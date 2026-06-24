Các bác sĩ kịch liệt phản đối 4 kiểu ăn sáng: Âm thầm "nuôi" tế bào ung thư nhưng nhiều người yêu thích

Bữa ăn sáng rất quan trọng với sức khỏe và cung cấp năng lượng cho cả ngày dài. Nhưng nếu chọn sai thực phẩm sẽ khiến bữa sáng thành bữa ăn “nuôi” tế bào ung thư lúc nào không hay.

Giữa nhịp sống hiện đại bận rộn, nhiều áp lực, thói quen thức khuya, ngủ thiếu giấc, nhịn ăn để giảm cân… bữa sáng dần trở nên “xa xỉ” với nhiều người. Nhưng cũng có không ít trường hợp ăn sáng qua loa, sai cách khiến “có cũng như không”. Thậm chí, các chuyên gia tiêu hóa và dinh dưỡng còn cảnh báo bạn còn đang tự “nuôi” tế bào ung thư mà không hay nếu đang ăn sáng theo 4 kiểu này:

1. Ăn sáng bằng đồ chiên rán

Các món chiên rán chế biến không quá phức tạp, đẹp mắt và có mùi vị hấp dẫn nhưng không hề tốt cho sức khỏe nếu ăn thường xuyên. Đặc biệt là nếu bạn dùng chúng làm bữa sáng.

Ăn sáng bằng đồ chiên rán tuy ngon miệng nhưng không tốt cho sức khỏe (Ảnh minh họa)

Ăn đồ chiên rán, thức ăn nhiều dầu mỡ vào buổi sáng làm tăng nguy cơ mắc các bệnh dạ dày, bao gồm cả ung thư. Nó cũng có hàm lượng calo cao và chứa nhiều chất béo và chất oxy hóa, dễ dẫn đến béo phì, các bệnh rối loạn chuyển hóa khác.

Đồ chiên rán còn là loại thực phẩm chứa ít dinh dưỡng nhưng lại có hàm lượng chất béo cao, nhất là các loại bánh chiên. Chúng không đủ dinh dưỡng để cung cấp năng lượng cho bạn cho tới bữa trưa. Đồng thời dễ gây đầy bụng, rối loạn tiêu hóa nếu ăn vào buổi sáng.

Đặc biệt, bác sĩ Xu Heyang thuộc Bệnh viện tưởng niệm Tôn Trung Sơn (Trung Quốc) cảnh báo, quá trình chiên rán ở nhiệt độ cao không chỉ phá huỷ các chất dinh dưỡng như vitamin trong thực phẩm mà có thể gây biến tính protein và chất béo, dẫn đến hình thành các amin dị vòng cũng như các chất gây ung thư khác. Tiêu biểu như chất gây ung thư được WHO cảnh báo benzopyrene, acrylamide .

2. Ăn sáng với đồ ăn thừa để qua đêm

Đây là kiểu ăn sáng rất phổ biến với nhiều gia đình Việt vì tiện lợi lại tiết kiệm, nhưng không hề tốt cho sức khỏe. Ăn đồ thừa để qua đêm có thể dẫn tới nguy cơ bị ngộ độc gây tiêu chảy, đau bụng, thậm chí duy trì thói quen này lâu dài còn có thể gây ung thư.

Nguyên nhân được bác sĩ Bai Rixing của Bệnh viện Tiantan Bắc Kinh, Đại học Y khoa Thủ đô (Trung Quốc) phần tích là do đồ ăn đã chế biến để qua đêm có chứa hàm lượng nitrite rất cao. Chất này khi vào cơ thể chuyển thành nitrosamine gây mạnh. Nhất là đối với cơm thừa, hải sản, rau xanh lá, các món hầm xương để qua đêm dù bọc kín trong tủ lạnh.

Không nên ăn đồ ăn thừa để qua đêm, nhất là vào bữa sáng (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, tủ lạnh nhà bạn thường xuyên chất nhiều đồ ăn cũng dễ tạo cơ hội lây nhiễm chéo vi khuẩn sang thực phẩm. Đặc biệt là các thực phẩm như trứng, các sản phẩm từ đậu nành, rau lá xanh, cá, hải sản… và gây hại cho sức khỏe lúc nào không hay. Nên tốt nhất chỉ nên nấu vừa đủ và không ăn lại đồ ăn thừa để qua đêm. Nhất là vào bữa sáng, khi hệ miễn dịch đang suy yếu, cần nhiều năng lượng sau một đêm ngủ dài.

