Cả thế giới đau lòng cho Harper khi mới 15 tuổi đã đứng giữa cuộc chiến gia tộc nhà Beckham

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với tiểu thư Harper Beckham thế này?

Trong những ngày vừa qua, công chúng toàn cầu dậy sóng trước mối bất hòa mới trong quan hệ giữa cậu cả Brooklyn Beckham với các thành viên trong gia đình Beckham. Cách đây ít hôm, cô út Harper Beckham đã mang lá thư viết tay tới nhà anh trai - Brooklyn với hy vọng có thể hàn gắn mối quan hệ đang rạn nứt ngày càng nghiêm trọng giữa đôi bên. Thế nhưng, cô bé 15 tuổi đã phải lủi thủi ra về buồn bã sau khi không thể gặp được anh mình. Hình ảnh đã gây xúc động mạnh trong cộng đồng mạng, trở thành chi tiết xót xa giữa cuộc nội chiến của gia tộc Beckham.

Thế nhưng, phía Brooklyn Beckham đã đáp lại tình cảm của em gái út theo 1 cách vô cùng phũ phàng. Brooklyn chẳng những không thu xếp cuộc gặp với Harper để cô bé được thỏa nỗi nhớ anh trai mà còn đưa ra cáo buộc gây sốc, khiến em gái mình bị đẩy lên “đầu sóng ngọn gió” giữa màn đấu tố gia tộc. Cụ thể, đại diện của cặp đôi Brooklyn Beckham - Nicola Peltz đã mạnh mẽ tố cáo màn ghé thăm không báo trước của Harper thực ra là 1 sản phẩm dàn dựng: “Việc các tay săn ảnh có mặt đúng vào thời điểm lá thư được gửi đến đã nói lên tất cả, chuyện này rõ ràng đã được dàn dựng rồi”.

Cáo buộc gây sốc từ phía cậu cả nhà Beckham đã gây bức xúc trong dư luận. Theo nhiều khán giả, Harper ngay từ đầu không đóng bất kỳ vai trò nào trong cuộc xung đột giữa người lớn và cô bé đơn giản chỉ muốn gặp lại anh trai sau thời gian dài xa cách. Thế nhưng, Brooklyn lại không hiểu cho tình cảm chân thành của Harper, thậm chí còn kéo em gái mình vào cáo buộc gây sốc, có thể khiến cô bé bị 1 bộ phận công chúng tưởng lầm là dàn cảnh. Cũng từ đây, khán giả khắp thế giới không khỏi đau lòng, xót xa cho Harper khi cô bé vô tội bỗng dưng bị đẩy lên “đầu sóng ngọn gió” trong cuộc chiến giữa người lớn.

Harper Beckham tới thăm anh trai nhưng phải lủi thủi ra về 1 mình trong buồn bã. Ảnh: Pagesix

Brooklyn gây bức xúc khi vừa kéo Harper vào rắc rối. Ảnh: Pagesix

Không chỉ có công chúng thế giới thương cảm cho Harper, cả Victoria Beckham cũng vô cùng suy sụp, đau lòng khi biết chuyện con gái tới gặp Brooklyn nhưng phải lủi thủi ra về.

“Tình trạng này đã gây ảnh hưởng nặng nề đến cả gia đình Beckham, và Victoria đang đau lòng khôn xiết vì con mình. Victoria và David đều biết Harper sẽ đến chỗ Brooklyn” , 1 nguồn tin thân cận hé lộ.

Đồng thời, nhân vật thân cận với gia đình Beckham cũng giải thích thêm về tình huống Harper tìm đến nhà Brooklyn mà không có bố mẹ đi cùng: “Thực ra lũ trẻ luôn có bảo mẫu và đội an ninh đi kèm từ nhỏ, chúng cũng tự đi tới chỗ này chỗ kia nhiều lần rồi, nên việc con bé đến đó mà không có bố mẹ đi cùng cũng chẳng có gì bất thường cả”.

Trước đó, phía cặp đôi David và Victoria Beckham cũng đã mạnh mẽ lên tiếng bác bỏ cáo buộc dàn dựng việc Harper tới thăm do phía Brooklyn đưa ra: “Thật đau lòng khi lời buộc tội khủng khiếp như vậy lại hướng về 1 cô bé vô tội đang quá nhớ anh trai mình. Không ai cần phải nói gì cả. Việc bịa ra 1 cáo buộc như vậy hoàn toàn không cần thiết”.

Trong khi đó, Brooklyn giải thích việc Harper phải lủi thủi ra về là do lúc đó anh không có trong nhà và ở 1 thành phố khác.

Victoria đau lòng khôn xiết trước những gì con gái Harper đang phải chịu. Ảnh: Pagesix

Hóa ra vào thời điểm Harper tới thăm thì Brooklyn lại đang ở thành phố khác. Ảnh: Pagesix

Mối quan hệ căng thẳng giữa vợ chồng Brooklyn với gia đình Beckham đã trở thành tâm điểm bàn tán trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội suốt hơn 1 năm qua. Từ tháng 5/2025, sự vắng mặt của vợ chồng Brooklyn trong những sự kiện quan trọng của gia đình Beckham đã làm dấy lên tin bất hòa. Không những vậy, Brooklyn Beckham còn khiến dân tình phải náo loạn khi công khai tuyên bố “luôn chọn vợ”. 1 nguồn tin thân cận tiết lộ rằng Nicola chưa bao giờ thực sự hòa hợp với gia đình chồng, và đặc biệt là với mẹ chồng Victoria.

Brooklyn bơ đẹp gia đình ruột thịt, chỉ “cắm rễ” bên nhà vợ. Đồng thời, quý tử này cũng chuyển hẳn về sống ở biệt thự được mua bằng tiền của nhà Peltz. Anh gần như cắt đứt liên lạc với nhà Beckham, phớt lờ bố mẹ ruột khiến khán giả không khỏi xót xa cho cặp đôi huyền thoại 1 thời của làng bóng đá và thời trang Anh quốc. Không dừng lại ở đó, cặp đôi Brooklyn Beckham - Nicola Peltz còn tổ chức lễ cưới lại do nhà Peltz chủ trì, không mời bất cứ 1 thành viên nào của gia đình Beckham. Vợ chồng Brooklyn thậm chí còn không thèm xuất hiện trong ngày David Beckham được phong tước Hiệp sĩ.

Căng thẳng dâng cao tới đỉnh điểm khi Brooklyn tung ra bức tâm thư dài 6 trang bóc phốt bố mẹ, tuyên bố không muốn làm lành. Trong tâm thư, Brooklyn tố bố mẹ kiểm soát cuộc sống quá mức và gây ra nhiều tổn thương cho vợ chồng anh.

Có thể nói, cuộc đối đầu và đấu tố trực diện của Brooklyn với vợ chồng David Beckham đã đánh dấu sự rạn nứt khó lòng cứu vãn của gia đình nổi tiếng, đặt dấu chấm hết cho hình ảnh “biểu tượng hoàn mỹ” mà nhà Beckham đã dày công xây dựng hàng thập kỷ qua.

Brooklyn - Nicola cưới lại bên nhà ngoại và không hề thông báo cho nhà nội biết. Ảnh: Pagesix