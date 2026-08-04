Bùng nổ MXH của ĐT Việt Nam: Bùi Hoàng Việt Anh "lên xe là phóng", Đình Bắc "hôm qua hoà, nay thắng là chuyện thường"

Dàn cầu thủ đội tuyển Việt Nam chia sẻ tưng bừng sau chiến thắng 3-0 trước Indonesia.

Ngay sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước chủ nhà Indonesia tại lượt trận thứ 3 Bảng A - ASEAN Cup 2026 ngay trên sân Pakansari, không khí ăn mừng bùng nổ không chỉ dưới sân cỏ mà còn lan tỏa mạnh mẽ trên không gian mạng. Đồng loạt các ngôi sao của Đội tuyển Việt Nam đã chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ cùng những dòng trạng thái tràn đầy tự hào, tự tin và hóm hỉnh.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son – người ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 ở phút 71 đã đăng tải bộ ảnh thi đấu đầy khí thế tại sân vận động Pakansari. Anh khẳng định quyết tâm của toàn đội qua thông điệp bằng tiếng Anh: "What's the difference? The hunger. Viết tiếp lịch sử" (Tạm dịch: Sự khác biệt là gì? Là khao khát chiến thắng).

Trong khi đó, tiền vệ Nguyễn Hai Long, tác giả của siêu phẩm nâng tỷ số lên 2-0, cũng nhanh chóng check-in ngay tại sân Pakansari với tấm ảnh ăn mừng bên các đồng đội cùng dòng tự sự ngắn gọn: "Tận hưởng từng khoảnh khắc".

Không khí hân hoan còn thêm phần dí dỏm qua bài đăng của Phạm Xuân Mạnh. Cầu thủ này khoe khoảnh khắc giàu cảm xúc bên HLV Kim Sang-sik kèm dòng chú thích khiến người hâm mộ bật cười: "Thầy bảo với vợ là sẽ vứt hết áo trắng rồi nhé mọi người".

Hàng thủ cũng góp vui với bài đăng của trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh. Anh đăng ảnh ăn mừng đầy nhiệt huyết cùng chia sẻ hóm hỉnh: "Lên xe là phóng". Ở trận đấu này Việt Anh dù chấn thương nhưng đã tiếp tục kiên cường thi đấu. Đúng là đổ cả máu vẫn quyết giành chiến thắng.

Còn tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc lại thể hiện góc nhìn rất lạc quan khi đăng ảnh toàn đội tri ân khán giả kèm lời nhắn: "Bóng đá mà... Hôm trước vừa hoà hôm nay thắng là chuyện bình thường! Tiến lên Việt Nam".

Tiền đạo Hoàng Hên cũng tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc chiến thắng cùng các đồng đội: "Việt Nam chiến thắng, một chiến thắng quan trọng nữa, tiếp tục thôi".

Chiến thắng 3-0 trọn vẹn không chỉ giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik đòi lại ngôi đầu Bảng A mà còn tạo ra hiệu ứng tâm lý vô cùng tích cực. Sự tự tin và tinh thần đoàn kết dâng cao trên mạng xã hội của dàn sao áo trắng chính là liều thuốc tinh thần quan trọng trước khi toàn đội trở về sân nhà tiếp đón Campuchia ở lượt trận cuối ngày 7/8 trên sân Mỹ Đình.