Cách đi bộ giúp không mập trở lại sau khi giảm cân

"Khoảng 80% người thừa cân hoặc béo phì sau khi giảm cân ban đầu thường tăng cân trở lại một phần hoặc toàn bộ trong vòng 3-5 năm" - GS Marwan El Ghoch từ Đại học Modena và Reggio Emilia (Ý), trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết.

Vì vậy, các tác giả cho rằng thách thức lớn nhất trong việc giảm cân là duy trì thành quả đó. Có một tin tốt: Đi bộ, một bài tập cực kỳ đơn giản, sẽ mang lại hiệu quả.

Đi bộ với số bước vừa đủ sẽ giúp bạn duy trì thành quả giảm cân hiệu quả - Ảnh: SCITECH DAILY

Theo News Medical, đi bộ thường không phải là giải pháp tối ưu dành cho những người muốn giảm cân nhanh và rõ rệt. Tuy nhiên đối với những trường hợp chỉ cần duy trì cân nặng sau khi đã giảm thành công, đó là lựa chọn tốt.

GS El Ghoch và các cộng sự từ Ý - Lebanon đã tiến hành một đánh giá có hệ thống và phân tích tổng hợp các nghiên cứu hiện có để tìm hiểu thêm.

14 thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên đã được đưa vào phân tích, liên quan đến hơn 3.700 người bị thừa cân - béo phì ở Anh, Mỹ, Úc và Nhật Bản.

Trong số đó, gần 2.000 người tham gia vào các chương trình thay đổi lối sống, số còn lại chỉ ăn kiêng.

Các chương trình thay đổi lối sống bao gồm các khuyến nghị về chế độ ăn uống và lời khuyên nên đi bộ nhiều hơn, đếm số bước đi.

Số bước đi hàng ngày được đo vào đầu các thử nghiệm, vào cuối giai đoạn giảm cân (thời gian trung bình là 7,9 tháng) và vào cuối giai đoạn duy trì cân nặng (thời gian trung bình là 10,3 tháng).

Kết quả cho thấy những người có thể đạt số bước đi bộ hàng ngày lên tới 8.500 vào cuối giai đoạn giảm cân và tiếp tục mức tập luyện này trong suốt giai đoạn duy trì cân nặng - tức thời gian chế độ ăn uống không còn quá kiêng khem, chỉ giữ ở mức vừa phải - sẽ bảo vệ được thành quả giảm cân lâu dài.

Đây là một tin tốt, bởi đi bộ là một bài tập dễ thực hiện, hầu như không tốn chi phí và phù hợp với phần lớn mọi người.