3. Bữa sáng với các loại thịt chế biến sẵn

Theo bác sĩ ung bướu Chen Jianpeng, Bệnh viện tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), việc cung cấp protein vào bữa sáng là cần thiết và chuẩn khoa học. Nhưng nếu bạn dùng các loại thịt chế biến sẵn để ăn sáng thường xuyên thì cái giá phải trả có thể là rất nhiều bệnh tật, bao gồm cả ung thư.

Các thực phẩm chế biến sẵn như xúc xích, thịt xông khói, giăm bông... luôn là những món ăn tạo cảm giác ngon lành, tiện lợi cho các bữa sáng của người bận rộn. Tuy nhiên, đây lại là những món ăn chứa nitrite với vai trò chính là tạo nên màu hồng cho thịt, kéo dài hạn sử dụng và làm chúng trở nên mềm mại hơn.

Mặc dù bản thân nitrite không phải chất gây ung thư, nhưng khi xâm nhập vào cơ thể sẽ liên kết với chất phân giải protein trong dạ dày, hình thành một chất gây ung thư nitrosamine. WHO cũng đã xếp thịt chế biến vào nhóm "chất gây ung thư loại 1", mức độ nguy hiểm tương đương hút thuốc lá, được coi là nguyên nhân có thể gây ung thư ruột.

Chưa kể, dù có quy định về hàm lượng nitrite và các chất bảo quản khác khi sản xuất thịt chế biến, nhưng không phải nhà sản xuất nào cũng tuân thủ. Ăn quá nhiều thịt chế biến vào bữa sáng còn gây khó tiêu, dễ tăng cân và nhiều vấn đề sức khỏe khác. Chính vì vậy chúng không phù hợp để làm bữa sáng dù bạn có bận rộn đến đâu.

4. Ăn sáng với các đồ ăn vặt, nhất là đồ ngọt

Nhiều người hay mua dự trữ một số loại đồ ăn nhẹ dạng chế biến sẵn như: bánh quy, bim bim, socola... để tiện ăn sáng. Có thể vì tiện lợi, cũng có thể là do sở thích, nhất là đối với trẻ em.

Ăn quá nhiều đồ ngọt, dù vào bữa sáng hay thời gian nào trong ngày đều làm tăng nguy cơ mắc ung thư (Ảnh minh họa)

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, khi đói có thể sử dụng các loại thực phẩm này, tuy nhiên dùng đồ ăn vặt để thay thế bữa sáng là không khoa học. Đồ ăn nhẹ chủ yếu là thực phẩm thô, không có lợi cho tiêu hóa và hấp thụ. Chưa kể, chúng không cung cấp đủ chất đạm cần cho bữa sáng, không khiến bạn có cảm giác no. Ăn nhiều có thể dẫn đến dư thừa năng lượng không cần thiết nhưng lại thiếu chất dinh dưỡng, dẫn đến cơ thể suy giảm thể lực và dễ mắc bệnh.

Đặc biệt là hầu hết các món ăn vặt, đồ tráng miệng này đều chứa nhiều đường. Chúng không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng mà còn dẫn tới các bệnh như tiểu đường, tim mạch và mạch máu não, ung thư… Tiến sĩ Lewis Cantley, Giám đốc Trung tâm Ung thư Meyer tại Weill Cornell Medicine (ở New York, Mỹ) cho biết một số bệnh ung thư có thể bắt đầu với hàm lượng insulin cao. Insulin là hormone kiểm soát lượng đường trong máu. Phổ biến như ung thư tuyến tiền liệt, ung thư dạ dày…

Bản thân kiểu ăn sáng này cũng gián tiếp làm tăng nguy cơ mắc ung thư do gây tăng cân, béo phì, kích hoạt các phản ứng viêm nhiễm trong cơ thể, làm suy giảm hệ miễn dịch. Khi bị ung thư, ăn đồ ngọt nhiều còn làm bệnh diễn tiến nặng nhanh hơn.

Nguồn và ảnh: Cancer123, Baidu Health, Asia One