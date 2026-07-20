Cả thế giới đã trông đợi Tom Cruise phi mô tô, bám trực thăng, đu dây cơ mà!

Trước giờ, Tom Cruise luôn nổi tiếng với khả năng tự thực hiện các pha hành động mạo hiểm.

Tom Cruise là gương mặt đặc biệt được chú ý tại lễ bế mạc World Cup 2026. Giữa cả dàn ca sĩ, khán giả không khỏi thắc mắc về vai trò của nam diễn viên. Trước giờ G, nhiều fan kỳ vọng tài tử đình đám sẽ thực hiện những pha mạo hiểm ấn tượng. Một trong những khoảnh khắc mang tính biểu tượng nhất của Tom Cruise là màn đu dây từ độ cao 42m trên nóc sân vận động xuống sân khấu tại Lễ bế mạc Olympic Paris 2024.

Tuy nhiên, Tom Cruise lại xuất hiện trong trang phục đen đơn giản và có bài phát biểu tổng kết giải đấu, đưa đến những thông điệp đầy cảm xúc. Dù vậy, trông tài tử đình đám vẫn rất phong độ và cuốn hút. Thông điệp của bài phát biểu cũng chạm đến trái tim của rất nhiều người hâm mộ bởi tính chân thành và đẩy cảm xúc trong từng câu nói.

Thay vì đu dây, Tom Cruise chỉ phát biểu. Clip: X

Tom Cruise nói: “Hơn 30 ngày trước, 48 quốc gia đã bắt đầu một cuộc hành trình. Họ đã vượt đại dương. Họ đã vượt qua biên giới. Họ đã vượt qua các nền văn hóa. Và cùng nhau, họ đã cho chúng ta thấy tại sao trò chơi này thuộc về toàn thế giới”.

Tài tử tiếp tục: “Từ 3 quốc gia khác nhau, và từ mọi ngóc ngách trên toàn cầu, chúng ta đã chứng kiến những điều vĩ đại, và chúng ta đã cùng chia sẻ những khoảnh khắc vui sướng, những khoảnh khắc hy vọng, những khoảnh khắc mà tất cả chúng ta sẽ không bao giờ quên. Bóng đá là một ngôn ngữ không cần lời nói, một sức mạnh đoàn kết mọi người, biến người lạ thành bạn bè và nhắc nhở chúng ta về những điểm chung mà tất cả chúng ta đều có”.

Tom Cruise kết thúc bài phát biểu của mình bằng câu nói: “Khi chúng ta cùng nhau bước vào chương cuối cùng, hãy cùng nhau ăn mừng một giải đấu đã gắn kết cả thế giới. Hãy cùng nhau ăn mừng. Đây là bóng đá. Đây là sự đoàn kết. Và đây là sự vĩ đại”.

Tom Cruise chỉ diện cây đen đơn giản. Ảnh: X

Dù vậy, ông vẫn cực kỳ phong độ. Ảnh: X

Tom Cruise có tên đầy đủ là Thomas Cruise Mapother IV, sinh ngày 3/7/1962 tại Syracuse, bang New York, Hoa Kỳ. Ông là một trong những diễn viên, nhà sản xuất phim nổi tiếng và có sức ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử Hollywood. Với hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật, Tom Cruise đã ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim bom tấn, đặc biệt là loạt phim hành động Mission: Impossible . Không chỉ được biết đến với ngoại hình cuốn hút và khả năng diễn xuất đa dạng, ông còn nổi tiếng bởi tinh thần cống hiến khi tự mình thực hiện nhiều cảnh quay mạo hiểm, góp phần đưa tên tuổi trở thành biểu tượng của dòng phim hành động hiện đại.

