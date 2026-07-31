Cả gia đình liên tục ốm không rõ nguyên nhân, cảnh tượng sau lớp giấy dán tường khiến người thuê hoảng sợ

Đằng sau lớp giấy gián dán tường là gì?

Theo aboluowang, sự việc xảy ra tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. Một phụ nữ họ Lý cho biết sau khi gia đình chuyển vào căn nhà thuê, cả người lớn lẫn trẻ nhỏ lần lượt xuất hiện các triệu chứng như ho, viêm mũi và khó chịu ở đường hô hấp.

Các thành viên đã đi khám nhiều lần nhưng chưa xác định được nguyên nhân cụ thể. Ban đầu, gia đình cũng không nghĩ tình trạng sức khỏe có thể liên quan đến chính căn nhà mà họ đang sinh sống.

Ảnh minh họa

Cảnh tượng phía sau lớp giấy dán tường

Sau nhiều ngày mưa tại Thâm Quyến, bà Lý phát hiện một số khu vực trên giấy dán tường bắt đầu xuất hiện vết đen và dấu hiệu ẩm mốc.

Gia đình sau đó liên hệ với chủ nhà và bóc thử lớp giấy dán tường để kiểm tra. Cảnh tượng phía sau khiến họ bất ngờ: những mảng nấm mốc màu đen đã lan rộng trên nhiều bức tường, trong đó có những vị trí bị che kín hoàn toàn bởi giấy dán.

Một nhân viên chuyên xử lý nấm mốc được mời tới kiểm tra nhận định tình trạng này có thể không mới xuất hiện mà đã tồn tại trong thời gian dài. Người thuê nhà nghi ngờ căn phòng từng bị ẩm, thấm nước nhưng đã được dán giấy hoặc sơn lại để che đi trước khi cho thuê.

Do lo ngại môi trường sống ảnh hưởng đến sức khỏe, gia đình bà Lý quyết định chuyển đi vào ngày 22/7, dù hợp đồng thuê nhà phải đến cuối tháng 8 mới hết hạn.

Hình ảnh tường nhà đằng sau lớp giấy dán (Ảnh cắt từ video trên mạng xã hội X)

Tuy nhiên, giữa người thuê và chủ nhà sau đó phát sinh tranh chấp liên quan đến khoản tiền thuê và tiền đặt cọc với tổng giá trị khoảng 8.300 nhân dân tệ, tương đương gần 30 triệu đồng.

Theo lời bà Lý, chủ nhà cho rằng chỉ cần sơn lại những khu vực bị ảnh hưởng. Trong trường hợp gia đình yêu cầu hoàn trả toàn bộ số tiền, người thuê phải tự chịu chi phí xử lý nấm mốc.

Không đồng ý với phương án trên, gia đình đã gửi phản ánh tới đường dây dịch vụ công tại địa phương để đề nghị hỗ trợ giải quyết.

Nấm mốc trong nhà không chỉ gây mất thẩm mỹ

Nấm mốc thường phát triển tại những khu vực có độ ẩm cao, tường bị thấm nước, đường ống rò rỉ hoặc căn phòng thiếu thông gió. Trong nhiều trường hợp, nấm mốc có thể bị che khuất phía sau tủ, sàn gỗ, lớp sơn mới hoặc giấy dán tường nên người ở khó phát hiện.

Bào tử nấm mốc phát tán trong không khí có thể trở thành tác nhân gây dị ứng đối với một số người. Việc sinh sống lâu ngày trong môi trường ẩm mốc có thể làm xuất hiện hoặc làm nặng thêm các triệu chứng như nghẹt mũi, hắt hơi, ho, kích ứng mắt và khó chịu ở đường hô hấp.

Trẻ nhỏ, người cao tuổi, người có cơ địa dị ứng hoặc mắc bệnh hô hấp cần đặc biệt thận trọng. Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp ho, sốt hay viêm mũi đều do nấm mốc gây ra. Người có triệu chứng kéo dài vẫn cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và xác định nguyên nhân.

Video được quay bên trong ngôi nhà (Video Mạng xã hội X)

Truyền thông Trung Quốc cũng nhắc lại một trường hợp khác tại thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang. Một cặp vợ chồng cùng xuất hiện triệu chứng sốt và ho có đờm. Sau đó, họ phát hiện phần kết cấu bên dưới sàn phòng khách bị ẩm, chuyển màu đen và xuất hiện nhiều nấm mốc.

Những dấu hiệu người thuê nhà không nên bỏ qua

Vụ việc là lời cảnh báo đối với những người đang thuê hoặc chuẩn bị thuê nhà, đặc biệt tại khu vực có khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều.

Trước khi ký hợp đồng, người thuê nên kiểm tra kỹ chân tường, trần nhà, khu vực cạnh nhà vệ sinh, bếp, cửa sổ và những vị trí đặt tủ lớn. Các dấu hiệu như lớp sơn phồng rộp, tường đổi màu, giấy dán bị bong, mùi ẩm khó chịu hoặc căn phòng luôn có cảm giác bí có thể cho thấy vấn đề về chống thấm và thông gió.

Nếu phát hiện nấm mốc, việc chỉ lau sạch hoặc sơn phủ lên bề mặt thường không giải quyết được nguyên nhân. Chủ nhà cần xác định nguồn gây ẩm, sửa đường ống rò rỉ, xử lý chống thấm và làm khô hoàn toàn khu vực bị ảnh hưởng trước khi sơn hoặc dán lại tường.

Ảnh minh họa

Đối với người đang thuê nhà, nên chụp ảnh, quay video hiện trạng và thông báo bằng văn bản cho chủ nhà ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Đây có thể là căn cứ quan trọng nếu hai bên phát sinh tranh chấp liên quan đến sửa chữa, tiền thuê hoặc tiền đặt cọc.

Một căn phòng nhìn sạch sẽ bên ngoài chưa chắc đã bảo đảm an toàn. Đôi khi, nguy cơ lại nằm phía sau lớp sơn mới, tấm gỗ hoặc lớp giấy dán tường tưởng như vô hại.

Theo aboluowang