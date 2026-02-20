Thành phố trực thuộc Trung ương thứ 6 của Việt Nam dự kiến thu về hơn 1.000 tỷ đồng trong 9 ngày

Nhiều du khách đến TP Huế du lịch dịp Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: VGP

Chiều qua (19/2, tức Mồng 3 Tết), Sở Du lịch TP Huế cho biết, trong ngày 19/2, tổng lượng khách du lịch đến TP Huế ước đạt 116.359 lượt khách. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 52.362 lượt khách, khách nội địa ước đạt 63.997 lượt khách. Đáng chú ý, doanh thu từ du lịch của TP trong ngày 19/2 ước đạt 241,5 tỷ đồng. Ngoài ra, số lượt khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch ước đạt 21.996 lượt. Cụ thể, khách quốc tế ước đạt 8.798 lượt, khách nội địa ước đạt 13.198 lượt khách. Ngày Mồng 3 Tết cũng chính là ngày có công suất sử dụng phòng cao nhất trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, với ước đạt 99%.

Như vậy, theo thống kê từ Sở Du lịch TP Huế, chỉ trong 6 ngày nghỉ Tết (từ 14 - 19/22/2026 (từ ngày 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến ngày Mồng 3 Tết Nguyên đán năm Bính Ngọ), tổng lượng khách đến TP Huế ước đạt 348.352 lượt. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 164.356 lượt khách, khách nội địa ước đạt 183.997 lượt khách. Doanh thu từ du lịch của TP ước đạt 736.5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khách lưu trú ước đạt 71.757 lượt. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 33.424 lượt khách và khách nội địa ước đạt 38.333 lượt khách. Công suất phòng bình quân 6 ngày Tết ở Huế ước đạt 76%.

Huế dự kiến thu về hơn 1.000 tỷ đồng

Huế là thành phố trực thuộc Trung ương thứ 6 của Việt Nam. Ảnh: VGP

Theo Sở Du lịch TP Huế, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, từ 14/2 – 22/2/2026 (27 tháng Chạp đến mồng 6 Tết), lượng khách đến TP Huế đạt khoảng 500.000 lượt, tăng 231% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách quốc tế 238.200 lượt và khách nội địa 261.800 lượt.

Doanh thu du lịch của TP Huế sau 9 ngày nghỉ Tết ước đạt 1.050 tỷ đồng, tăng 322% so với cùng kỳ. Lượng khách lưu trú tại Huế dự kiến khoảng 110.000 lượt (tăng 53% so với cùng kỳ), bao gồm 52.000 khách quốc tế và 58.000 khách nội địa. Công suất phòng bình quân ước đạt 72%.

Trên thực tế, trong chuỗi các sự kiện văn hoá - nghệ thuật Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, TP Huế tổ chức rất nhiều hoạt động từ thành phố đến các địa phương. Trong số đó, điểm nhấn nổi bật là nghi thức tái hiện nghi lễ cung đình xưa, các trò chơi, Tết trong chốn Hoàng cung… tại khu vực Đại nội Huế. Ngoài ra, TP còn tổ chức trung tâm vui xuân dọc hai bờ sông Hương, tại các làng nghề truyền thống như làng làm hương ở Thuỷ Xuân; đồng thời không gian giới thiệu nghề truyền thống làm nón, hoa giấy… thu hút đông đảo du khách du xuân và trải nghiệm.