê cá rô phi Việt Nam tại khu vực Trung Đông và các thị trường ngách. Qatar dù giảm nhẹ 11% về kim ngạch xuất khẩu, nhưng vẫn nằm trong nhóm 10 thị trường nhập khẩu lớn nhất của cá rô phi Việt Nam.

Ngược với xu hướng tăng tại Mỹ, Brazil và nhiều quốc gia khác, kim ngạch xuất khẩu phi lê cá rô phi Việt Nam sang Nga và Mexico trong năm qua ghi nhận mức giảm lần lượt là 29% và 38%. Kết quả này phản ánh sự thận trọng của các nhà nhập khẩu tại những thị trường này trước biến động kinh tế và chi phí logistics, sự cạnh tranh từ các nguồn cung nội địa và khu vực.

Tiềm năng xuất khẩu cá rô phi Việt Nam trong năm 2026

Cá rô phi là loài cá có nhiều tiềm năng xuất khẩu của Việt Nam. Ảnh minh họa

Vasep nhận định, với đá tăng trưởng mạnh trong năm 2025, cá rô phi Việt Nam có nhiều tiềm năng xuất khẩu tới nhiều quốc gia. Do đó, trong năm 2026, việc đa dạng hóa thị trường, đồng thời nâng cao chất lượng chế biến, đáp ứng những tiêu chuẩn về an toàn và bền vững sẽ được coi là những yếu tố then chốt giúp xuất khẩu loài cá này của nước ta duy trì được sự tăng trưởng và mở rộng thị phần trên thị trường quốc tế.

Ngoài ra, bước sang năm 2026, Vasep dự báo đây là năm sẽ có sự cạnh tranh gay gắt hơn về thị phần quốc tế, nhất là khi cá rô phi Brazil (đối thủ cạnh tranh với cá rô phi Việt Nam) sở hữu nhiều lợi thế về chất lượng sản phẩm ổn định, quy mô nuôi lớn, khả năng đáp ứng được những tiêu chuẩn về kỹ thuật, an toàn thực phẩm cũng như vấn đề truy xuất nguồn gốc ngày càng khắt khe của EU.

Vì vậy, yêu cầu đặt ra với các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu cá rô phi là cần tiếp tục nâng cao về chất lượng chế biến, kiểm soát chuỗi cung ứng, tuân thủ tiêu chuẩn bền vững, để có thể duy trì và mở rộng thị phần tại EU và những thị trường khắt khe khác trong năm nay.