Rắc thứ này ra vườn ngay bây giờ, sên không dám bén mảng đến cắn phá

Mùa xuân là thời điểm tuyệt vời để chăm sóc khu vườn, khi nhiều loại cây và hoa chuẩn bị nở rực rỡ. Tuy nhiên, thời tiết thất thường trong tháng 4 có thể gây ra một số vấn đề, nhưng hoàn toàn có thể phòng tránh nếu bạn biết cách.

Sên có thể xuất hiện trong vườn vì nhiều lý do, chủ yếu do môi trường ẩm ướt ổn định, nhiều bóng râm và nguồn thức ăn giàu protein. Tuy nhiên, sự xuất hiện của chúng thường khiến cây cối và hoa bị phá hoại khi chúng bắt đầu ăn.

Chuyên gia làm vườn Ish (tại Anh) gần đây đã chia sẻ một số công việc làm vườn quan trọng mà mọi người nên thực hiện trong tháng 4, trong đó có một cách giúp ngăn ngừa các vấn đề do sên gây ra.

Mẹo đuổi sên khỏi vườn

Ish cảnh báo rằng thời tiết ẩm ướt trong tháng 4 khiến khu vườn trở thành môi trường lý tưởng cho sên sinh sôi. Đất ẩm, lớp phủ hữu cơ dày và các mảnh vụn tạo ra môi trường ẩm thấp lý tưởng để chúng ẩn náu và tồn tại.

Các yếu tố khác như tưới nước vào buổi tối, chất hữu cơ đang phân hủy và cây con mềm như trầu bà hosta hoặc rau diếp cũng là những yếu tố thu hút sên. Vì vậy, người làm vườn cần bảo vệ cây khỏi sự xâm nhập của chúng.

Ish khuyến nghị sử dụng viên nén len (wool pellets) như một biện pháp xua đuổi. Đây là loại viên nén làm vườn tự nhiên, có thể phân hủy sinh học, được tạo từ lông cừu chất lượng thấp ép lại.

Hãy rải một lượng vừa đủ các viên này xung quanh những cây bạn muốn bảo vệ. Ish cho biết: “Chúng là sản phẩm hữu cơ, nghĩa là sẽ không gây hại cho khu vườn hoặc cho sên.”

“Cách hoạt động là bên trong có các sợi len mỏng hút ẩm, vì vậy khi sên bò lên, chúng sẽ bị làm khô nhẹ, và do đó chúng không muốn lại gần cây của bạn.”

Sau khi rải viên len quanh cây, hãy tưới nhẹ để chúng nở ra. Không chỉ giúp xua đuổi sên và ốc sên, chúng còn đóng vai trò như một loại phân bón giải phóng chậm cho cây.

Nếu bạn cần thêm các phương pháp tự nhiên khác, tỏi cũng được xem là một chất xua đuổi hiệu quả. Trong một video trước đó, Ish giải thích rằng tỏi có thể được dùng như “biện pháp phòng vệ cuối cùng” khi bạn cần giải pháp nhanh.

Tỏi đặc biệt hiệu quả khi bạn muốn bảo vệ những chiếc lá gần mặt đất – nơi sên dễ tiếp cận.

Ông nói: “Dung dịch tỏi có một thành phần rất đặc biệt khiến cây có vị cực kỳ khó chịu, vì vậy không chỉ khiến chúng tránh xa mà còn không ăn lá.”

Để tự làm dung dịch tỏi tại nhà, hãy đổ 200ml nước vào bình và thêm ba đến bốn tép tỏi đã đập dập (có thể băm nhỏ). Ngâm tỏi trong nước khoảng một đến hai ngày.

Chỉ với những cách đơn giản, tự nhiên, bạn hoàn toàn có thể bảo vệ khu vườn khỏi sên mà không cần dùng đến hóa chất độc hại.