Tuổi thơ của Tom Cruise không hề dễ dàng. Ông lớn lên trong một gia đình có bốn anh chị em và thường xuyên phải chuyển nơi sinh sống do công việc của cha. Cruise từng mắc chứng khó đọc, khiến việc học tập gặp nhiều khó khăn. Thuở nhỏ, ông từng có ý định trở thành linh mục trước khi quyết định theo đuổi nghệ thuật diễn xuất. Đầu những năm 1980, Tom Cruise chuyển đến New York để tìm kiếm cơ hội trong ngành điện ảnh. Sau một số vai diễn nhỏ, ông bắt đầu được chú ý với bộ phim Risky Business (1983), tác phẩm đưa ông trở thành gương mặt triển vọng của Hollywood.

Tom Cruise có tuổi thơ gian khó nhưng ý chí vươn lên vô cùng mạnh mẽ. Ảnh: X

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Tom Cruise đến vào năm 1986 với bộ phim Top Gun . Vai diễn phi công Pete "Maverick" Mitchell đã đưa ông trở thành ngôi sao hạng A và là thần tượng của hàng triệu khán giả trên toàn thế giới. Kể từ đó, Tom Cruise liên tục góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như Rain Man , Born on the Fourth of July , A Few Good Men , Jerry Maguire , The Last Samurai và Collateral . Trong suốt sự nghiệp, ông đã nhận nhiều đề cử Giải Oscar, đoạt nhiều giải Quả Cầu Vàng và được đánh giá là một trong những diễn viên có doanh thu phòng vé cao nhất mọi thời đại.

Năm 1996, Tom Cruise tiếp tục tạo nên cột mốc quan trọng khi vừa đảm nhận vai chính vừa tham gia sản xuất loạt phim Mission: Impossible . Thành công vang dội của thương hiệu này đã giúp ông khẳng định vị thế ngôi sao hành động hàng đầu thế giới. Điều khiến Tom Cruise khác biệt là việc ông thường tự thực hiện các pha hành động nguy hiểm như leo tòa nhà chọc trời, bám bên ngoài máy bay đang cất cánh, lái mô tô tốc độ cao hay nhảy khỏi vách núi. Sự chuyên nghiệp và tinh thần hết mình vì nghệ thuật đã mang đến cho khán giả những thước phim chân thực, mãn nhãn và góp phần duy trì sức hút của loạt phim qua nhiều thập kỷ. Năm 2022, Top Gun: Maverick trở thành một trong những bộ phim thành công nhất sự nghiệp của ông, nhận nhiều lời khen từ giới phê bình và đạt doanh thu hơn 1 tỷ USD trên toàn cầu.

Ở tuổi ngoài 60, Tom Cruise vẫn là tên tuổi hạng S. Ảnh: X

Về đời tư, Tom Cruise luôn là tâm điểm chú ý của truyền thông. Ông từng trải qua ba cuộc hôn nhân với các nữ diễn viên Mimi Rogers, Nicole Kidman và Katie Holmes. Nam diễn viên có ba người con, trong đó có hai con nuôi với Nicole Kidman và một con gái ruột với Katie Holmes. Tom Cruise bị chỉ trích quanh các vấn đề về tôn giáo và trách nhiệm làm cha với cô con gái Suri Cruise. Dù vậy, Tom Cruise vẫn luôn tập trung vào công việc và duy trì hình ảnh một nghệ sĩ tận tâm với điện ảnh.

Ngoài diễn xuất, Tom Cruise còn là nhà sản xuất thành công, góp phần phát triển nhiều dự án điện ảnh quy mô lớn. Ông được đồng nghiệp đánh giá cao bởi tác phong chuyên nghiệp, kỷ luật và luôn theo đuổi sự hoàn hảo trong từng vai diễn. Với những đóng góp to lớn cho ngành công nghiệp điện ảnh, Tom Cruise không chỉ là một ngôi sao phòng vé mà còn là biểu tượng của sự bền bỉ, đam mê và tinh thần không ngừng vượt qua giới hạn bản thân. Cho đến nay, ông vẫn là một trong những cái tên có sức hút mạnh mẽ nhất của Hollywood và là nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ diễn viên trên toàn thế giới.

Tom Cruise không cần đu dây mạo hiểm vẫn đủ sức chiếm lĩnh lễ bế mạc. Ảnh: X

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