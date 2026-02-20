Thăm đại công trường dự án 25.000 tỷ, Thủ tướng biểu dương "vua đào hầm" VN, yêu cầu chốt ngày về đích

Thủ tướng tặng quà công nhân thi công tại dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh. Ảnh: VGP

Dự án này là cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Hôm nay - ngày 20/2 (tức mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026), Thủ tướng Phạm Minh Chính đi khảo sát thực địa, kiểm tra tình hình thực hiện hai dự án cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)- Trà Lĩnh (Cao Bằng) và Hữu Nghị -Chi Lăng (Lạng Sơn), thăm động viên đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động trên công trường.

Tại công trường dự án cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) -Trà Lĩnh (Cao Bằng), báo cáo Thủ tướng, Tập đoàn Đèo Cả (được mệnh danh là "vua đào hầm" tại Việt Nam) cho biết, dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh được triển khai trong điều kiện địa hình và thời tiết đặc biệt khắc nghiệt. Riêng trong năm 2025, mưa lũ kéo dài khiến thời gian thi công thực tế chỉ khoảng 4 tháng. Đáng chú ý, đợt lũ quét cuối tháng 9/2025 khiến 3 kỹ sư của Đèo Cả thiệt mạng và gây thiệt hại vật chất nhiều tỷ đồng.

Tuy nhiên, với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương" thi công "3 ca 4 kíp", các nhà đầu tư và nhà thầu đã huy động hơn 1.300 thiết bị và hơn 2.800 nhân sự trên 211 mũi thi công. Đến nay, sản lượng giai đoạn 1 của dự án đạt 7.459/11.476 tỷ đồng (tương đương 65% giá trị hợp đồng). Dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh đã thông tuyến 85/93 km.

Về công tác giải phóng mặt bằng, trên toàn tuyến của dự án hiện còn một số vị trí nhà ở và công trình hạ tầng kỹ thuật chưa được bàn giao. UBND tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng cũng đã cam kết giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 3/2026.

Thủ tướng yêu cầu chốt ngày khánh thành cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh

Sau khi kiểm tra thực địa dự án cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh, Thủ tướng biểu dương những nỗ lực, kết quả của các chủ thể liên quan, đặc biệt là Tập đoàn Đèo Cả và cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường, khi phải thi công trong điều kiện địa hình và thời tiết khắc nghiệt; và mưa lũ kéo dài trong năm 2025.

So với chuyến kiểm tra ngày mùng 4 Tết năm ngoái, người đứng đầu Chính phủ đánh giá năm nay có nhiều cái hơn tại dự án. Đó là thu nhập của công nhân cao hơn, đường đã mở rộng hơn, nhân dân phấn khởi hơn, chi phí tiết kiệm hơn, không gian phát triển lớn hơn và giá trị gia tăng của đất cao hơn. Theo Thủ tướng, đường đi tới đâu sẽ thu hút doanh nghiệp đến đầu tư, thúc đẩy giao thương khu vực biên giới, tạo thêm sinh kế cho bà con nhân dân và phát triển kinh tế địa phương.

Trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; Bí thư cấp ủy cần trực tiếp chỉ đạo và làm Trưởng ban giải phóng mặt bằng để huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Thủ tướng nhấn mạnh, trong quá trình triển khai phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các cơ chế, chính sách hiện có nhưng phải công bằng trên tinh thần việc gì có lợi nhất cho dân thì làm.

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng huy động lực lượng quân đội tham gia hỗ trợ những phần việc có thể làm được.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu các chủ thể liên quan nỗ lực cao nhất và tăng tốc hơn nữa để đến ngày 30/4 tới phải khánh thành cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, nhằm chào mừng 51 năm "Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước".

Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh có tổng chiều dài 121 km, được phân kỳ đầu tư thành 2 giai đoạn, với tổng mức đầu tư 25.550 tỷ đồng theo hình thức PPP. Trong đó, giai đoạn 1 của dự án dài hơn 93 km, bao gồm 2 hầm xuyên núi và 64 cây cầu vượt, được khởi công vào ngày 1/1/2024.

Giai đoạn 2 dự án được khởi công vào ngày 19/8/2025, bao gồm mở rộng 93,35 km đã đầu tư ở giai đoạn 1 và xây mới 27,71 km cao tốc (bao gồm 17 cầu và 3 hầm xuyên núi) nối lên cửa khẩu Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng).

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 05/CĐ-TTg ngày 20/1/2026, tính đến nay, nhiều hạng mục công trình trong giai đoạn 1 đã được kịp thời điều chỉnh thiết kế phù hợp với việc mở rộng tại giai đoạn 2. Hơn nữa, các nhà đầu tư đã triển khai thi công đồng thời cả hai giai đoạn, giúp tiết giảm chi phí đầu tư hơn 500 tỷ đồng.

Trong khi đó, dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng là phân đoạn đầu của trục cao tốc Bắc – Nam phía đông, có chiều dài 60 km, đi qua 7 xã, phường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Dự án có tổng mức đầu tư 11.808 tỷ đồng. Được khởi công từ ngày 21/4/2024, tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng kết nối trực tiếp với 3 cửa khẩu quốc tế là Hữu Nghị, Cốc Nam và Tân Thanh.

Ngoài ra, một đoạn khác của dự án là tuyến kết nối cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Cốc Nam (kết nối cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng với cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh) dài 17 km, quy mô 2 làn xe (nền đường rộng 14,5 m).

Hiện nay, các nhà đầu tư và nhà thầu đang huy động hơn 3.200 nhân sự và hơn 1.200 máy móc, đồng loạt triển khai trên 150 mũi thi công. Sản lượng dự án đạt 4.970/7.950 tỷ đồng (tương đương 63% giá trị hợp đồng).