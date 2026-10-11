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Cách đuổi chuột đơn giản bằng 1 hỗn hợp đặc biệt được làm từ những thứ có sẵn trong bếp

Lam Chi
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Muốn đuổi chuột khỏi nhà mà không dùng ngay đến hóa chất, có thể tận dụng một số nguyên liệu quen thuộc trong bếp để tạo thành hỗn hợp có mùi mạnh khiến chúng tránh xa.

Chuột xuất hiện trong nhà không chỉ gây phiền toái mà còn có thể cắn phá thực phẩm, quần áo, đồ nội thất, thậm chí dây điện. Loài gặm nhấm này cũng có thể mang theo mầm bệnh, gây ảnh hưởng đến vệ sinh và sức khỏe. Theo Times of India, một cách đuổi chuột đơn giản tại nhà là kết hợp những nguyên liệu có mùi và vị mạnh như hành tây, tiêu đen, ớt và chanh cùng một số thành phần khác để tạo thành hỗn hợp khiến chuột hạn chế lui tới.

- Ảnh 1.

Chuột không chỉ cắn phá đồ đạc mà còn là vật chủ trung gian truyền nhiều bệnh nguy hiểm (Ảnh: The Mirror)

Cách làm hỗn hợp đuổi chuột tại nhà

Theo Times of India, để chuẩn bị hỗn hợp đuổi chuột, cần:

Nguyên liệu:

  • 1 củ hành tây cỡ vừa
  • 12-15 hạt tiêu đen
  • 1 thìa cà phê bột đậu gà
  • 1 thìa cà phê baking soda
  • 1 thìa cà phê bột ớt đỏ
  • Nước cốt của nửa quả chanh
  • Một ít đường
  • Một chút nước nếu cần

Cách làm:

Đầu tiên, cắt đôi củ hành tây và đặt lên đĩa.

Nghiền nhỏ tiêu đen, sau đó trộn với bột đậu gà, baking soda và bột ớt. Thêm nước cốt chanh rồi khuấy đều. Nếu hỗn hợp quá khô, có thể cho thêm một chút nước để tạo thành dạng sệt.

Tiếp theo, phết hỗn hợp lên các miếng hành tây và rắc một lượng nhỏ đường lên trên.

Vì sao hỗn hợp này được dùng để đuổi chuột?

- Ảnh 2.

Hành tây, baking soda kết hợp cùng một số nguyên liệu khác có tác dụng hỗ trợ xua đuổi chuột (Ảnh: Serious Eats)

Chuột có khứu giác nhạy, dựa nhiều vào mùi để tìm kiếm thức ăn và nhận biết môi trường xung quanh. Theo Times of India, hành tây, tiêu đen, ớt và chanh đều có mùi hoặc vị mạnh mà chuột không ưa. Khi kết hợp với nhau, chúng tạo ra một hỗn hợp có thể khiến khu vực đặt chúng trở nên kém hấp dẫn đối với loài gặm nhấm này.

Trong khi đó, một lượng nhỏ đường được sử dụng để tạo mùi thu hút chuột tới gần. Tuy nhiên, khi tiếp cận, mùi cay và mạnh từ những nguyên liệu còn lại được cho là khiến chúng tránh xa. Cách làm này nhằm hỗ trợ đuổi chuột, thay vì tiêu diệt chúng.

Đặt hỗn hợp đuổi chuột ở đâu?

Sau khi chuẩn bị, có thể bọc từng miếng hành đã phết hỗn hợp bằng giấy thành những gói nhỏ và đặt tại những vị trí chuột thường xuất hiện như:

  • Góc phòng
  • Phía sau cửa
  • Kho hoặc khu vực chứa đồ
  • Những nơi từng phát hiện chuột thường xuyên chạy qua.

Nếu đã xác định được đường chuột thường di chuyển, có thể ưu tiên đặt hỗn hợp gần những vị trí này.

- Ảnh 3.

Chuột vào nhà từ những khe hở (Ảnh: ABC Wildlife)

Các mẹo đuổi chuột bằng mùi thường khó phát huy hiệu quả lâu dài nếu trong nhà vẫn có sẵn thức ăn và nơi trú ẩn. Theo Times of India, thực phẩm, đặc biệt là đồ ngọt, nên được bảo quản kín. Không nên để thức ăn thừa hoặc vụn thức ăn trên mặt bàn, sàn bếp hay những nơi chuột dễ tiếp cận.

Khu vực bếp và kho chứa đồ cần được vệ sinh thường xuyên, rác nên được thu gom thay vì để tích tụ lâu ngày.

Gia đình cũng nên kiểm tra và bịt các khe hở mà chuột có thể chui vào nhà, đồng thời dọn những đống đồ cũ hoặc các góc ít sử dụng vì đây có thể trở thành nơi trú ẩn của chúng.

Như vậy, hỗn hợp từ hành tây, tiêu đen, ớt, chanh, baking soda và một số nguyên liệu khác có thể được tận dụng như một mẹo đuổi chuột đơn giản tại nhà. Tuy nhiên, để hạn chế chuột quay lại, điều quan trọng vẫn là giữ nhà cửa sạch sẽ, loại bỏ nguồn thức ăn và chặn các đường chúng có thể xâm nhập.

Nguồn: Times of India

Cách đuổi chuột đơn giản bằng 3 loại gia vị quen thuộc trong tủ bếp
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Hành tây

Baking Soda

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