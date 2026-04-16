Cắm thứ này ngoài vườn, động vật không dám đến cắn phá, vườn cây xanh tốt quanh năm

Trà My (Theo Express) |

Cắm thứ này ngoài vườn có thể giúp bạn xua đuổi động vật gây hại, từ đó bảo vệ cây trồng hiệu quả.

Những người yêu làm vườn được khuyên nên áp dụng một mẹo đơn giản nhưng hiệu quả để ngăn cây trồng bị động vật phá hoại. Từ lâu, người làm vườn luôn tìm cách bảo vệ hoa màu khỏi các loài vật, nhưng không phải lúc nào cũng đạt kết quả như mong muốn.

Từ những cách truyền thống như dựng bù nhìn rơm cho đến việc sử dụng thuốc trừ sâu hiện đại, các phương pháp xua đuổi động vật rất đa dạng và mỗi người lại có lựa chọn riêng. Tuy nhiên, nhiều giải pháp hiệu quả thường khá tốn kém, không phù hợp với người làm vườn nghiệp dư. Vì vậy, một mẹo đơn giản có thể là giải pháp hữu ích để bảo vệ cây trồng khỏi những “vị khách không mời”.

Các chuyên gia làm vườn từ Farm Flavour (nền tảng truyền thông và tiếp thị chuyên về nông nghiệp và thực phẩm Mỹ) cho biết, chỉ cần cắm những chiếc dĩa nhựa quanh cây cũng có thể giúp xua đuổi động vật.

Họ chia sẻ: “Trước khi bạn vứt bỏ hộp dĩa nhựa chưa dùng từ buổi tụ họp năm ngoái, hãy cân nhắc tận dụng chúng trong khu vườn.”

“Việc cắm dĩa xuống đất xung quanh cây sẽ khiến những loài như mèo, sóc… ngại tiếp cận và tránh xa khu vực trồng trọt của bạn.”

Cắm thứ này ngoài vườn, động vật không dám đến cắn phá, vườn cây xanh tốt quanh năm - Ảnh 1.

Chiếc dĩa nhựa có thể trở thành "cứu tinh" cho khu vườn.

Về lý thuyết, các vật sắc nhọn này khiến động vật dè chừng khi lại gần, từ đó hạn chế việc chúng xâm nhập vào vườn.

Hiện chưa có bằng chứng cụ thể về mức độ hiệu quả của phương pháp này, nhưng vì đây là cách làm không gây hại và không xâm lấn, nhiều người làm vườn cho rằng thử cũng không mất gì.

Các cách khác để ngăn động vật gây hại

Nếu cách này không hiệu quả, các chuyên gia còn đưa ra nhiều ý tưởng thú vị khác như sử dụng bã cà phê làm phân bón hoặc dùng ớt cayenne để xua đuổi côn trùng.

Họ cho biết: “Bã cà phê là loại phân bón tuyệt vời cho vườn, giàu phốt pho, kali, nitơ và magiê. Nó cũng có thể giúp kiểm soát các loài gây hại như sên và ốc sên.”

“Một số người còn cho rằng bã cà phê có đặc tính chống nấm tự nhiên, rất hữu ích cho những ai muốn trồng cây khỏe mạnh.”

Về việc sử dụng ớt cayenne, họ nói thêm: “Bạn có thể dùng một ít ớt cayenne để xua đuổi các loài động vật và côn trùng gây hại. Loại ớt này không làm hại cây nhưng sẽ khiến những ‘kẻ phá hoại’ tránh xa.”

“Chỉ cần rắc khoảng 1/4 cốc bột ớt quanh khu vườn vài ngày một lần, bạn sẽ thấy cây cối phát triển tốt hơn, không còn tình trạng lá bị cắn hay quả bị ăn dở.”

Tóm lại, việc tận dụng dĩa nhựa cắm quanh cây là một mẹo đơn giản, tiết kiệm nhưng có thể giúp giảm tình trạng động vật như mèo, sóc xâm nhập và phá hoại vườn. Dù chưa có bằng chứng khoa học khẳng định mức độ hiệu quả tuyệt đối, đây vẫn là một giải pháp an toàn, dễ thực hiện và không gây hại cho môi trường.

Nếu muốn tăng hiệu quả, bạn có thể kết hợp thêm bã cà phê hoặc bột ớt cayenne như các chuyên gia gợi ý. Đôi khi, những mẹo nhỏ trong vườn lại mang đến kết quả bất ngờ.

Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

