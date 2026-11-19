Theo một quan chức Mỹ, sở dĩ cuộc đàm phán hòa bình Nga-Ukraine lâm vào bế tắc là do cả 2 bên đều tin mình đang chiếm ưu thế trên chiến trường.

Theo Đại diện thường trực của Mỹ tại NATO - ông Matthew Whitaker, một trong những vấn đề chính trong việc giải quyết xung đột ở Ukraine là cả hai bên đều tin rằng mình đang chiếm ưu thế trên chiến trường, nên không bên nào chịu nhượng bộ trong quá trình đàm phán.

“Ý tôi là, một trong những vấn đề chính hiện nay trên chiến trường Ukraine là cả hai bên đều nghĩ rằng mình đang nắm giữ ưu thế. Và nếu cả Nga lẫn Ukraine đều nghĩ mình đang nắm giữ ưu thế, thì cả hai bên đều cho rằng đây không phải là thời điểm thích hợp để đạt được thỏa thuận” - vị quan chức Mỹ nêu rõ.

Ông Whitaker cho biết thêm, Mỹ đang nỗ lực tìm kiếm một giải pháp làm hài lòng cả Nga và Ukraine, hoặc ít nhất là khiến hai bên tạm thời đồng ý ngừng bắn.

Hiện hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là các ông Steve Witkoff và Jared Kushner đang thực sự nỗ lực để đạt được một bộ điều khoản mà cả hai bên đều có thể đồng ý.

Tuy nhiên, điều này được cho là sẽ rất khó khăn bởi điều kiện tiên quyết đầu tiên của Nga là về vấn đề lãnh thổ, mà Ukraine lại cương quyết không chịu nhượng bộ và đang tổ chức các cuộc phản công quyết liệt nhằm giành lại các khu vực đã mất vào tay quân Nga.

Tờ Axios của Mỹ hôm 17/11 đưa tin, các đặc phái viên của ông Trump là Witkoff và người con rể Jared Kushner dự định thảo luận về các đảm bảo an ninh cho Ukraine và kế hoạch tái thiết nền kinh tế Ukraine với các đại diện châu Âu và Ukraine tại Berlin vào ngày 19/11 .

Trong khi đó, chuyến thăm của ông Trump tới Trung Quốc, nơi ông dự kiến sẽ có cuộc gặp 3 bên với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và người đồng cấp Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC tại Thâm Quyến, là một nỗ lực ngoại giao phối hợp với cuộc gặp ở Berlin.

Điều đáng chú ý là giới chức lãnh đạo Nga dường như đã hiểu rất rõ ràng về tính chất cuộc họp ở Berlin và việc Mỹ nỗ lực đưa châu Âu tham gia vào tiến trình hòa bình ở Ukraine.

Đại diện của Tổng thống Vladimir Putin lưu ý, Nga vẫn chưa nhận được đề xuất “mang tính xây dựng” nào từ châu Âu để giải quyết xung đột.

Điện Kremlin cũng nhấn mạnh vẫn còn quá sớm để nói về việc châu Âu trở thành một bên tham gia đầy đủ vào các cuộc đàm phán, bởi cho đến nay giới lãnh đạo các nước EU vẫn không có những động thái mang tính chất “thiện chí”.

Bất chấp những nỗ lực lôi kéo của Mỹ, các đại diện EU tiếp tục tuyên bố ý định gia tăng áp lực lên Nga, yêu cầu Nga phải chấm dứt các hành động thù địch trước khi các cuộc đàm phán toàn diện về giải quyết xung đột bắt đầu.

Theo Topcor.ru



