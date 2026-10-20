Cách luộc trứng để bóc vỏ dễ dàng mỗi lần: Chỉ cần 1 nguyên liệu duy nhất

Trứng luộc thường khó bóc, dễ vỡ nát và dính vỏ. Chỉ cần thêm một nguyên liệu vào nồi nước, bạn có thể giúp lớp vỏ bong ra dễ dàng hơn.

Nếu đang tìm kiếm một nguồn protein dồi dào, dễ chế biến và phù hợp với nhiều món ăn, trứng là lựa chọn khó có thể bỏ qua. Dù luộc, chần, chiên hay làm trứng tráng, món ăn này đều có thể được chế biến nhanh chóng, đơn giản và kết hợp linh hoạt với nhiều nguyên liệu khác.

Đặc biệt, trứng luộc rất thích hợp để chuẩn bị trước, bảo quản trong tủ lạnh rồi dùng làm nhân bánh mì, ăn kèm salad hoặc thưởng thức như một món ăn nhẹ. Tuy nhiên, việc bóc vỏ lại có thể trở thành một thử thách.

Đôi khi, chỉ cần gõ nhẹ một lần là lớp vỏ bong ra hoàn hảo. Nhưng cũng có lúc, bạn phải kiên nhẫn gỡ từng mảnh vỏ nhỏ li ti mới lấy được phần trứng bên trong.

Cách luộc trứng để bóc vỏ dễ dàng mỗi lần

Kerry Whelpdale, người nổi tiếng trên mạng xã hội với những công thức nấu ăn cùng nội dung về du lịch và thời trang, mới đây đã chia sẻ một mẹo đơn giản. Trong video đăng trên Instagram, cô hướng dẫn cách bóc vỏ trứng dễ dàng mà không cần tốn nhiều công sức. Bí quyết nằm ở một nguyên liệu duy nhất.

Nhà sáng tạo nội dung này, người có các công thức nấu ăn từng xuất hiện trên chuyên trang BBC Good Food, bắt đầu bằng cách cho một thìa bột nở vào nồi nước đang sôi. Sau đó, cô nhẹ nhàng thả trứng vào nồi và đậy nắp.

Khi trứng chín, cô lần lượt lấy từng quả ra, gõ nhẹ vào thành nồi rồi dùng tay bóc vỏ. Lớp vỏ được loại bỏ dễ dàng, không để lại những mảnh vụn cứng đầu bám trên bề mặt trứng.

Bóc vỏ trứng luộc không phải lúc nào cũng là nhiệm vụ dễ dàng.

Trong phần chú thích video trên Instagram, Kerry viết: “Có ai khác cũng ghét cảnh vật lộn bóc vỏ những quả trứng luộc không? Đây là mẹo hữu ích nhất: Thêm một thìa cà phê bột nở hoặc baking soda vào nước khi luộc, lớp vỏ gần như tự bong ra. Đơn giản, thông minh và có thể thay đổi cách bạn làm việc này”.

Đoạn video đã thu hút hàng nghìn lượt xem cùng nhiều lượt thích và bình luận. Một người dùng nhận xét: “Đúng là một mẹo làm thay đổi cuộc chơi”. Người khác hào hứng viết: “Ồ, tôi phải thử mới được. Bạn thật thông minh!”.

Mẹo khác giúp bóc vỏ trứng luộc dễ dàng

Một mẹo hữu ích khác là ngâm trứng ngay vào nước đá lạnh sau khi luộc.

Đầu bếp Christopher Kimball, đồng sáng lập America's Test Kitchen và Cook's Country, đồng thời là người đứng đầu 177 Milk Street — đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tạp chí, podcast, chương trình truyền hình và đào tạo nấu ăn — từng gọi nước đá là “chìa khóa vàng” để có những quả trứng luộc dễ bóc vỏ hoàn hảo.

Trong một video trên TikTok, Kimball giải thích: “Bí quyết ở đây là chuẩn bị một bát nước đá lớn và ngâm trứng trong ba phút. Khi phần bên trong quả trứng co lại, nó sẽ tách khỏi lớp vỏ, nhờ đó bạn có thể bóc dễ dàng hơn”.

Ông nói thêm: “Đây rồi, cuối cùng chúng ta cũng tìm ra bí quyết vàng: Luộc trứng trong 8 phút 40 giây, sau đó ngâm vào một bát nước đá lớn trong ba phút. Và mọi quả trứng, không phải 80% hay 90%, mà là tất cả, đều sẽ dễ bóc vỏ”.