Loại cây này không ưa thời tiết lạnh, nhưng với một số kỹ năng chăm sóc, bạn có thể "ra lệnh" cho cây hoa giấy nở đẹp đúng dịp Tết Nguyên đán.

Hoa giấy là loại cây được nhiều gia đình lựa chọn trang trí nhà cửa. Vào dịp Tết, nhiều người mong hoa nở màu sắc rực rỡ, thời gian chơi hoa dài và khả năng thích nghi với nhiều điều kiện thời tiết.

Tuy nhiên, không ít người gặp tình trạng cây phát triển xanh tốt nhưng ít hoa, hoặc hoa nở quá sớm, tàn trước Tết. Muốn hoa giấy bung nở đúng dịp Nguyên đán, người trồng cần chủ động điều chỉnh ánh sáng, lượng nước, phân bón và thời điểm cắt tỉa.

Khác với một số loại cây cảnh chỉ cần chăm sóc đều đặn để ra hoa, hoa giấy có xu hướng trổ bông mạnh hơn khi gặp điều kiện sinh trưởng phù hợp, đặc biệt là nhiều ánh nắng và chế độ tưới nước được kiểm soát. Việc chuẩn bị nên bắt đầu từ vài tháng trước Tết.

Hoa giấy cần được chăm sóc cẩn thận để có thể nở đẹp vào Tết Nguyên đán. (Ảnh: VOV)

Đặt cây nơi nhiều nắng

Hoa giấy là loại cây ưa nắng, cần ánh sáng trực tiếp để phát triển và ra hoa. Nếu đặt cây trong nhà, dưới mái hiên hoặc nơi bị các tán cây che khuất, cây thường có xu hướng phát triển nhiều lá, cành nhưng ít hoa. Những cành vươn dài, lá xanh đậm, khoảng cách giữa các đốt lớn cũng có thể là dấu hiệu cây thiếu ánh sáng.

Để chuẩn bị cho mùa hoa Tết, nên đặt chậu ở vị trí nhận được ít nhất 5 - 6 giờ nắng trực tiếp mỗi ngày. Với cây lâu ngày đặt trong bóng râm, cần đưa ra nơi có nắng từ từ, tăng thời gian tiếp xúc trong khoảng một đến hai tuần để cây thích nghi, tránh hiện tượng cháy lá.

Chăm sóc nụ trước Tết

Khi cây bắt đầu xuất hiện những cụm lá bắc nhỏ, người trồng cần chuyển từ giai đoạn kích thích ra hoa sang duy trì nụ và bảo vệ hoa. Đây là thời điểm cần hạn chế những thay đổi đột ngột về nước tưới, ánh sáng và dinh dưỡng.

Nên tưới nước vừa đủ để cây không bị héo, tránh tưới quá nhiều khiến đất úng và rễ bị tổn thương. Đồng thời, không tiếp tục cắt tỉa mạnh hoặc bón phân liều cao khi cây đã có nụ. Những tác động này có thể làm rụng nụ, ảnh hưởng đến thời điểm hoa nở.

Với các gia đình ở miền Bắc, cần chú ý những đợt rét đậm, rét hại. Hoa giấy là cây ưa khí hậu ấm, không thích hợp với sương giá và nhiệt độ quá thấp. Nếu trồng trong chậu, có thể đưa cây đến nơi có mái che khi trời lạnh, nhưng vẫn phải đảm bảo đủ ánh sáng và thông thoáng.

Người trồng cần chú ý chăm sóc nụ hoa. (Ảnh: Unsplash)

Lên lịch kích hoa

Muốn hoa giấy nở đúng dịp Tết, người trồng cần chủ động lên kế hoạch chăm sóc từ vài tháng trước. Thời gian kích hoa không giống nhau ở tất cả các giống cây, bởi còn phụ thuộc vào tuổi cây, tốc độ sinh trưởng, nhiệt độ và điều kiện ánh sáng.

Có thể tham khảo lịch chăm sóc sau. Trước Tết 8 - 10 tuần, người trồng nên kiểm tra tình trạng cây, hoàn thành việc tạo dáng, cắt bỏ cành yếu và cải thiện khả năng thoát nước của đất. Trước Tết 6 - 8 tuần, tăng cường ánh sáng, điều chỉnh lượng nước theo hướng để đất khô giữa các lần tưới, hạn chế phân bón giàu đạm.

Trước Tết 3 - 5 tuần, theo dõi chồi mới và dấu hiệu hình thành nụ, duy trì chế độ tưới phù hợp, bổ sung dinh dưỡng nếu cần. Trước Tết 1 - 2 tuần, khi lá bắc bắt đầu lên màu, giữ cây ổn định, tránh thay chậu, cắt tỉa mạnh hoặc để cây thiếu nước kéo dài.

