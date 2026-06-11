Campuchia công bố con số hơn 30 tỷ USD, Việt Nam đứng thứ ba

Campuchia ghi nhận thâm hụt thương mại gần 2 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm nay.

Theo số liệu do Tổng cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt (GDCE) Campuchia, tổng kim ngạch thương mại hàng hóa quốc tế của Campuchia đạt 30,08 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm 2026, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong giai đoạn này, kim ngạch xuất khẩu của Campuchia đạt 14,04 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi nhập khẩu tăng 18,9% lên 16,04 tỷ USD. Nước này ghi nhận thâm hụt thương mại 1,99 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm, cao hơn một chút so với mức thâm hụt 1,68 tỷ USD trong cùng kỳ năm 2025.

Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Campuchia, chiếm 5,73 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu, tăng mạnh 31,5% so với năm trước. Nhập khẩu từ Mỹ chỉ đạt 231 triệu USD, dẫn đến thặng dư thương mại 5,5 tỷ USD cho Campuchia. Các mặt hàng xuất khẩu chính sang Mỹ gồm hàng may mặc, giày dép, đồ dùng du lịch, xe đạp, đồ nội thất và các sản phẩm chế tạo khác sản xuất tại Campuchia.

Trong khi đó, Trung Quốc vẫn giữ vững vị trí là đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia, với kim ngạch thương mại song phương đạt 9,39 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm. Tuy nhiên, xuất khẩu của Campuchia sang Trung Quốc đạt 753 triệu USD so với nhập khẩu 8,64 tỷ USD, dẫn đến thâm hụt thương mại gần 7,9 tỷ USD. Hàng nhập khẩu từ Trung Quốc chủ yếu bao gồm nguyên liệu thô, máy móc, thiết bị công nghiệp, vật liệu xây dựng và hàng tiêu dùng hỗ trợ các ngành sản xuất và cơ sở hạ tầng của Campuchia.

Việt Nam đứng thứ ba trong số các đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia, với tổng kim ngạch thương mại đạt 4,11 tỷ USD. Campuchia xuất khẩu hàng hóa trị giá 2,32 tỷ USD sang Việt Nam và nhập khẩu 1,78 tỷ USD, tạo ra thặng dư thương mại 544 triệu USD. Nông sản, thực phẩm chế biến và các sản phẩm công nghiệp trung gian tiếp tục là động lực thúc đẩy thương mại xuyên biên giới giữa hai nước láng giềng.

Nhật Bản, Singapore và Hàn Quốc vẫn nằm trong số các đối tác thương mại chính của Campuchia. Thương mại với Nhật Bản tăng 17,2%, trong khi thương mại với Singapore tăng mạnh hơn 242%, phản ánh sự hội nhập chuỗi cung ứng khu vực ngày càng tăng và nhập khẩu liên quan đến đầu tư.

Trong số các thị trường châu Âu, Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp và Bỉ ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ về nhập khẩu từ Campuchia, cho thấy tầm quan trọng liên tục của Liên minh châu Âu như một điểm đến cho hàng xuất khẩu của Campuchia. Xuất khẩu sang Tây Ban Nha tăng 13,5% lên gần 470 triệu USD, trong khi xuất khẩu sang Hà Lan tăng 14,2% lên hơn 408 triệu USD.

Các nhà kinh tế nhận định rằng sự tăng trưởng mạnh mẽ cả về xuất khẩu và nhập khẩu phản ánh hoạt động công nghiệp bền vững và nhu cầu nội địa ngày càng tăng. Ngành sản xuất của Campuchia, đặc biệt là hàng may mặc, giày dép, đồ du lịch, điện tử và sản xuất xe đạp, đã được hưởng lợi từ các nỗ lực đa dạng hóa và sự gia tăng đầu tư trực tiếp nước ngoài. Trong khi đó, nhập khẩu máy móc, nguyên vật liệu và các yếu tố đầu vào sản xuất tăng cao cho thấy sự mở rộng liên tục của các ngành công nghiệp hướng xuất khẩu.

Nhà kinh tế Duch Darin nói với tờ Khmer Times rằng dữ liệu thương mại trong 5 tháng đầu năm là một tín hiệu tích cực cho tăng trưởng kinh tế Campuchia, trong bối cảnh bất ổn kinh tế toàn cầu.

Theo Khmer Times﻿