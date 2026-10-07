Bữa sáng "hại thận" bậc nhất: Bác sĩ nói ăn vào chẳng khác nào nạp "đồ bỏ đi"

Nhiều người mê món ăn này mỗi sáng.

Chuyên gia tiết lộ bữa sáng hại thận bậc nhất

Tại Đài Loan hiện có hơn 2 triệu người mắc bệnh thận mạn. Chế độ ăn uống hằng ngày cũng là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sức khỏe thận. Bác sĩ chuyên khoa thận Hồng Vĩnh Tường nhắc nhở, nếu muốn giảm gánh nặng cho thận, mọi người có thể bắt đầu từ việc phân bổ lượng thức ăn trong 3 bữa theo mô hình “tam giác ngược”: bữa sáng ăn đầy đủ nhất, bữa trưa vừa phải và bữa tối cố gắng ăn đơn giản. Ông đặc biệt nhắc đến món mì áp chảo mà nhiều người thường ăn vào buổi sáng. Theo ông, món ăn này tuy tiện lợi nhưng có thể chứa nhiều dầu, muối, đường nhưng lại thiếu chất dinh dưỡng.

Trong một chương trình, bác sĩ Hồng Vĩnh Tường cho biết mì áp chảo chủ yếu cung cấp tinh bột, thường đi kèm khá nhiều dầu mỡ và gia vị, trong khi hàm lượng protein và chất xơ tương đối thấp, tổng lượng calo cũng không hề nhỏ. Nếu thường xuyên tiêu thụ chế độ ăn nhiều dầu, muối và đường, nguy cơ béo phì, tích tụ mỡ nội tạng và các bệnh mạn tính có thể gia tăng. Những vấn đề như tăng huyết áp, tiểu đường cũng có thể tiếp tục làm tăng gánh nặng cho thận. Ông thẳng thắn cho rằng, “ăn món này vào bữa sáng chẳng khác nào nạp vào một đống calo và đồ bỏ đi”, không có lợi cho việc bảo vệ sức khỏe thận.

Vậy nên phân bổ 3 bữa ăn trong ngày như thế nào?

Bác sĩ Hồng Vĩnh Tường khuyến nghị có thể áp dụng cách ăn theo mô hình “tam giác ngược”, cố gắng bổ sung protein, rau củ quả và một lượng chất béo tốt vừa phải vào bữa sáng. Chẳng hạn, có thể ăn bánh mì nguyên cám cùng trứng, thêm khoai lang, táo hoặc ổi; đồ uống có thể lựa chọn cà phê đen không đường. Ông nhấn mạnh, điều quan trọng không phải là nhất định phải dành thật nhiều thời gian chuẩn bị bữa sáng, mà là không nên chỉ ăn qua loa một món tinh bột để giải quyết một bữa ăn.

Trong khi đó, bữa tối không nhất thiết phải quá thịnh soạn. Bác sĩ Hồng Vĩnh Tường chỉ ra rằng nếu buổi sáng ăn uống qua loa nhưng buổi tối lại cùng người thân, bạn bè ăn uống quá nhiều, chế độ ăn cả ngày dễ bị mất cân bằng và cơ thể có thể vẫn đang trong quá trình tiêu hóa trước khi đi ngủ. Vì vậy, bên cạnh việc chú ý đến loại thực phẩm, mọi người cũng nên điều chỉnh khẩu phần và thời gian ăn uống, để bữa sáng trở thành bữa ăn có đầy đủ dinh dưỡng hơn trong ngày, còn bữa tối tương đối nhẹ nhàng và đơn giản.

10 thực phẩm tốt cho thận

Thận là một bộ phận quan trọng của cơ thể, đảm nhiệm nhiều chức năng giúp duy trì sức khỏe, trong đó có điều hòa lượng nước và loại bỏ chất thải. Khi thận không được chăm sóc tốt, chức năng thận có thể suy giảm và gây ra nhiều vấn đề như mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, nôn ói và chuột rút. Chế độ ăn uống phù hợp có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe thận.

Dưới đây là 10 thực phẩm được HealthTree gợi ý nên ăn thường xuyên để bổ thận:

Dâu tây

Dâu tây giàu vitamin C, mangan và chất xơ. Loại quả này cũng chứa anthocyanin - nhóm chất chống oxy hóa tạo nên màu sắc đặc trưng của dâu tây và có khả năng giúp bảo vệ cấu trúc tế bào trong cơ thể.

Một nửa cốc dâu tây tươi chỉ chứa khoảng 1 mg natri, 13 mg phốt pho và 120 mg kali.

Có thể ăn dâu tây tươi, thêm vào ngũ cốc hoặc xay sinh tố để bổ sung vào chế độ ăn hằng ngày.

2. Dầu ô liu

Dầu ô liu chứa các hợp chất có đặc tính chống viêm như polyphenol và axit oleic. Đây cũng là nguồn chất béo không bão hòa đơn - nhóm chất béo có lợi cho sức khỏe.

