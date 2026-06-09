Các bác sĩ thừa nhận: Dấu hiệu nguy hiểm nhất của ung thư dạ dày không phải đau bụng, mà là 3 thay đổi…

Có rất nhiều trường hợp, chờ đến khi cơn đau bụng xuất hiện rõ ràng thì ung thư dạ dày đã ở giai đoạn muộn.

Tại các phòng khám tiêu hóa, câu chuyện quen thuộc nhất là bệnh nhân ôm bụng lo lắng hỏi bác sĩ: " Tôi bị đau bụng mấy tháng nay, liệu có phải ung thư dạ dày không?" . Nhưng sau khi nội soi, câu trả lời đa số chỉ là viêm loét dạ dày mãn tính hay rối loạn tiêu hóa.

Bác sĩ Wang Donglin, Trưởng khoa Ung bướu thuộc Bệnh viện Ung thư Trùng Khánh (Trung Quốc) cho biết, đau bụng quả thực là một dấu hiệu đặc thù của các bệnh lý ung thư đường tiêu hóa. Tuy nhiên, nó lại cực kỳ dễ gây nhầm lẫn với các tình trạng lành tính thông thường. Đáng chú ý, đối với ung thư dạ dày, cơn đau bụng dữ dội, liên tục thường chỉ xuất hiện rõ rệt khi bệnh đã chuyển sang giai đoạn nặng, khối u đã xâm lấn sâu hoặc gây biến chứng.

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Điều đáng sợ nhất của căn bệnh này chính là tính chất âm thầm, khó nhận biết ở giai đoạn đầu. Khối u không dùng những cơn đau để thu hút sự chú ý, mà dựa vào những bất thường tưởng chừng nhỏ nhặt khiến hơn 80% bệnh nhân chỉ được chẩn đoán khi đã quá muộn.

Vì vậy, nếu cứ chủ quan, chờ đợi khi cơn đau bụng rõ ràng, nghiêm trọng xuất hiện chỉ e ung thư dạ dày qua thời điểm tốt nhất để điều trị. Thay vào đó, các chuyên gia tiêu hóa cảnh báo có 3 thay đổi còn nguy hiểm hơn, giúp phát hiện ung thư dạ dày sớm hơn mà bất cứ ai cũng cần lưu ý:

1. Xuất hiện cảm giác "no sớm" dù ăn ít

Hiện tượng này xảy ra do một khối u đang âm thầm phát triển, nhô lên bên trong lòng dạ dày hoặc thâm nhiễm cứng vào thành dạ dày. Điều này làm giảm thể tích chứa đựng thực tế của cơ quan tiêu hóa một cách cơ học.

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Đồng thời, bác sĩ Wang Xuemei của Bệnh viện Nhân dân Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) giải thích, sự hiện diện của khối u làm tê liệt chức năng nhu động co bóp tự nhiên, khiến thức ăn bị ứ trệ. Người bệnh sẽ có cảm giác đầy ứ, no căng bụng ngay cả khi bụng đói hoặc chỉ mới ăn hai đến ba miếng là không thể nuốt thêm.

2. Khó tiêu mãn tính, dùng thuốc không hiệu quả

Đây là tình trạng hệ tiêu hóa liên tục phát tín hiệu bất ổn thông qua các triệu chứng như ợ hơi liên tục, trào ngược axit, buồn nôn hoặc nôn nhẹ sau khi ăn. Điểm mấu chốt để phân biệt với chứng đầy bụng thông thường là tính chất "dai dẳng" và "điều trị không hiệu quả".

Bác sĩ Wang Donglin cảnh báo, nếu các dấu hiệu này xuất hiện với tần suất hơn ba lần một tuần, kéo dài liên tiếp trên ba tuần và hoàn toàn trơ lỳ, không thuyên giảm dù người bệnh đã sử dụng các loại thuốc kháng axit hay thuốc tăng nhu động ruột thông thường, thì nguy cơ niêm mạc dạ dày đã bị tổn thương sâu sắc do tế bào ác tính là rất cao.

3. Sụt cân nhanh chóng không rõ nguyên nhân

Đây là một trong những phản ứng dây chuyền nguy hiểm nhất của cơ thể khi có khối u ác tính. Theo bác sĩ Shen Yonghua, Phó Trưởng khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Tháp Trống Nam Kinh (Trung Quốc), khi tế bào ung thư hình thành, chúng tăng sinh vô tổ chức và bắt đầu "bòn rút" một lượng lớn năng lượng, dưỡng chất của cơ thể để nuôi chính nó.

