Cả gia đình nhập viện sau bữa cơm cá biển

Sau bữa ăn với cá biển, cả gia đình 4 người xuất hiện đau bụng âm ỉ, tiêu chảy, nôn ói kèm mệt lả, được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TP.HCM).

Từ kết quả đánh giá và xử trí ban đầu, bác sĩ xác định cả gia đình ngộ độc Ciguatoxin do ăn cá biển. Tiếp đó, 2 người con được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực Nhi - Sơ sinh, 2 người lớn chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc tiếp tục theo dõi và điều trị.

Sau hơn 3 ngày điều trị, tình trạng lâm sàng của các thành viên trong gia đình cải thiện tốt, các chỉ số sinh tồn duy trì trong giới hạn an toàn, không ghi nhận biến chứng và được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Bác sĩ khuyến cáo người dân đặc biệt lưu ý những triệu chứng bất thường sau khi ăn cá biển.

BSCKII. Nguyễn Hà Phương, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực Nhi - Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết: “Ngộ độc Ciguatoxin có biểu hiện đa dạng và diễn tiến không đồng nhất giữa các người bệnh. Trong bối cảnh nghi ngờ ngộ độc sau ăn cá biển, việc đánh giá và theo dõi y tế là cần thiết, ngay cả khi triệu chứng ban đầu chưa rầm rộ. Việc chậm trễ trong theo dõi có thể làm tăng nguy cơ biến chứng do mất nước, rối loạn điện giải hoặc mất ổn định huyết động.”

Ngộ độc Ciguatoxin không chỉ gây rối loạn tiêu hóa như nôn ói , tiêu chảy, đau bụng mà còn có thể kèm mệt lả, choáng váng. Một số trường hợp có thể xuất hiện triệu chứng thần kinh như tê rần quanh miệng, tay chân, chóng mặt.

Điểm đáng lưu ý là ngộ độc Ciguatoxin có thể diễn tiến khó lường và chưa có thuốc giải độc đặc hiệu. Điều trị hiện nay chủ yếu là điều trị hỗ trợ, theo dõi sát và xử trí kịp thời khi có biểu hiện ảnh hưởng toàn thân hoặc tim mạch - huyết động. Người bệnh có thể giảm triệu chứng tiêu hóa nhưng vẫn còn nguy cơ xuất hiện hoặc kéo dài các rối loạn khác, do đó cần được theo dõi tại cơ sở y tế.

Theo bác sĩ, Ciguatoxin là độc tố xuất phát từ vi tảo biển, tích lũy trong cá qua chuỗi thức ăn. Độc tố này không bị phá hủy bởi nấu chín hay chế biến thông thường, vì vậy người ăn khó nhận biết nguy cơ chỉ qua mùi vị hay hình thức.

Các loài cá sống hoặc kiếm ăn gần hệ sinh thái rạn san hô, đặc biệt là cá lớn như cá mú, cá hồng, cá nhồng, cá chình, cá cam… có nguy cơ tích lũy độc tố cao hơn.

Bác sĩ khuyến cáo, người dân cần đặc biệt thận trọng khi cơ thể xuất hiện các biểu hiện bất thường sau khi ăn cá biển. Những dấu hiệu như choáng váng, mệt lả, buồn nôn, đau đầu, nhịp tim chậm, huyết áp thấp hoặc cảm giác khó chịu toàn thân không nên chủ quan xem nhẹ, kể cả khi triệu chứng thoáng qua

Đáng lưu ý, nếu có nhiều người cùng xuất hiện triệu chứng tương tự sau một bữa ăn chung, nguy cơ liên quan đến ngộ độc thực phẩm hoặc độc tố trong cá biển càng cần được nghĩ đến sớm. Trong những trường hợp này, người dân không nên tự ý điều trị tại nhà hay sử dụng thuốc theo kinh nghiệm, mà cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, theo dõi và xử trí kịp thời.

Việc phát hiện sớm và can thiệp đúng cách giúp hạn chế nguy cơ biến chứng nguy hiểm, đặc biệt là các rối loạn tim mạch, huyết áp, đồng thời đảm bảo quá trình hồi phục an toàn cho người bệnh. Bên cạnh đó, bác sĩ cũng khuyến cáo người dân nên lựa chọn nguồn thực phẩm hải sản rõ ràng, bảo quản và chế biến đúng cách để phòng ngừa rủi ro cho sức khỏe.