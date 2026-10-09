Cách đuổi chuột đơn giản bằng 3 loại gia vị quen thuộc trong tủ bếp

Không cần dùng ngay đến thuốc diệt chuột, 3 gia vị quen thuộc trong căn bếp có thể được tận dụng để tạo hỗn hợp hỗ trợ đuổi chuột khỏi nhà.

Chuột thường tìm đến những nơi có sẵn thức ăn, nước và chỗ trú ẩn. Khi đã xuất hiện trong nhà, chúng không chỉ phá hoại đồ đạc, thực phẩm mà còn có thể làm ô nhiễm môi trường sống qua phân, nước tiểu và các mầm bệnh mang theo.

Theo Liverpool Echo (Anh), nếu muốn thử một cách đuổi chuột không dùng hóa chất diệt chuột, có thể tận dụng 3 gia vị quen thuộc gồm tỏi, ớt cay và giấm trắng.

Cách pha hỗn hợp đuổi chuột từ tỏi, ớt và giấm trắng

Dùng tỏi, ớt và giấm trắng để đuổi chuột (Ảnh: Getty)

Theo Liverpool Echo, có thể chuẩn bị:

3-4 tép tỏi đập dập hoặc băm nhỏ

1 thìa ớt cayenne hoặc ớt khô nghiền

1 cốc giấm trắng

Khoảng 1 lít nước

Cách đơn giản nhất là trộn lẫn các nguyên liệu với nước, cho vào bình xịt rồi phun tại những khu vực chuột thường đi qua hoặc có nguy cơ xâm nhập như chân tường, gần cửa, góc khuất, khu vực để rác hoặc ngoài sân vườn.

Một cách khác là cho tỏi và ớt vào nước, đun sôi rồi để nguội. Sau đó thêm giấm trắng, lọc bỏ phần bã nếu cần trước khi cho vào bình xịt.

Hỗn hợp cần được xịt lại định kỳ vì mùi sẽ giảm dần theo thời gian, đặc biệt ở khu vực ngoài trời.

Vì sao 3 nguyên liệu này được dùng để đuổi chuột?

Tỏi có mùi hăng mạnh nhờ các hợp chất chứa lưu huỳnh, trong đó allicin được hình thành khi tép tỏi bị cắt hoặc nghiền. Trong khi đó, ớt cay chứa capsaicin - hợp chất tạo vị cay, có thể gây kích ứng mũi và niêm mạc khi tiếp xúc. Giấm trắng lại có mùi chua, mạnh và dễ lan tỏa.

Chuột có khứu giác phát triển, dựa nhiều vào mùi để tìm thức ăn và nhận biết môi trường. Vì vậy, những mùi mạnh nói trên có thể khiến chúng hạn chế lui tới một số vị trí.

Tuy nhiên, hiệu quả của các mẹo đuổi chuột bằng nguyên liệu tự nhiên có thể khác nhau và bằng chứng khoa học trong điều kiện sử dụng thực tế tại gia đình còn hạn chế. Nếu nơi đó vẫn có thức ăn hấp dẫn hoặc chỗ trú ẩn thuận lợi, chuột vẫn có thể quay lại bất chấp mùi tỏi, ớt hay giấm.

Cẩn thận khi sử dụng

Ớt cay có thể gây kích ứng mắt, mũi và da. Khi pha hoặc xịt, nên tránh để hỗn hợp bắn vào mặt và rửa tay kỹ sau khi sử dụng.

Gia đình có trẻ nhỏ hoặc vật nuôi cũng không nên xịt ở những vị trí trẻ và thú cưng dễ chạm, liếm hoặc nằm lên.

Giấm có tính axit nên không phù hợp với mọi bề mặt. Dung dịch có thể làm ảnh hưởng đến một số loại đá tự nhiên, kim loại hoặc lớp hoàn thiện bề mặt. Vì vậy, nên thử ở một vị trí nhỏ trước khi phun diện rộng. Đặc biệt, không nên xịt trực tiếp lên chuột.

Muốn đuổi chuột lâu dài, cần làm thêm một việc quan trọng

Để đuổi chuột khỏi nhà, nên áp dụng nhiều biện pháp (Ảnh: Getty)

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), biện pháp quan trọng để ngăn chuột là loại bỏ thức ăn, nước, nơi trú ẩn và bịt kín đường chúng có thể chui vào nhà.

Thức ăn nên được cất trong hộp có nắp kín, rác cần được đậy kỹ và không nên để thức ăn, nước của vật nuôi qua đêm.

Các khe quanh cửa, đường ống, phía sau tủ bếp hay chân tường cũng cần được kiểm tra. CDC cho biết chuột nhắt có thể chui qua lỗ rộng chỉ khoảng 6 mm, tương đương đường kính một chiếc bút chì.

Ở ngoài sân, nên dọn cỏ rậm, đống lá, gỗ hoặc đồ cũ có thể trở thành nơi chuột trú ẩn. Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) cũng khuyến cáo loại bỏ nguồn thức ăn, nước và nơi làm tổ để hạn chế chuột quay lại.

Nếu liên tục thấy phân chuột, vết cắn phá hoặc nghe tiếng động trong trần, tường, chỉ dùng hỗn hợp tỏi - ớt - giấm thường không đủ. Khi đó, cần xác định đường chuột xâm nhập, sử dụng bẫy phù hợp hoặc nhờ đơn vị kiểm soát dịch hại nếu tình trạng nghiêm trọng.

Nguồn: Liverpool Echo