Quá trình này kích hoạt các phản ứng viêm hệ thống, làm suy giảm nghiêm trọng hệ miễn dịch và làm rối loạn khả năng chuyển hóa protein, chất béo. Kết quả là người bệnh bị sụt cân cấp tốc (giảm hơn 2 đến 3 kg trong vòng một tháng) dù không hề ăn kiêng hay tập luyện.

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Bên cạnh 3 thay đổi lớn trên, khi ung thư dạ dày tiến triển, cơ thể có thể xuất hiện thêm một số dấu hiệu khác bao gồm: nôn ra máu hoặc chất nôn có màu cà phê, đi ngoài phân đen quánh như nhựa đường, sờ thấy khối u nổi lên ở vùng bụng trên, thiếu máu mãn tính khiến da dẻ xanh xao, sụp mí hoặc mệt mỏi rã rời không rõ lý do...

Những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư dạ dày

Phần lớn ung thư dạ dày không tự nhiên sinh ra (di truyền, biến đổi gen) mà nó là hệ quả của một quá trình viêm nhiễm và tích tụ độc tố kéo dài. Do đó, các chuyên gia cảnh báo, nếu có những yếu tố dưới đây tức là bạn nằm trong nhóm nguy cơ cao mắc bệnh này:

- Nhiễm khuẩn Helicobacter pylori (HP): Đây là yếu tố nguy cơ hàng đầu có thể kiểm soát được. Người nhiễm khuẩn HP có nguy cơ mắc ung thư dạ dày cao gấp 4 đến 6 lần so với người bình thường do tình trạng viêm mãn tính thúc đẩy loạn sản mô ruột.

- Chế độ ăn uống nhiều nitrosamine: Các loại thực phẩm truyền thống như rau củ muối chua, thịt hun khói, cá khô chứa hàm lượng chất gây ung thư rất cao. Nghiên cứu cho thấy cứ tiêu thụ thêm 50g thịt chế biến sẵn mỗi ngày, nguy cơ mắc bệnh lại tăng thêm 18%.

- Thói quen hút thuốc lá: Người hút thuốc có nguy cơ mắc bệnh cao hơn 60% do nicotine làm suy yếu hàng rào niêm mạc dạ dày, đồng thời làm giảm tỷ lệ thành công khi điều trị diệt trừ vi khuẩn HP.

- Một số thói quen khác từ lối sống: Thói quen thức khuya, lạm dụng đồ ăn nhanh, căng thẳng kéo dài đang bào mòn dạ dày của người trẻ. Tỷ lệ mắc bệnh ở nhóm đối tượng dưới 30 tuổi đã tăng khoảng 3% mỗi năm trong thập kỷ qua.

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Tầm soát sớm: Ranh giới sinh tử của bệnh nhân

Theo bác sĩ Wang Xuemei, sự khác biệt lớn nhất của ung thư dạ dày không nằm ở phương pháp điều trị, mà nằm ở thời điểm phát hiện bệnh. Nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm và cắt bỏ qua nội soi, tỷ lệ sống sót sau 5 năm của bệnh nhân đạt trên 90%. Tuy nhiên, nếu để bệnh chuyển sang giai đoạn muộn, tỷ lệ này sẽ giảm mạnh xuống dưới 30%.

Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo những đối tượng sau cần chủ động đi nội soi dạ dày định kỳ:

- Người trên 40 tuổi đột ngột xuất hiện các triệu chứng khó tiêu lần đầu tiên.

- Người có tiền sử gia đình, đặc biệt là người thân ruột thịt từng mắc ung thư dạ dày.

- Người có kết quả dương tính với vi khuẩn HP kèm theo tình trạng teo niêm mạc dạ dày hoặc dị sản ruột.

Nếu trong nhà có người lớn tuổi, đừng chỉ hỏi họ đã ăn chưa, hãy quan sát xem quần áo họ có rộng đi không, họ có ăn ít đi hoặc thường xuyên than đầy bụng hay không. Khi phát hiện các dấu hiệu bất thường, cách tốt nhất là đến gặp bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa thay vì tự tìm kiếm thông tin trên mạng hoặc lạm dụng các loại trà/thực phẩm chức năng làm dịu dạ dày.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, Baidu Health