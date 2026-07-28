Ca sĩ được đề cử đẹp nhất thế giới giật trọn spotlight ở sân bóng, sắc vóc tuyệt đỉnh ghét cỡ nào cũng không thể chê

Nhan sắc và vóc dáng ngày càng thăng hạng của nữ ca sĩ khiến nhiều người khó có thể rời mắt.

Vừa qua, những hình ảnh Jang Wonyoung xuất hiện tại một trận đấu bóng chày ở Mỹ nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Từ ảnh do truyền thông ghi lại đến những đoạn video quay trực tiếp tại sân, nữ thần tượng liên tục nhận được sự chú ý nhờ ngoại hình tươi sáng, phong thái tự nhiên cùng tỷ lệ cơ thể nổi bật.

Những hình ảnh Jang Wonyoung xuất hiện tại một trận đấu bóng chày ở Mỹ nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội

Tại sự kiện, Jang Wonyoung được mời thực hiện nghi thức ném bóng mở màn. Nữ thần tượng bước ra sân trong bộ trang phục mang màu sắc thể thao gồm áo đấu bóng chày dáng ngắn, quần jeans ống loe và giày thể thao. Tạo hình không quá cầu kỳ nhưng vẫn giúp cô nhanh chóng trở thành tâm điểm giữa sân vận động rộng lớn.

Đoạn clip Jang Wonyoung ném bóng chày tại mỹ được chia sẻ khắp mạng xã hội

Chi tiết được nhắc đến nhiều nhất chính là chiếc áo đấu được cắt ngắn vừa đủ, để lộ vòng eo thon gọn của Jang Wonyoung. Mỗi khi cô giơ tay, xoay người hoặc thực hiện động tác khởi động, phần eo nhỏ cùng đường cong cơ thể lập tức trở thành điểm hút mắt. Phom áo rộng đặc trưng của trang phục bóng chày càng tạo sự đối lập rõ rệt với vòng hai thanh mảnh của người mặc.

Jang Wonyoung khoe vòng eo thon gọn

Bên cạnh vòng eo, quần jeans ống loe cũng giúp tôn lên đôi chân dài vốn là lợi thế nổi bật của nữ thần tượng. Trong những khung hình toàn thân, phần thân trên nhỏ gọn, vòng eo cao cùng đôi chân thẳng tạo nên tỷ lệ cơ thể mượt mà. Không cần giày cao gót hay váy ngắn ôm sát, Jang Wonyoung vẫn dễ dàng khoe được vóc dáng khiến cô được chú ý từ những năm đầu hoạt động.

Nhan sắc của Jang Wonyoung vẫn là đề tài được bàn tán

Không chỉ vóc dáng, nhan sắc của thành viên IVE cũng nhận được nhiều lời khen. Nữ thần tượng vẫn giữ được gương mặt sáng, làn da mịn cùng các đường nét rõ ràng trong những đoạn video do khán giả quay bằng điện thoại. Jang Wonyoung lựa chọn lối trang điểm nhẹ nhàng, phù hợp với không khí ban ngày. Phần mắt được nhấn vừa phải, màu môi hồng giúp gương mặt giữ vẻ tươi tắn. Mái tóc dài được uốn nhẹ, không tạo kiểu quá phức tạp nhưng vẫn mang lại cảm giác chỉn chu.

Ngay sau đó, khoảnh khắc Jang Wonyoung xuất hiện trên sân và thực hiện cú ném mở màn nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi

Ngay sau đó, khoảnh khắc Jang Wonyoung xuất hiện trên sân và thực hiện cú ném mở màn nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi. Nhiều người hâm mộ dành lời khen cho tỷ lệ cơ thể thanh thoát của nữ thần tượng. Một số bình luận cho rằng cô ngày càng trưởng thành về ngoại hình, không còn chỉ mang vẻ đáng yêu như thời mới ra mắt mà đã có thêm nét sang trọng và cuốn hút.

Trong nhiều năm qua, Jang Wonyoung luôn là một trong những nữ thần tượng có sức hút hình ảnh nổi bật. Cô sở hữu chiều cao khoảng 1,73 m, gương mặt nhỏ, đôi chân dài cùng tỷ lệ phần thân trên và thân dưới khác biệt. Những lợi thế này giúp thành viên IVE phù hợp với nhiều kiểu trang phục, từ váy công chúa trên sân khấu đến những bộ đồ tối giản trong đời thường.

Jang Wonyoung luôn là một trong những nữ thần tượng có sức hút hình ảnh nổi bật hàng đầu hiện nay

Sức hút nhan sắc của Jang Wonyoung còn được thể hiện qua việc cô tiếp tục góp mặt trong danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 do TC Candler công bố. Việc liên tục thăng hạng cho thấy độ nhận diện quốc tế ngày càng lớn của Jang Wonyoung, trong khi gương mặt trẻ trung, tỷ lệ cơ thể thanh thoát và phong thái ngày càng trưởng thành vẫn là những yếu tố giúp cô nổi bật giữa dàn thần tượng cùng thế hệ.

Jang Wonyoung hiện được xem là một trong những nữ thần tượng thế hệ thứ 4 nổi bật nhất. Bên cạnh hoạt động âm nhạc cùng IVE, cô liên tục xuất hiện tại các sự kiện thời trang, chiến dịch quảng cáo và chương trình lớn. Mỗi tạo hình mới của nữ thần tượng đều dễ dàng trở thành chủ đề được quan tâm, từ kiểu tóc, cách trang điểm đến những món đồ cô sử dụng.

Mỗi tạo hình mới của Jang Wonyoung đều dễ dàng trở thành chủ đề được quan tâm, từ kiểu tóc, cách trang điểm đến những món đồ cô sử dụng

Sau nhiều năm hoạt động, ngoại hình của Jang Wonyoung ngày càng cho thấy sự trưởng thành rõ rệt. Vẻ đáng yêu từng gắn liền với cô ở tuổi thiếu niên vẫn được giữ lại qua nụ cười và cách tương tác tự nhiên. Trong khi đó, vóc dáng thanh thoát, gương mặt sắc nét cùng thần thái điềm tĩnh giúp cô phù hợp hơn với hình ảnh một ngôi sao thời trang.

Màn xuất hiện tại sân bóng chày Mỹ tiếp tục cho thấy sự trưởng thành rõ nét trong hình ảnh của Jang Wonyoung

Đi cùng độ nổi tiếng, Jang Wonyoung cũng thường xuyên trở thành mục tiêu của những bình luận ác ý, từ biểu cảm, cách ứng xử đến ngoại hình. Không ít chi tiết nhỏ trong mỗi lần cô xuất hiện đều bị soi xét và kéo thành tranh luận trên mạng xã hội. Dù vậy, nhan sắc vẫn là một trong những điểm mạnh lớn nhất của nữ thần tượng, giúp cô duy trì độ nhận diện cao và liên tục trở thành tâm điểm tại sân khấu, sự kiện thời trang lẫn những khoảnh khắc đời thường. Màn xuất hiện tại sân bóng chày Mỹ tiếp tục cho thấy hình ảnh ngày càng trưởng thành, với đường nét sắc sảo, vóc dáng thanh thoát và phong thái tự tin.

Ảnh: X