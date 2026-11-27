Quả được chế biến thành nhiều món đặc sản và cung cấp nguyên liệu cho nghề thủ công.

Cây bàng, tên khoa học Terminalia catappa L., thuộc họ Bàng (Combretaceae), có tán rộng và cành mọc thành nhiều tầng. Hình ảnh gốc bàng che mát sân trường, lá chuyển đỏ trước khi rụng và những quả chín nằm dưới gốc đã trở nên quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt. Tuy nhiên, tại Nha Trang, loài cây này lại thuộc danh mục cấm trồng trên vỉa hè và dải phân cách.

Ngày 9/6/2025, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định 1559/QĐ-UBND phê duyệt Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Nha Trang. Tại mục số 2, Phụ lục 16, cây bàng được đánh dấu cấm trồng ở cả hai vị trí là "Vỉa hè" và "Dải phân cách". Lý do ghi trong phụ lục là "Dễ bị sâu (gây ngứa khi đụng phải)". Phạm vi này cần được phân biệt với việc trồng bàng ở những không gian khác.

Hàng cây bàng cổ thụ trên đường Tôn Đức Thắng ở Đặc khu Côn Đảo - Ảnh: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu

Trong tài liệu chuyên môn của Viện Khoa học Nông nghiệp và Thực phẩm thuộc Đại học Florida (Mỹ), nhóm tác giả gồm giáo sư danh dự Edward F. Gilman và các cộng sự nhận định: "Branches droop and require regular maintenance to keep them pruned to allow for vehicle clearance beneath the canopy". Tạm dịch: "Cành cây rủ xuống và cần được cắt tỉa thường xuyên để bảo đảm khoảng không cho xe lưu thông bên dưới tán cây".

Quy chế của Nha Trang còn hướng dẫn chọn cây có tầm vóc vừa phải, rễ cọc và tán thưa cho vỉa hè. Khoảng cách giữa các cây phải phù hợp với loài cây và không gian hai bên đường. Khi bố trí cây xanh, đơn vị thực hiện cũng phải giữ tầm nhìn cho người đi đường và tránh để cành lá che biển báo, đèn tín hiệu.

Ở Côn Đảo, quả bàng rụng lại trở thành nguồn thu nhập của một số gia đình. Trên Cổng thông tin thành phố Hải Phòng cho biết, để có 1kg hạt bàng làm mứt, người dân cần khoảng 50kg quả. Sau khi phơi khô, họ chẻ lớp vỏ cứng để lấy phần nhân nhỏ bên trong.

Nhân hạt được nghiên cứu làm nguồn nguyên liệu sản xuất dầu ăn - Ảnh: sciencedirect

Theo ghi nhận của Báo Tin tức (Thông tấn xã Việt Nam) năm 2014, người quen tay làm cả ngày cũng chỉ tách được khoảng 1kg nhân. Khi chẻ, người thợ phải điều chỉnh lực dao để mở lớp vỏ mà không làm vỡ phần ăn được. Chị Châu Thị Tuyết và chị Nguyễn Ngọc Lệ ở Côn Đảo khi ấy kiếm thêm gần 100.000 đồng mỗi ngày từ việc nhặt và chế biến hạt bàng.

Nhân bàng được rang với muối hoặc đường để tạo thành hai loại đặc sản có vị mặn, ngọt khác nhau. Báo Tin tức ghi nhận tại một cơ sở chế biến, mỗi mẻ khoảng 10kg cần rang trong 1 giờ với lửa nhỏ và đảo đều. Chế biến mứt hạt bàng vị ngọt đòi hỏi người làm kiểm soát lượng đường để lớp áo bên ngoài bám đều và khô.

Ngày 11/11/2026, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia tại TP.HCM giới thiệu hạt bàng Côn Đảo như một sản vật gắn với những hàng cây lâu năm và nghề chế biến thủ công. Công việc thu gom quả, tách nhân và rang hạt tạo thành chuỗi lao động nhỏ tại địa phương. Giá trị của món quà du lịch nằm cả ở nguyên liệu lẫn thời gian, công sức để làm ra thành phẩm.

Trong tiếng Anh, bàng có những tên như tropical almond và Indian almond, lần lượt nghĩa là hạnh nhân nhiệt đới và hạnh nhân Ấn Độ. Những tên gọi này gợi đến phần nhân ăn được có vị bùi. Bàng và hạnh nhân thông thường là hai loài khác nhau. Trong bài tổng quan đăng ở số tháng 1/2025 của tạp chí Heliyon, các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Nông lâm kết hợp Trung ương Ấn Độ đánh giá hạt bàng có giá trị dinh dưỡng và còn ít được khai thác.

Lá và vỏ bàng dùng làm mực viết, nhuộm vải, thuộc da - Ảnh: prota4u

Bộ tư liệu Tài nguyên thực vật Đông Nam Á (PROSEA) ghi nhận người ta dùng vỏ và lá bàng để thuộc da, nhuộm vải và làm mực viết. Rễ và quả xanh đôi khi cũng được dùng vào những việc này. Lá và vỏ bàng cho tanin và các chất tạo màu dùng trong những việc thủ công này.

Tháng 12/2025, nhóm nghiên cứu của Most. Halima Khatun công bố thí nghiệm nhuộm lụa bằng chất màu chiết từ cây bàng trên tạp chí Sustainable Chemistry One World. Nhóm thử các chất cầm màu, tức chất giúp màu bám trên vải, trong đó có vỏ xoài và quả haritaki. Theo bản tóm tắt công trình, lụa nhuộm với chất cầm màu có nguồn gốc sinh học đạt độ bền màu từ tốt đến xuất sắc trong thử nghiệm. Nhóm tác giả nhận thấy xử lý lụa với chất cầm màu trước khi nhuộm cho màu và độ bền tốt hơn các cách xử lý khác trong cùng thí nghiệm.

Lá bàng khô được sử dụng để tạo màu, ngăn ngừa một số vi khuẩn, nấm trên cá rồng và các loài cá ưa nước mềm như cá dĩa, cá xiêm - Ảnh: amazon

Tài liệu của Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia (ACIAR) còn ghi nhận phần thịt quả bàng ăn được và có thể lên men thành rượu. Lá được dùng trong nghề nuôi cá cảnh và làm thức ăn cho tằm. Tại các đảo Nam Thái Bình Dương, người dân dùng gỗ bàng để làm thân thuyền, mái chèo, trống, cán dụng cụ và gậy chống.

Theo Báo Sài Gòn Giải Phóng ngày 15/3/2026, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã công nhận 104 cây cổ thụ ở đặc khu Côn Đảo là Cây di sản Việt Nam. Trong số đó có 58 cây bàng từ 130 đến 150 tuổi. Những tán bàng tỏa bóng trong các khu di tích, sân trường, công sở và dọc bờ biển.

Hàng chục cây bàng trăm năm tuổi trên Đặc khu Côn Đảo đã được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam đã trao Bằng công nhận cây di sản - Ảnh: Báo Nhân dân

ACIAR ghi nhận bàng thích nghi với khí hậu ven biển nhiệt đới và chịu được gió mang hơi muối. Hệ rễ nông, lan ngang có thể góp phần bảo vệ bãi biển trước tác động của bão và nước dâng. Nhóm chuyên gia Đại học Florida cũng đánh giá công viên ven biển là nơi phù hợp để trồng bàng lấy bóng mát. Khi chọn chỗ trồng trong công viên, người thiết kế có thể chừa khoảng đất cho rễ lan và khoảng trống cho tán xòe.

Ở trung tâm Côn Đảo, du khách có thể đi bộ dưới những hàng bàng cổ thụ trên đường Lê Duẩn và Tôn Đức Thắng. Thậm chí, ở Hòn Bảy Cạnh còn có một cây bàng di sản 237 tuổi với thân cây có chu vi 7m.