Sự việc đang gây chú ý lớn tại Thái Lan.

Các sinh viên Ý từng gây làn sóng phẫn nộ vì hành vi cư xử kém trên chuyến tàu ở Bangkok đã đưa ra lời xin lỗi sau khi bị phạt tiền.

Cuộc trao đổi kéo dài hơn một giờ đồng hồ, trong đó các sinh viên cùng người giám sát đã bày tỏ sự hối hận và gửi lời xin lỗi chân thành.

Năm sinh viên người Ý và người giám sát của họ đã xin lỗi một người phụ nữ Thái Lan có tên Sugus tại Đồn Cảnh sát Đô thị Samrae vào ngày 25 tháng 7, sau một cuộc tranh cãi về hành vi của họ trên chuyến tàu BTS ở Thái Lan.

Cảnh sát đã xử phạt hành chính năm thành viên trong nhóm và cả hai bên đồng ý khép lại vụ việc, không truy cứu thêm trách nhiệm pháp lý đối với nhau.

Người phụ nữ đã hoà giải với nhóm sinh viên người Ý sau vụ việc gây chú ý tại Thái Lan. Ảnh chụp màn hình từ tài khoản Tiktok của Sugus.

Sự việc bắt đầu khi nhóm người này nói chuyện lớn tiếng và có những hành vi không phù hợp trên tàu. Sau khi cô Sugus lịch sự nhắc nhở, cô lại nhận về những lời lẽ thô tục cùng cử chỉ xúc phạm, bao gồm cả hành động giơ "ngón tay thối".

Nhóm này còn thốt ra câu nói: "Tiếc là chúng tôi đã mang tiền đến đất nước của cô."

Điều này đã kích động sự phẫn nộ dữ dội từ cộng đồng mạng Thái Lan, khiến cô Sugus sau đó phải trình báo sự việc với cảnh sát.

Các điều tra viên đã mời toàn bộ sáu người trong nhóm đến gặp cô Sugus tại đồn cảnh sát cùng với sự hỗ trợ của phiên dịch viên. Trong cuộc làm việc kéo dài hơn một giờ, các sinh viên và người giám sát đã bày tỏ sự hối hận, thừa nhận hành vi của mình là không đúng mực và gửi lời xin lỗi chân thành.

Sau đó, cô Sugus đã đăng một đoạn video lên tài khoản TikTok của mình, ghi lại cảnh cả sáu người đều chắp tay theo nghi thức của người Thái và nói lời xin lỗi.

Video: Straits Times

Cô Sugus hỏi: "Có phải các bạn đang xin lỗi tôi không?"

Người phụ nữ mặc áo đỏ đáp: "Tôi xin lỗi cô, xin lỗi toàn thể người dân Thái Lan và gia đình cô."

Những người còn lại cũng lần lượt gửi lời xin lỗi.

Hai bên thống nhất xóa toàn bộ hình ảnh, video lưu trữ trong điện thoại hoặc đã đăng trên mạng xã hội.

Cô Sugus cho biết cô sẽ xóa các hình ảnh về nhóm người Ý theo đúng thỏa thuận.

Cô cũng chia sẻ rằng khi vụ việc đã khép lại, phía nhóm người Ý sẽ không thể lấy sự cố này để khiếu nại hay kiện tụng cô về những hành động tự vệ trước đó.

Cảnh sát đã truy tố năm trong số sáu người về hành vi xúc phạm người khác trước mặt và mỗi người bị phạt 1.000 baht (khoảng 28 USD).

Riêng người có hành vi giơ "ngón tay thối" trong video phải chịu thêm một cáo buộc về hành vi vi phạm thuần phong mỹ tục nơi công cộng, nâng tổng số cáo buộc lên hai và chịu mức phạt 2.000 baht (khoảng 56 USD).

Sau đó, cảnh sát đã hoàn tất các thủ tục pháp lý, chính thức khép lại vụ tranh chấp.

Trong phần chia sẻ về thỏa thuận, cô Sugus có nhắc đến mức phạt 1.000 baht và cho biết cảnh sát đã đề xuất con số này để giải quyết vụ việc nhanh chóng, dù mức phạt tối đa có thể lên tới 10.000 baht (khoảng 280 USD). Cô cảm thấy số tiền này có thể chưa đủ sức răn đe đối với nhóm du khách, nhưng cô tôn trọng sự cân nhắc và lời khuyên của các chiến sĩ công an.

Vụ cãi vã đã viral trên các MXH Thái Lan (Ảnh cut từ clip do cô Sugus đăng tải trước đó)

Cô Sugus chia sẻ cô nhận thấy sự chân thành và hối lỗi đằng sau lời xin lỗi đó, đồng thời tin rằng những người biết nhận sai và xin lỗi đều đáng nhận được cơ hội thứ hai. Cô nhấn mạnh mục đích gửi đơn tố cáo là để bảo vệ quyền lợi, phẩm giá của bản thân, cũng như nhắc nhở du khách đến Thái Lan cần tôn trọng quyền của người khác, văn hóa và các quy chuẩn ứng xử tại địa phương. Cô mong muốn mọi chuyện dừng lại tại đây.

Về sau, cô đăng tải bức ảnh ôm người phụ nữ Ý kèm dòng trạng thái: "Cô ấy đã chân thành xin lỗi tôi."

Cô Sugus gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã bảo vệ và đứng về phía cô khi cô bị xúc phạm, quấy rối, khẳng định sẽ không bao giờ quên sự ủng hộ đó.

Mặt khác, cô Sugus cũng cho biết người phụ nữ trong nhóm đang chịu sự quấy rối nặng nề, bao gồm những lời lăng mạ, đe dọa và các tin nhắn xúc phạm tới tính mạng, tương tự những gì cô từng trải qua. Cô không muốn bất kỳ ai ở cả hai bên phải chịu đựng sự bắt nạt tương tự và kêu gọi công chúng dừng ngay hành vi quấy rối này.

"Tôi không muốn vụ việc này leo thang hay tạo ra sự thù hận đối với bất kỳ quốc gia nào," cô viết, đồng thời nhắc lại mục tiêu ban đầu chỉ là bảo vệ danh dự và quyền lợi của mình trước những lời lăng mạ.

Cô Sugus bày tỏ sự cố này nên trở thành bài học chung rằng dù là người Thái hay người nước ngoài thì đều đáng được tôn trọng, không ai có quyền xúc phạm hay quấy rối người khác.

Các sinh viên Ý dự kiến sẽ tiếp tục các hoạt động trong chuyến học tập thực tế tại Thái Lan thêm vài ngày nữa.

Nguồn: Straits Times