Đây là lịch tham khảo, thời điểm ra hoa của hoa giấy nở đẹp còn phụ thuộc nhiều vào giống cây và điều kiện thời tiết. Nếu cây kém phát triển, cần kiểm tra lại ánh sáng, lượng nước, phân bón và tình trạng sinh trưởng trước khi áp dụng biện pháp kích hoa.

Điều chỉnh lượng nước

Tưới quá nhiều nước là một trong những nguyên nhân khiến hoa giấy phát triển xanh tốt nhưng ít trổ bông. Loại cây này có khả năng chịu hạn và thường ra hoa tốt hơn khi đất có thời gian khô giữa các lần tưới. Tình trạng thiếu nước nhẹ có thể kích thích cây ra hoa.

Người trồng nên kiểm tra độ ẩm đất trước khi tưới. Khi lớp đất mặt đã khô, có thể tưới đẫm một lần rồi chờ đất khô trở lại. Không nên tưới một lượng nhỏ mỗi ngày hoặc để chậu ngâm trong nước quá lâu.

Tuy nhiên, không nên cố tình để cây khô kiệt trong thời gian dài. Nếu lá héo rũ kéo dài, cần bổ sung nước để tránh khiến cây suy yếu, rụng lá và ảnh hưởng đến quá trình hình thành nụ.

Điều chỉnh lượng nước giúp hoa giấy nở đều. (Ảnh: Pexels)

Hạn chế phân bón giàu đạm

Một sai lầm phổ biến khi chăm sóc hoa giấy là bón nhiều phân với mong muốn cây khỏe và phát triển nhanh. Thực tế, nếu được cung cấp quá nhiều đạm, cây có thể tập trung phát triển thân, cành và lá thay vì hình thành nụ hoa.

Tình trạng thừa đạm có thể khiến hoa giấy phát triển nhiều lá nhưng ít hoa. Vì vậy, trước Tết, người trồng nên hạn chế các loại phân giàu đạm, ưu tiên phân bón cân đối dành cho cây cảnh ra hoa.

Có thể lựa chọn sản phẩm có tỷ lệ lân và kali phù hợp để hỗ trợ quá trình hình thành nụ, duy trì sức khỏe cây. Tuy nhiên, không nên nghĩ rằng cứ tăng lượng lân, kali thì hoa sẽ nở nhiều hơn. Cần sử dụng đúng liều lượng hướng dẫn, tránh bón liên tục hoặc kết hợp quá nhiều loại phân cùng lúc.

Cắt tỉa đúng thời điểm

Cắt tỉa giúp hoa giấy có dáng đẹp, loại bỏ những cành yếu và tạo điều kiện cho chồi mới phát triển. Theo Hiệp hội Làm vườn Hoàng gia Anh (RHS), hoa giấy ra hoa trên những đợt sinh trưởng mới của mùa hiện tại. Do đó, việc cắt tỉa cần được thực hiện đủ sớm để cây có thời gian phát triển cành mới.

Người trồng nên chủ động loại bỏ cành khô, cành sâu bệnh, cành mọc chen chúc hoặc vươn quá dài. Với những cây có tán rậm, có thể tỉa bớt những nhánh mọc sai hướng để ánh sáng phân bố đều hơn.

Khi cây đã bắt đầu xuất hiện nụ, cần hạn chế cắt tỉa mạnh vì có thể vô tình loại bỏ những cành chuẩn bị ra hoa. Lúc này, chỉ nên loại bỏ những phần thực sự cần thiết và tránh làm tổn thương các chồi non.

Cắt tỉa cũng là cách để kích hoa nở đều. (Ảnh: Pexels)

Giữ bộ rễ ổn định

Hoa giấy thường ra hoa tốt khi bộ rễ đã ổn định trong môi trường trồng. Cây có thể ra hoa tốt trong điều kiện rễ hơi bó chậu và được cung cấp đủ ánh nắng. Vì vậy, không nên vội chuyển cây sang chậu quá lớn chỉ vì muốn cây phát triển nhanh.

Nếu cây đang khỏe mạnh, đất vẫn thoát nước tốt và không có dấu hiệu bệnh ở rễ, nên duy trì môi trường trồng ổn định. Việc thay chậu hoặc cắt tỉa rễ có thể khiến cây bị sốc, mất thời gian phục hồi và ảnh hưởng đến kế hoạch ra hoa.

Đặc biệt, trong giai đoạn chuẩn bị đón Tết, không nên thay chậu nếu không thực sự cần thiết. Chỉ thực hiện khi chậu bị hỏng, đất thoái hóa nghiêm trọng hoặc bộ rễ gặp vấn đề cần xử lý.