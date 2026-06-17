Ca sĩ Việt "có tất cả nhưng làm biếng": Hát hay nhan sắc trời ban, đang nổi tiếng cả nước thì nghỉ ngang

Mỹ nhân này từng được xem là nhân tố triển vọng của làng nhạc Việt nhưng lại rời bỏ ánh hào quang khiến nhiều người tiếc nuối.

Trà My Idol - Cô gái tóc tém của Vietnam Idol sở hữu bản hit quốc dân

Nhắc đến những nữ ca sĩ vừa sở hữu nhan sắc nổi bật, ngoại hình nóng bỏng quyến rũ và có giọng hát giàu cảm xúc, chắc chắn không thể không nhắc đến Trà My Idol. Bước ra từ Vietnam Idol 2007, Trà My nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt được chú ý nhất lứa ca sĩ trẻ thời điểm đó. Sở hữu ngoại hình sắc sảo, vóc dáng gợi cảm cùng chất giọng sáng và giàu nội lực, cô được đánh giá là hội tụ đủ yếu tố để trở thành ngôi sao lớn của Vpop.

Ngoại hình sắc sảo của Trà My Idol từ thời điểm thi Vietnam Idol đã gây chú ý mạnh mẽ với khán giả

Khác với nhiều thí sinh bước ra từ chương trình thực tế phải mất nhiều năm loay hoay tìm chỗ đứng, Trà My Idol sớm có những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp. Chỉ ít lâu sau cuộc thi, cô đã phát hành album đầu tay mang tên Hãy Nói Yêu Em phát hành vào năm 2008. Sau đó, cô tiếp tục cho ra mắt album solo thứ hai mang tên My Angel vào năm 2009. Cũng thời điểm này, Trà My Idol liên tục xuất hiện trên các sân khấu lớn. Đây là thành tích đáng mơ ước đối với một nghệ sĩ trẻ mới chập chững vào nghề.

Trà My Idol sớm ra mắt album đầu tay từ năm 2008

Sau giai đoạn đầu thăng hoa, sự nghiệp của nữ ca sĩ có lúc chững lại. Tuy nhiên, Trà My Idol tiếp tục chứng minh sức hút bằng cú bứt phá ngoạn mục với Cần Lắm - ca khúc do Vũ Cát Tường sáng tác. Bản hit này giúp tên tuổi cô phủ sóng rộng rãi, trở thành một trong những ca khúc được yêu thích nhất thời điểm đó.

MV Cần Lắm - Trà My Idol ft. Hoàng Rapper

Đang ở thời kỳ đẹp nhất sự nghiệp thì lên xe hoa, trở thành "ca sĩ lười hát nhất Vpop"

Năm 2014, khi tên tuổi vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm, Trà My bất ngờ kết hôn với doanh nhân Tô Văn Đức. Thay vì tận dụng sức nóng để tiếp tục bứt phá, nữ ca sĩ lựa chọn xây dựng gia đình và dành phần lớn thời gian cho cuộc sống riêng.

Hình ảnh Trà My Idol trong ngày đám cưới với ông xã doanh nhân

Dù vậy cho tới năm 2016, sau khi sinh con đầu lòng nữ ca sĩ đánh dấu màn tái xuất với Let Me Feel Your Love Tonight hay Đừng Ai Nhắc Về Anh Ấy kết hợp cùng Mr. Siro. Ca khúc sau khi phát hành lập tức trở thành hiện tượng Vpop và giúp Trà My Idol có thêm một bản hit đình đám trong sự nghiệp.

MV Đừng Ai Nhắc Về Anh Ấy - Trà My Idol

MV Đừng Ai Nhắc Về Anh Ấy cho tới nay đã đạt gần 90 triệu lượt xem

Tuy nhiên giữa đà thăng hoa nhất nhất sự nghiệp, Trà My Idol khiến khán giả ngỡ ngàng khi gần như dừng hẳn các hoạt động âm nhạc sau thành công của bản hit Đừng Ai Nhắc Về Anh Ấy. Trong khi các đồng nghiệp liên tục chạy đua với album, concert và gameshow, Trà My lại lựa chọn cuộc sống kín tiếng bên gia đình. Trang cá nhân của cô chủ yếu xoay quanh hai con trai với những khoảnh khắc đời thường cùng các hoạt động kinh doanh.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của Trà My Idol

Nhiều năm qua, cô thường xuyên được khán giả gọi vui là "nữ ca sĩ lười hát nhất Vpop" bởi ai nấy đều tiếc nuối cho tài năng cũng như cái duyên tạo hit của Trà My Idol.

Phải đến năm 2025 - sau khoảng 8 năm ở ẩn, người hâm mộ mới được nghe giọng hát của Trà My Idol với ca khúc Nỗi Buồn Em Đánh Rơi trong phim Nụ Hôn Bạc Tỷ. Sau gần một thập kỷ gần như vắng bóng khỏi showbiz, dù chỉ trở lại với một video OST được quay hình đơn giản nhưng người hâm mộ đã dành cho Trà My Idol “cơn mưa lời khen’ khi nhận định cô chưa hề đánh mất phong độ dù vắng bóng đã lâu. Thậm chí cộng đồng mạng còn tranh thủ “order” một bài hát mới và yêu cầu cô comeback ngay và luôn.

Video Nỗi Buồn Em Đánh Rơi - Trà My Idol

Ở tuổi ngoài 30, Trà My hiện có cuộc sống viên mãn bên chồng doanh nhân và hai con trai. Trên mạng xã hội, cô được yêu mến với hình ảnh một "hot mom" năng động, hài hước. Hai cậu con trai Hayden và Harry cũng sở hữu lượng người theo dõi đáng kể nhờ những khoảnh khắc đáng yêu được mẹ chia sẻ.

Có thể nói, Trà My là trường hợp hiếm hoi của Vpop khi sở hữu gần như mọi điều kiện để trở thành ngôi sao lớn nhưng lại chưa bao giờ quá mặn mà với cuộc đua hào quang. Và cũng chính vì thế, suốt nhiều năm qua, cô vẫn là cái tên khiến khán giả tiếc nuối nhất mỗi khi nhắc đến những tài năng từng có thể tiến xa hơn rất nhiều trong showbiz Việt.