Bước tiến y học Việt Nam, ca thứ 12 được can thiệp thông tim bào thai

Ngày 31-12, Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM) cho biết ê-kíp bệnh viện vừa phối hợp với Bệnh viện Nhi Đồng 1 thực hiện thành công ca can thiệp thông tim bào thai cho một thai nhi mắc hẹp van động mạch phổi nặng kèm thiểu sản thất phải tiến triển, một trong những dạng tim bẩm sinh phức tạp, có nguy cơ cao tiến triển thành tim một thất sau sinh.

Các bác sĩ hội chẩn và thăm hỏi, động viên thai phụ trước ca phẫu thuật

Đây là ca can thiệp thông tim bào thai đầu tiên được triển khai sau khi Bộ Y tế chính thức phê duyệt danh mục kỹ thuật can thiệp tim bào thai, đánh dấu bước tiến quan trọng trong kỹ thuật cao của ngành y tế Việt Nam.

Đây là can thiệp tim bào thai thứ 12 được các bác sĩ thực hiện thành công

Thai phụ là chị N.T.T.T (24 tuổi, ở TPHCM), mang thai lần hai, thai kỳ tự nhiên. Chồng chị là người Malaysia, luôn đồng hành cùng gia đình và đội ngũ y tế trong quá trình theo dõi, hội chẩn và quyết định can thiệp.

Trong quá trình khám thai định kỳ, quý I không phát hiện bất thường, xét nghiệm NIPT nguy cơ thấp. Tuy nhiên, khoảng tuần thai 22–24, siêu âm tim thai chuyên sâu phát hiện hẹp van động mạch phổi nặng kèm hở van ba lá, thai phụ được chuyển đến Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi Đồng 1 để theo dõi và hội chẩn. Kết quả chọc ối phân tích nhiễm sắc thể bình thường, tạo cơ sở quan trọng cho việc cân nhắc can thiệp.

Trong quá trình theo dõi, bệnh lý tim thai có xu hướng tiến triển, biểu hiện thiểu sản thất phải ngày càng rõ, nguy cơ cao diễn tiến thành tim một thất nếu không can thiệp. Sau hội chẩn liên viện, các bác sĩ thống nhất chỉ định can thiệp thông tim bào thai nhằm giúp thất phải phát triển trong tử cung và tăng cơ hội bảo tồn tim hai thất hoặc 1,5 thất sau sinh.

Ca can thiệp gặp nhiều thách thức do tư thế thai ngôi đầu, nghiêng trái, bánh nhau mặt trước, cánh tay thai vắt ngang trước ngực, che khuất đường vào tim. Ê-kíp đã linh hoạt thực hiện thủ thuật hỗ trợ để di chuyển chi thai, tạo điều kiện tiếp cận vị trí can thiệp an toàn. Quá trình xuyên kim và bơm bóng nong van động mạch phổi diễn ra thuận lợi, thành công ngay lần đầu, hạn chế tối đa rủi ro cho mẹ và thai nhi.

BSCK2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, cho biết tiếp nối thành công từ các ca trước, ca can thiệp thông tim bào thai thứ 12 diễn ra với nhiều điểm đặc biệt, cả về kỹ thuật lẫn phối hợp liên viện. Thai nhi được phát hiện hẹp van động mạch phổi nặng với nguy cơ teo tịt thất phải nếu không can thiệp sớm. Trước thủ thuật, thể tích thất phải rất nhỏ, cơ dày, dòng máu qua van hạn chế, báo hiệu nguy cơ tim một thất sau sinh. Ê-kíp gồm khoảng 25 chuyên gia y tế, từ bác sĩ sản, tim mạch can thiệp, gây mê đến sơ sinh và hồi sức sơ sinh thực hiện can thiệp chỉ trong 30 phút so với các ca trước kéo dài 2–6 tiếng. Kỹ thuật bao gồm xuyên thành bụng, tử cung và lồng ngực thai nhi, bơm bóng nong van động mạch phổi giúp dòng máu thất phải lưu thông tốt hơn, thể tích buồng tim tăng, giảm nguy cơ biến chứng sau sinh. Thành công này đã khẳng định năng lực chuyên môn, sự phối hợp liên viện và trình độ làm chủ kỹ thuật tim bào thai tiên tiến của các bác sĩ Việt Nam. Bước tiến này góp phần chuẩn hóa, phát triển y học bào thai chuyên sâu tại Việt Nam, hướng tới hội nhập khu vực và quốc tế.



