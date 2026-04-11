Rắc thứ này ra vườn ngay bây giờ, sên không dám bén mảng đến cắn phá

Trà My (Theo Express) |

Ngăn sên phá hoại cây trong vườn vào mùa xuân bằng cách rắc một nguyên liệu hữu ích lên đất – không gây hại cho đất cũng như cho sên.

Mùa xuân là thời điểm tuyệt vời để chăm sóc khu vườn, khi nhiều loại cây và hoa chuẩn bị nở rực rỡ. Tuy nhiên, thời tiết thất thường trong tháng 4 có thể gây ra một số vấn đề, nhưng hoàn toàn có thể phòng tránh nếu bạn biết cách.

Sên có thể xuất hiện trong vườn vì nhiều lý do, chủ yếu do môi trường ẩm ướt ổn định, nhiều bóng râm và nguồn thức ăn giàu protein. Tuy nhiên, sự xuất hiện của chúng thường khiến cây cối và hoa bị phá hoại khi chúng bắt đầu ăn.

Chuyên gia làm vườn Ish (tại Anh) gần đây đã chia sẻ một số công việc làm vườn quan trọng mà mọi người nên thực hiện trong tháng 4, trong đó có một cách giúp ngăn ngừa các vấn đề do sên gây ra.

Mẹo đuổi sên khỏi vườn

Ish cảnh báo rằng thời tiết ẩm ướt trong tháng 4 khiến khu vườn trở thành môi trường lý tưởng cho sên sinh sôi. Đất ẩm, lớp phủ hữu cơ dày và các mảnh vụn tạo ra môi trường ẩm thấp lý tưởng để chúng ẩn náu và tồn tại.

Các yếu tố khác như tưới nước vào buổi tối, chất hữu cơ đang phân hủy và cây con mềm như trầu bà hosta hoặc rau diếp cũng là những yếu tố thu hút sên. Vì vậy, người làm vườn cần bảo vệ cây khỏi sự xâm nhập của chúng.

Ish khuyến nghị sử dụng viên nén len (wool pellets) như một biện pháp xua đuổi. Đây là loại viên nén làm vườn tự nhiên, có thể phân hủy sinh học, được tạo từ lông cừu chất lượng thấp ép lại.

Rắc viên nén len (wool pellets) ra vườn có thể giúp đuổi sên hiệu quả.

Hãy rải một lượng vừa đủ các viên này xung quanh những cây bạn muốn bảo vệ. Ish cho biết: “Chúng là sản phẩm hữu cơ, nghĩa là sẽ không gây hại cho khu vườn hoặc cho sên.”

“Cách hoạt động là bên trong có các sợi len mỏng hút ẩm, vì vậy khi sên bò lên, chúng sẽ bị làm khô nhẹ, và do đó chúng không muốn lại gần cây của bạn.”

Sau khi rải viên len quanh cây, hãy tưới nhẹ để chúng nở ra. Không chỉ giúp xua đuổi sên và ốc sên, chúng còn đóng vai trò như một loại phân bón giải phóng chậm cho cây.

Nếu bạn cần thêm các phương pháp tự nhiên khác, tỏi cũng được xem là một chất xua đuổi hiệu quả. Trong một video trước đó, Ish giải thích rằng tỏi có thể được dùng như “biện pháp phòng vệ cuối cùng” khi bạn cần giải pháp nhanh.

Tỏi đặc biệt hiệu quả khi bạn muốn bảo vệ những chiếc lá gần mặt đất – nơi sên dễ tiếp cận.

Ông nói: “Dung dịch tỏi có một thành phần rất đặc biệt khiến cây có vị cực kỳ khó chịu, vì vậy không chỉ khiến chúng tránh xa mà còn không ăn lá.”

Để tự làm dung dịch tỏi tại nhà, hãy đổ 200ml nước vào bình và thêm ba đến bốn tép tỏi đã đập dập (có thể băm nhỏ). Ngâm tỏi trong nước khoảng một đến hai ngày.

Chỉ với những cách đơn giản, tự nhiên, bạn hoàn toàn có thể bảo vệ khu vườn khỏi sên mà không cần dùng đến hóa chất độc hại.

Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Đi Audi vẫn đòi đổ xăng miễn phí, nam tài xế bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ

Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

