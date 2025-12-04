Cách nấu thịt bò mềm, thơm như ngoài hàng: Ai cũng làm được

Thịt bò là nguồn dinh dưỡng quý giá, giàu protein, sắt, kẽm, vitamin B12… Protein chất lượng cao trong thịt bò giúp xây dựng và duy trì cơ bắp, phù hợp với người tập thể hình hoặc cần phục hồi sức khỏe. Sắt heme trong thịt bò dễ hấp thụ, giúp phòng ngừa thiếu máu hiệu quả. Ngoài ra, thịt bò còn cung cấp vitamin B6, B12, kẽm, selen, tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ sản xuất hormone và chức năng thần kinh. Ăn thịt bò đúng cách sẽ tối ưu hóa lợi ích sức khỏe từ các chất dinh dưỡng này.

Dưới đây là những mẹo nấu ăn giúp bạn chế biến món thịt bò ngon như ở nhà hàng.

Chọn thịt bò đúng chuẩn

Để xào hay hầm thịt bò ngon, nguyên liệu phải đảm bảo chất lượng:

Thịt xào

Thịt để xào nên chọn thăn mềm, ít gân, xào nhanh, giữ được độ ngọt tự nhiên. Nạm bò có chút gân và mỡ, xào vẫn mềm và ngậy. Gầu bò có mỡ xen kẽ, khi xào giúp thịt mềm và thơm, nhưng nên thái mỏng.

Tránh: Thịt mông, vai nhiều gân vì xào dễ dai. Những loại này phù hợp hầm hơn.

Thịt hầm

Để làm món thịt bò hầm nên chọn thăn, nạm, gầu hoặc sườn bò. Thịt có chút mỡ sẽ mềm và ngọt hơn. Thái miếng vừa ăn, khoảng 3–4 cm; nếu hầm canh, có thể cắt lớn hơn. Rửa sạch thịt và có thể chần qua nước sôi 1–2 phút để loại bỏ bọt, giúp nước hầm trong và thơm hơn.

Thịt bò.

Ướp thịt

Bí quyết quan trọng để thịt bò mềm và thơm là ướp đúng cách. Hành, tỏi băm nhuyễn, tiêu, muối, một chút nước mắm hoặc xì dầu là những gia vị cơ bản. Thêm một chút đường hoặc mật ong giúp thịt có màu vàng đẹp và vị ngọt nhẹ.

Một mẹo nhỏ nhưng hiệu quả là cho một thìa nhỏ bột năng hoặc bột ngô vào ướp cùng thịt; chúng giúp thịt giữ nước, mềm mà không ra nhiều nước khi xào. Thời gian ướp ít nhất 30 phút; nếu có điều kiện, ướp 1–2 giờ trong tủ lạnh càng làm tăng độ đậm đà.

Cách nấu

Bò xào: Làm nóng chảo với một chút dầu trước khi cho thịt vào. Dùng lửa lớn, đảo nhanh đều tay để thịt săn lại, giữ được vị ngọt tự nhiên. Tránh xào quá lâu vì thịt sẽ bị dai. Không xóc quá nhiều lần trong chảo, chỉ đảo nhanh và đều để thịt không ra nhiều nước. Nếu xào thịt với rau, cho rau vào cuối cùng để giữ độ giòn và tránh rau ra nước làm món ăn nhạt.

Bò hầm: Nên dùng nước sôi để ninh thịt, giúp giữ dinh dưỡng và hương vị. Nếu muốn thịt bò có mùi thơm độc đáo, có thể thêm chút bia khi ninh; bia giúp thịt nhanh mềm và có vị đậm đà hơn.

Với những bí quyết này, bạn sẽ bất ngờ với kết quả: miếng thịt bò mềm, ngọt, thơm, không thua kém món ngoài hàng. Chế biến tại nhà còn giúp bạn chủ động điều chỉnh gia vị phù hợp với khẩu vị cả gia đình.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bữa ăn với thịt bò của bạn sẽ trở thành "đặc sản tại gia" mà ai cũng khen ngợi. Không cần công thức cầu kỳ hay kỹ thuật phức tạp, quan trọng là nguyên liệu tươi, ướp đủ và nấu vừa phải, là bạn đã có ngay món thịt bò thơm ngon, hấp dẫn như ngoài hàng.