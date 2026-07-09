HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cải tạo nhà, kéo sập cả căn liền kề

Văn Chương/VTC News
|

Trong quá trình tháo dỡ, cải tạo căn nhà trên đường Lê Lợi (Bắc Ninh), một phần công trình bất ngờ đổ sập, kéo theo căn nhà liền kề đổ hoàn toàn.

Hiện trường vụ sập 2 ngôi nhà ở Bắc Ninh

Trưa 9/7, ông Trần Văn Thanh, Chủ tịch UBND phường Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh) xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ sập hai căn nhà liền kề trong quá trình cải tạo, sửa chữa. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.

Theo ông Thanh, sự cố xảy ra vào khoảng 10h45 cùng ngày tại hai căn nhà số 171 và 173 đường Lê Lợi, đều thuộc cùng một chủ sở hữu. Thời điểm xảy ra sự cố, gia đình đang tháo dỡ công trình để cải tạo.

Theo điều tra ban đầu, trong quá trình thi công, một phần công trình bất ngờ đổ sập ngoài dự kiến, kéo theo căn nhà liền kề cũng bị sập.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng phong tỏa khu vực, kiểm tra hiện trạng công trình và triển khai công tác khắc phục hậu quả.

Hai căn nhà đổ sập hoàn toàn, may mắn không gây thiệt hại về người.

Ghi nhận tại hiện trường, hai căn nhà đổ sập hoàn toàn, nhiều vật liệu xây dựng, gạch đá và kết cấu công trình nằm ngổn ngang. Lực lượng chức năng đã lập hàng rào bảo đảm an toàn, phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cách đây khoảng một tháng, tại phường Bắc Giang cũng xảy ra sự việc tương tự khi một hộ dân đào móng xây nhà khiến căn nhà liền kề bị nghiêng. Cụ thể, sáng 3/6, gia đình ông Nguyễn Văn C. (tổ dân phố Dân Chủ, phường Bắc Giang) đào móng để thi công xây dựng công trình tại số 31 đường Thánh Thiên. Việc múc đất sâu làm ảnh hưởng đến căn nhà số 33 nằm liền kề của gia đình bà Nguyễn Thị Nh.

Tại hiện trường, phần mặt tiền và toàn bộ mảng tường lớn của ngôi nhà số 33 xuất hiện nhiều vết nứt xé toác, kết cấu bê tông bị bong vỡ, gãy sập cục bộ. Toàn bộ công trình bị biến dạng và nghiêng hẳn sang phía hố móng đang đào, chực chờ đổ sập.

Theo bà Nh., gia đình mới mua ngôi nhà số 33 và sửa chữa, chuẩn bị về ở thì gặp sự cố trên. Sau đó, chính quyền khẩn cấp tháo dỡ 2 ngôi nhà để tránh nguy cơ tự đổ sập.

Cử nhân ngành Luật mua vàng mã, "mời" cả nhà đi dự lễ tốt nghiệp: Nghẹn ngào câu chuyện phía sau
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

sập nhà

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

01:13
Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

01:03
Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

01:38
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại