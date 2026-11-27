Thông tin Youtuber Hậu Hoàng bị ung thư máu mới đây khiến nhiều người vô cùng xót xa. Đối với nhiều người, "ung thư là án tử". Một cô gái tràn đầy năng lượng, mới 31 tuổi, giờ nghe tin mình mắc ung thư máu chẳng khác gì sét đánh ngang tai. Nhưng trong thời đại y học phát triển hiện nay, điều ấy có còn đúng?

Youtuber Hậu Hoàng bị ung thư máu. (Ảnh: FBNV)

"Ung thư giờ đây không còn là án tử"

BS Ninh Công Vi (Phó giám đốc Trung Tâm Ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân Quốc tế Phương Đông) chia sẻ: "Ung thư máu hiện nay không còn là “án tử” như trước đây. Nhiều thể (đặc biệt ở người trẻ, ALL, CML, một số AML thuận lợi) có tiên lượng rất khả quan, thậm chí chữa khỏi hoặc sống gần như bình thường. Tiên lượng phụ thuộc chủ yếu vào loại bệnh cụ thể, tuổi, đột biến gen và đáp ứng điều trị ban đầu. Phát hiện sớm và điều trị tại trung tâm chuyên sâu là yếu tố then chốt".

BS Ninh Công Vi cho rằng, với trường hợp mới được chẩn đoán như Youtuber Hậu Hoàng, việc xác định chính xác subtype và đánh giá phân tử sẽ quyết định phác đồ và tiên lượng thực tế. Y học đang tiếp tục tiến bộ rất nhanh ở nhóm bệnh này đặc biệt trong vài năm gần đây. Những tiến bộ chính đến từ:

- Thuốc nhắm đích (TKI, FLT3/IDH inhibitors, venetoclax…).

- Liệu pháp miễn dịch (CAR-T, kháng thể bispecific như blinatumomab).

- Ghép tế bào gốc ngày càng an toàn và hiệu quả hơn.

- Chẩn đoán phân tử chính xác hơn, giúp cá thể hóa điều trị.

Chung nhận định, BS Vũ Hồng Nguyên (Viện Nghiên cứu ung thư Quốc gia City of Hope, California, Mỹ) cho biết, thực tế, ung thư không chừa một ai, chỉ là xác suất "rớt vô" mỗi người khác nhau thôi. Nhưng nhìn ở khía cạnh tích cực, khoa học y học ngày nay đã có những bước tiến rất lớn. Ung thư không còn mặc nhiên đồng nghĩa với án tử như cách người ta từng nghĩ trước đây. "Đặc biệt, nhiều thể ung thư máu hiện nay có thể điều trị hiệu quả, đạt lui bệnh lâu dài, thậm chí chữa khỏi", BS Vũ Hồng Nguyên nói.

Hậu Hoàng trên giường bệnh sau khi phát hiện ung thư máu. (Ảnh: FBNV)

Chuyên gia nhận định: "Tuổi trẻ cũng là một lợi thế đáng kể trong cuộc chiến này. Ở độ tuổi 30, người bệnh thường có thể trạng và khả năng phục hồi tốt hơn, khả năng dung nạp các phác đồ hóa trị cường độ cao cũng như đáp ứng với một số phương pháp điều trị chuyên sâu tốt hơn so với người lớn tuổi. Trong những trường hợp có chỉ định, ghép tế bào gốc tạo máu cũng là một lựa chọn điều trị quan trọng".

Tiên lượng còn phụ thuộc rất nhiều vào thể ung thư máu, đặc điểm di truyền của tế bào ung thư và đáp ứng với điều trị. Mong Hậu Hoàng vững tâm, tin tưởng đội ngũ bác sĩ và kiên trì theo đúng phác đồ điều trị. Khoa học ngày nay đã có nhiều vũ khí tốt hơn rất nhiều trong cuộc chiến với ung thư. Chúc Hậu Hoàng may mắn, sớm hồi phục và trở lại với nguồn năng lượng tích cực vốn có.

Nguyên nhân gây bệnh ung thư máu

Theo BS Ninh Công Vi, ung thư hệ tạo huyết là nhóm bệnh ác tính xuất phát từ tế bào gốc tạo máu trong tủy xương hoặc mô lympho. Theo phân loại WHO hiện hành, có các nhóm chính: Bệnh tăng sinh tủy (MPN), u loạn sinh tủy (MDS), lơ xê mi cấp dòng tủy (AML), u lympho (Hodgkin và không Hodgkin), đa u tủy xương, và lơ xê mi (bệnh bạch cầu / máu trắng)...

"Máu trắng" mà Hậu Hoàng đề cập thuộc nhóm lơ xê mi - ung thư của tế bào bạch cầu. Bệnh làm tủy xương sản xuất quá nhiều tế bào bạch cầu bất thường, lấn át hồng cầu và tiểu cầu, gây thiếu máu, xuất huyết và giảm miễn dịch. Lơ xê mi chia thành cấp tính (tiến triển nhanh) và mạn tính, dòng tủy hoặc dòng lympho.

"Nguyên nhân phần lớn do đột biến gen ngẫu nhiên trong hệ thống tế bào tạo máu. Một số yếu tố làm tăng nguy cơ gồm: tiếp xúc hóa chất (benzen), bức xạ ion hóa, hóa trị trước đó, một số hội chứng di truyền, nhiễm virus (HTLV-1, EBV…). Bệnh không lây truyền từ người sang người", BS Ninh Công Vi cho biết.

Ung thư hệ tạo huyết là nhóm bệnh ác tính xuất phát từ tế bào gốc tạo máu trong tủy xương hoặc mô lympho. (Ảnh minh họa: Internet)

Phòng bệnh ung thư máu thế nào?

"Hiện chưa có cách phòng ngừa tuyệt đối vì phần lớn trường hợp mang tính ngẫu nhiên", BS Ninh Công Vi nhận định. Tuy nhiên, bạn có thể giảm nguy cơ và phát hiện sớm bằng:

- Không hút thuốc, hạn chế tiếp xúc hóa chất độc hại, thuốc trừ sâu

- Duy trì lối sống lành mạnh, ngủ đủ, vận động vừa sức, ăn uống cân bằng

- Hạn chế tiếp xúc bức xạ ion hoá, bảo hộ tốt khi làm trong các ngành nghề lĩnh vực đặc thù có tiếp xúc phóng xạ.

- Đi khám khi có dấu hiệu bất thường kéo dài (mệt mỏi, bầm tím, sốt…)

- Với người có tiền sử gia đình hoặc tiếp xúc yếu tố nguy cơ, nên khám kiểm tra sớm.