Bổ sung dầu ô liu vào chế độ ăn không chỉ được cho là có lợi cho sức khỏe và khả năng bảo vệ thận mà còn có thể góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và ung thư.

Dầu ô liu cũng có thể là lựa chọn phù hợp đối với những người chỉ còn một quả thận và cần bổ sung nguồn chất béo lành mạnh trong chế độ ăn.

3. Súp lơ trắng

Súp lơ trắng được xem là loại rau thân thiện với thận, giàu vitamin C, chất xơ và folate. Loại rau này chứa sulforaphane và choline, những hợp chất được cho là có nhiều lợi ích đối với sức khỏe.

Súp lơ trắng cũng có thể được sử dụng thay thế một số thực phẩm giàu tinh bột trong bữa ăn.

Một cốc súp lơ trắng chứa khoảng 176 mg kali, 19 mg natri và 40 mg phốt pho.

4. Lòng trắng trứng

Lòng trắng trứng có thể được đưa vào chế độ ăn dành cho người cần kiểm soát sức khỏe thận, đặc biệt trong một số chế độ ăn dành cho người mắc bệnh thận, bởi thực phẩm này chứa ít kali nhưng vẫn cung cấp protein.

Hai lòng trắng trứng cỡ lớn chứa khoảng 108 mg kali, 110 mg natri và 10 mg phốt pho.

Lòng trắng trứng cũng cung cấp các axit amin thiết yếu, góp phần duy trì năng lượng và cơ bắp.

5. Ớt chuông đỏ

Ớt chuông đỏ có hàm lượng kali thấp, đồng thời giàu vitamin C, vitamin A, chất xơ, axit folic và vitamin nhóm B.

Một nửa cốc ớt chuông đỏ chứa khoảng 1 mg natri, 10 mg phốt pho và 88 mg kali.

Loại rau này cũng chứa lycopene - một chất chống oxy hóa được nghiên cứu về khả năng góp phần bảo vệ cơ thể trước một số loại ung thư.

6. Táo

Táo được xem là một trong những loại trái cây có lợi cho chế độ ăn thân thiện với thận. Táo chứa pectin, một loại chất xơ có thể góp phần hỗ trợ kiểm soát cholesterol và đường huyết.

Ăn táo cũng có thể giúp phòng ngừa táo bón, hỗ trợ sức khỏe tim mạch và có khả năng làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính.

Ngoài ra, táo có thể được đưa vào chế độ ăn nhằm hỗ trợ kiểm soát cân nặng, sức khỏe tim mạch, tiểu đường type 2 và sức khỏe não bộ.

7. Việt quất

Việt quất là nguồn cung cấp vitamin C và có chứa các chất chống oxy hóa. Loại quả này cũng cung cấp mangan, khoáng chất cần thiết cho sức khỏe xương.

Nhờ chứa nhiều chất chống oxy hóa, việt quất được xem là một lựa chọn tốt trong chế độ ăn hướng đến sức khỏe thận.

Việt quất cũng được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ kiểm soát huyết áp, sức khỏe tim mạch, trí nhớ và nhiễm trùng đường tiết niệu.

8. Cải xoăn

Cải xoăn chứa nhiều canxi, vitamin C và vitamin A, đồng thời cung cấp flavonoid và carotenoid - các hợp chất có đặc tính chống oxy hóa.

Nhờ đặc tính chống viêm và chống oxy hóa, cải xoăn được xếp vào nhóm rau có lợi cho chế độ ăn hướng đến sức khỏe thận.

Có thể chế biến cải xoăn bằng cách xào với dầu ô liu và tỏi, nướng giòn hoặc xào rồi kết hợp với mì pasta.

9. Rau bina (cải bó xôi)

Rau bina giàu vitamin A, C và K, đồng thời cung cấp folate. Loại rau này cũng góp phần bổ sung sắt và canxi cho chế độ ăn.

Tuy nhiên, bài viết lưu ý rằng người bị suy thận cần hạn chế kali có thể phải tránh hoặc hạn chế rau bina, bởi loại rau này chứa lượng kali tương đối cao và thận suy giảm chức năng có thể gặp khó khăn trong việc loại bỏ lượng kali dư thừa ra khỏi cơ thể.

10. Bắp cải

Bắp cải thuộc nhóm rau họ cải và chứa nhiều hợp chất thực vật. Những hợp chất này có đặc tính chống oxy hóa, giúp chống lại các gốc tự do có thể gây tổn thương tế bào.

Bắp cải cũng cung cấp folate, vitamin K, vitamin C và vitamin B6, đồng thời có hàm lượng kali thấp.

Một nửa cốc bắp cải xanh chỉ chứa khoảng 60 mg kali, 9 mg phốt pho và 6 mg natri.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: TW Yahoo, HealthTree)