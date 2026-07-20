HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cà Mau: Thí sinh thừa nhận dùng điện thoại giờ thi Toán, sẽ hủy kết quả

Việt Tường
|

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau cho biết căn cứ quy chế thi, Sở sẽ hủy kết quả thi môn Toán của thí sinh sai quy chế; xử lý nghiêm người có liên quan.

Ngày 20/7, ông Nguyễn Văn Nguyên, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau, xác nhận có sự việc thí sinh sai quy chế trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT tại tỉnh này.

Ngay khi nắm bắt thông tin, Sở lập tức xác minh. Quá trình làm việc, thí sinh đã thừa nhận có dùng điện thoại trong giờ thi Toán và thí sinh này đạt điểm 10.

“Học sinh này tự giác thừa nhận việc dùng điện thoại trong giờ thi Toán và giấu tinh vi mà thầy cô coi thi không phát hiện được. Căn cứ quy định, Sở sẽ họp Hội đồng và hủy kết quả”, ông Nguyên thông tin.

Cà Mau: Thí sinh dùng điện thọai trong giờ thi Toán , sẽ hủy kết quả 2026 - Ảnh 1.

Tài khoản ẩn danh tố cáo vụ việc.

Ông Nguyên cho biết sẽ báo cáo vụ việc với UBND tỉnh. Việc xử lý hủy kết quả thí sinh vi phạm là đúng theo quy chế. Sở cũng xử lý nghiêm các cán bộ coi thi và những người liên quan theo đúng quy chế.

Sự việc bắt đầu từ một số bài đăng trên mạng xã hội, tố một thí sinh là học sinh trường THPT Hồ Thị Kỷ, dùng điện thoại trong buổi thi môn Văn và Toán (ngày 11/6) kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2025 - 2026.

Nhiều thí sinh trong phòng thi nhìn thấy nhưng không dám báo với giám thị. Sau đó, có người báo với trường nên hôm sau nam sinh này bị “tịch thu” điện thoại.

Theo dữ liệu điểm thi của bài đăng tải, thí sinh này đạt 10 điểm Toán, 6 điểm Văn, 2 môn Lý và Hóa lần lượt đạt 4,1 và 5,85 điểm.

Theo thông tin đăng tải trên trang Fanpage của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đối với học sinh đã đăng tải bài viết phản ánh vụ việc, cơ quan chức năng xác định nội dung được đưa lên mạng là hoàn toàn đúng sự thật. Tuy nhiên, do phương thức phản ánh công khai trên mạng xã hội chưa thật sự phù hợp quy trình, lực lượng Công an sẽ xem xét và đưa ra quyết định xử lý theo thẩm quyền.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 - 2026 diễn ra ngày 11 - 12/6. Theo quy chế thi, điện thoại là vật dụng bị cấm. Thí sinh vi phạm bị hủy kết quả, coi như rớt tốt nghiệp.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

gian lận

thí sinh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

01:01
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại