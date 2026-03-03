Ca robot mổ điều trị phổi biệt lập đầu tiên tại Việt Nam

Đây là trường hợp phổi biệt lập được điều trị bằng phẫu thuật robot được báo cáo đầu tiên tại Việt Nam.

Bệnh nhân là ông N.N.T (56 tuổi, ở tỉnh Tây Ninh), được tình cờ phát hiện tổn thương thùy dưới phổi trái khi đi khám tổng quát. Tại Bệnh viện Bình Dân, các bác sĩ chẩn đoán ông mắc phổi biệt lập nội thùy với khối kích thước 23 mm x 26 mm. Đáng chú ý, động mạch nuôi khối này xuất phát trực tiếp từ động mạch chủ xuống với đường kính lên tới 17 mm - một kích thước rất lớn và nhiều rủi ro nếu người bệnh không được điều trị. Khó khăn lớn nhất là phẫu tích nhánh động mạch nuôi này. Một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến chảy máu không thể kiểm soát.

Bệnh nhân phục hồi sau ca phẫu thuật do robot thực hiện

Trong nhiều thập kỷ, mổ mở với rạch đường lớn ở ngực, phải banh sườn khi thao tác cắt một phần phổi từng được thực hiện. Sau đó, nội soi lồng ngực kinh điển ra đời giúp giảm xâm lấn. Tuy nhiên, với một bệnh lý đòi hỏi sự tỉ mỉ "đến từng milimet" như phổi biệt lập, phẫu thuật robot vào lồng ngực cho thấy những ưu thế vượt trội so với phương pháp kinh điển.

Ca phẫu thuật diễn ra trong khoảng 120 phút và thành công. Phần phổi biệt lập được cắt trọn mà không tổn thương động mạch chủ ngực, không có biến chứng chảy máu. Vì không phải mở banh sườn và các lỗ trocar rất nhỏ, người bệnh ít đau hơn rất nhiều, giảm mất máu và rút ngắn thời gian nằm viện. Bệnh nhân hồi phục nhanh và được xuất viện sau phẫu thuật 4 ngày. "Với sự thành công của ca mổ robot đầu tiên này, người dân Việt Nam hiện nay đã có thể tiếp cận với công nghệ y khoa hàng đầu thế giới ngay tại trong nước. Phẫu thuật robot không chỉ dừng lại ở một bước tiến công nghệ mà còn là lời cam kết về sự an toàn và chất lượng sống tốt nhất cho người bệnh" - PGS-TS-BS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân, nhấn mạnh.