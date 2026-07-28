Bức ảnh người đàn ông mở laptop làm việc trên xe máy lúc chờ đèn đỏ tạo cơn chấn động mạng xã hội thế giới, gây xót xa về thảm trạng bị vắt kiệt sức của dân công sở.

Một đoạn video quay cảnh “tắc đường cũng phải mở laptop làm việc ” ở Ấn Độ đang lan truyền chóng mặt trên mạng. Sự việc diễn ra trên một tuyến phố đông đúc giờ tan tầm, tình cờ được một hành khách đang ngồi trên xe buýt ghi lại.

Giữa dòng phương tiện đang ùn ứ tại một ngã tư, thay vì nổ máy chờ đợi hoặc để bản thân được nghỉ ngơi trong vài phút kẹt xe ngắn ngủi, người đàn ông này thuần thục mở chiếc máy tính xách tay, đặt thăng bằng ngay trên phần đầu xe máy và cắm cúi gõ phím xử lý công việc. Mặc dù không truy xuất được danh tính người đăng tải đầu tiên, đoạn video nhanh chóng tạo ra một cơn chấn động truyền thông, được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mọi nền tảng mạng xã hội lớn.

Dòng trạng thái đi kèm đoạn video như một lời lột tả trần trụi về hiện thực: “Chỉ kẹt xe vỏn vẹn 5 phút trước đèn đỏ, người đàn ông này vẫn phải rút laptop ra để làm việc. Ngay cả khi đã kết thúc 8 tiếng vắt kiệt sức tại văn phòng, anh ấy vẫn phải tiếp tục giải quyết công việc trên đường đi. Điều này đồng nghĩa với việc khi bước chân qua cánh cửa, một lượt tăng ca khác lại chuẩn bị bắt đầu. Tại Ấn Độ, con người đang dần bị biến thành những cỗ máy”.

Hình ảnh khiến nhiều người không khỏi xót xa. (Ảnh cắt từ video: X)

Sự xuất hiện của đoạn video lập tức châm ngòi cho những luồng tranh luận đa chiều. Một bộ phận dư luận bày tỏ quan ngại, cho rằng việc thao tác trên các thiết bị điện tử, đặc biệt là máy tính xách tay ngay giữa luồng giao thông đang dừng chờ có thể gây phân tâm, tiềm ẩn rủi ro tai nạn giao thông nghiêm trọng cho cả bản thân người lái xe lẫn những người xung quanh.

Tuy nhiên, phần lớn mũi nhọn của dư luận lại không nhắm vào cá nhân người đàn ông, mà chĩa thẳng vào hệ thống văn hóa doanh nghiệp độc hại hiện hành. Khái niệm “cân bằng giữa công việc và cuộc sống” dường như đã bị phá vỡ hoàn toàn. Người lao động hiện đại, dù đã rời khỏi không gian văn phòng, vẫn bị trói buộc bởi những chuỗi email, tin nhắn và áp lực công việc vô hình đeo bám đến tận cùng ngõ hẻm.

Làn sóng phẫn nộ và xót xa đã bùng nổ trong phần bình luận. Một người dùng mạng thẳng thắn phân tích sự phi lý của thị trường lao động: “Mỗi ngày cống hiến 8 tiếng đồng hồ, cộng thêm thời gian di chuyển vật vã, rồi về nhà lại tiếp tục mở máy làm việc. Chuỗi tuần hoàn này khiến quỹ thời gian bị công việc chiếm dụng lên tới 14 đến 16 tiếng mỗi ngày. Hãy gọi đúng tên của nó, đây không phải là sự nỗ lực vươn lên, đây là sự bóc lột tàn nhẫn”.

Đồng tình với quan điểm trên, một ý kiến khác đặt ra câu hỏi về mục đích sống: “Nếu guồng quay này cướp đi cả chút thời gian ít ỏi dành cho gia đình và bản thân, vậy chúng ta liều mạng kiếm tiền rốt cuộc là vì điều gì?”.

Đi sâu vào nguồn cơn của vấn đề, nhiều cư dân mạng chỉ ra rằng, đằng sau sự tự nguyện làm việc đến kiệt sức chính là sự thao túng tâm lý khéo léo từ phía các doanh nghiệp. Sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường lao động cùng tỷ lệ thất nghiệp cao đã tạo ra thứ vũ khí vô hình, đó là nỗi sợ hãi.

Các công ty được cho là đang ngầm lợi dụng sự lo âu về an ninh tài chính của nhân viên để ép buộc họ phải gia tăng năng suất mà không cần trả thêm thù lao. “Ngay cả khi chúng tôi chán ghét việc này, chúng tôi vẫn buộc phải làm vì nỗi sợ mất đi chén cơm manh áo. Giới chủ nắm quá rõ nỗi sợ này và người lao động yếu thế không có quyền lựa chọn nào khác ngoài việc phục tùng sự vô lý”, một người lao động để lại bình luận chua xót.

Chỉ với 15 giây ngắn ngủi, hình ảnh người đàn ông với chiếc màn hình laptop sáng đèn giữa ngã tư ồn ào đã vượt ra khỏi biên giới của một quốc gia. Nó phản chiếu sự bế tắc của hàng triệu “nô lệ tư bản” trên toàn thế giới, đồng thời cũng khơi gợi xót xa về giới hạn chịu đựng của con người trước guồng quay khốc liệt của nền kinh tế hiện đại.

