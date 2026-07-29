Cái giá phải trả của nam diễn viên giảm 34kg: Thất nghiệp vì đẹp hơn, tăng lên 100kg mới được đóng phim

Lần đầu tiên thấy có người mất việc chỉ vì... đẹp trai hơn.

Thành công của Điệp Vụ Kim: Tái Khởi Động không chỉ giúp So Ji Sub trở lại đầy ấn tượng mà còn khiến nhiều gương mặt phụ trong phim nhận được sự chú ý. Một trong số đó là Yoon Kyung Ho - nam diễn viên kỳ cựu với lối diễn duyên dáng, tự nhiên. Thế nhưng ít ai biết, phía sau sự nghiệp tưởng như thuận buồm xuôi gio, anh từng có giai đoạn thất nghiệp vì giảm cân thành công và trông đẹp trai.

Trong một chương trình truyền hình, Yoon Kyung Ho cho biết vóc dáng tròn trịa hiện tại thực chất mới là cơ thể tự nhiên của anh. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành dự án điện ảnh The Battleship Island (Đảo Địa Ngục), nam diễn viên đã quyết tâm thay đổi ngoại hình và giảm liền một mạch 34kg. Từ một người có thân hình đậm, nam diễn viên trở nên gọn gàng, phong độ hơn hẳn. Anh từng tự tin xuất hiện với diện mạo mới này trong Goblin (Yêu Tinh).

Những tưởng ngoại hình thon gọn, có phần "đẹp trai và phong độ" hơn sẽ giúp bản thân mở ra nhiều cơ hội mới, nhưng thực tế lại tạt cho anh một gáo nước lạnh. Yoon Kyung Ho cay đắng nhớ lại: "Tôi muốn tiếp tục sự nghiệp diễn xuất với cơ thể gầy gò đó, nhưng các lời mời đóng phim hoàn toàn biến mất. Điều đó khiến tôi trở tay không kịp" .

Hóa ra, vẻ ngoài điển trai hơn sau khi giảm cân của anh lại vô tình phá vỡ định vị thương hiệu "gương mặt phụ bặm trợn, hài hước" mà các đạo diễn đo ni đóng giày cho anh. Những vai diễn vốn tìm đến anh trước đó đều biến mất, còn các vai dành cho nam chính điển trai hay mỹ nam cũng không thuộc về anh.

Việc thay đổi ngoại hình khiến anh rơi vào cảnh thất nghiệp bất đắc dĩ suốt một thời gian dài. Cơ hội chỉ quay trở lại khi Yoon Kyung Ho lọt vào mắt xanh của đạo diễn bộ phim điện ảnh Intimate Strangers (Người Quen Xa Lạ). Bấy giờ, đoàn phim tìm kiếm một diễn viên có ngoại hình trông thật xuề xòa, luộm thuộm và cân nặng bắt buộc phải trên 100kg. Để giành lại cơ hội đứng trước ống kính, nam diễn viên đã từ bỏ diện mạo thon gọn, lao vào quá trình tăng cân cấp tốc để chạm mốc hơn một tạ theo đúng yêu cầu.

" Đạo diễn muốn một người trông xuề xòa và nặng trên 100kg, vì vậy tôi đã tăng cân trở lại cho vai diễn. Kể từ đó, tôi luôn duy trì vóc dáng như hiện tại" - Yoon Kyung Ho kể lại. Quyết định chấp nhận tăng cân lên đã giúp anh quay lại công việc diễn xuất và liên tục gặt nhận được nhiều lời mời, trở thành gương mặt quen thuộc trong cả điện ảnh lẫn truyền hình Hàn Quốc. Ngay cả khi được hỏi có lo lắng việc thường xuyên bị "đóng khung" trong những vai hài hước, nhiều thoại hay không, Yoon Kyung Ho lại khá lạc quan khi cho rằng đó không phải giới hạn, mà là nền tảng để sau này có cơ hội thử sức với những dạng vai nghiêm túc và gai góc hơn.

Đối với những mọt phim Hàn chính hiệu, Yoon Kyung Ho là gương mặt thân quen dù khán giả có thể không nhớ rõ tên của anh. Sinh năm 1980, nam diễn viên sở hữu chiều cao lý tưởng 1m80 cùng vóc dáng to lớn đặc trưng. Chính ngoại hình lệch chuẩn mỹ nam này đã định hình cho anh một lối đi riêng tại showbiz chuyên trị các vai phụ thuộc tuyến hài hước, bặm trợn.

Dù hiếm khi đảm nhận vai chính, anh lại sở hữu gia tài phim đồ sộ với hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như Okja, The Battleship Island, Vincenzo, My Name, Itaewon Class, The Worst of Evil, The Trauma Code: Heroes on Call và gần đây nhất là Điệp Vụ Kim: Tái Khởi Động. Nhờ khả năng hóa thân linh hoạt, Yoon Kyung Ho được khán giả Hàn Quốc xem là một trong những "bảo chứng vai phụ" của màn ảnh. Điều này cho thấy rằng đôi khi, chính những nét riêng làm nên bản sắc của một diễn viên mới là thứ giúp họ đứng vững và tỏa sáng lâu dài.

Nguồn: Koreaboo