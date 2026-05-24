BS Nhật tiết lộ công thức "Cà phê + 1 nguyên liệu" giúp đánh bay 25kg: Uống đúng thời điểm để kiểm soát thèm ăn và ổn định đường huyết

Bên cạnh việc điều chỉnh chế độ ăn uống và kiểm soát nghiêm ngặt lượng calo nạp vào, nhiều người thường tìm đến các loại thức uống hỗ trợ đốt mỡ để đẩy nhanh quá trình giảm cân. Mới đây, phương pháp "Cà phê trà xanh" do Tiến sĩ - Bác sĩ Takafumi Kudo (Nhật Bản) đề xuất đã tạo nên một cơn sốt lớn tại xứ sở hoa anh đào nhờ tính tiện lợi, dễ thực hiện và cho hiệu quả rõ rệt.

Tuy nhiên, chuyên gia nhấn mạnh phương pháp này không đơn thuần là "cứ uống là sẽ gầy", mà chìa khóa thành công nằm ở tỷ lệ pha chế và thời điểm sử dụng.

Phương pháp "Cà phê trà xanh" là gì?

Về bản chất, "cà phê trà xanh" là công thức kết hợp giữa trà xanh và cà phê đen nguyên chất theo tỷ lệ 1:1 , được sử dụng trước 3 bữa ăn chính khoảng 15 phút.

Bác sĩ Takafumi Kudo chia sẻ, nhờ kiên trì áp dụng công thức này kết hợp với thực đơn ăn uống khoa học, ông đã giảm thành công 25kg (từ 92kg xuống còn 67kg) chỉ trong vòng 10 tháng. Đáng chú ý, một khảo sát lâm sàng trên 100 bệnh nhân tại phòng khám của ông cũng cho thấy kết quả ấn tượng: Các tình nguyện viên giảm trung bình 6,2kg chỉ sau 1 tháng thử nghiệm. Đây chính là lý do khiến trào lưu này duy trì sức hút suốt nhiều năm qua tại Nhật Bản.

Cơ chế khoa học: Vì sao trà xanh kết hợp cà phê lại giúp giảm mỡ?

Theo Bác sĩ Kudo, sự kết hợp giữa trà xanh và cà phê mang lại hiệu quả giảm cân vượt trội là nhờ sự cộng hưởng của các hoạt chất tự nhiên có trong hai loại thức uống này:

Caffeine (Tăng cường trao đổi chất): Cả cà phê và trà xanh đều chứa hàm lượng caffeine dồi dào, giúp kích thích hệ thần kinh trung ương, thúc đẩy quá trình chuyển hóa chất béo và tăng tiêu hao calo của cơ thể.

Axit Chlorogenic (Ngăn ngừa tích tụ mỡ thừa): Hoạt chất Axit Chlorogenic trong cà phê đen có khả năng làm chậm quá trình hấp thụ đường sau bữa ăn, ngăn chặn tình trạng đường huyết tăng đột biến, từ đó hạn chế tối đa nguy cơ hình thành mỡ thừa.

Catechin (Ổn định đường huyết): Hợp chất Catechin (đặc biệt là EGCG) trong trà xanh giúp ức chế enzym alpha-glucosidase, làm giảm tốc độ hấp thụ carbohydrate và giữ đường huyết ở mức ổn định.

Có thể uống riêng biệt trà xanh và cà phê không?

Nhiều người đặt câu hỏi: "Nếu sáng uống cà phê đen, trưa uống trà xanh thì hiệu quả có tương đương không?"

Bác sĩ Kudo khẳng định: Phải hòa trộn hai loại thức uống này với nhau thay vì uống riêng lẻ. Nguyên nhân là do các thành phần khi được nạp vào cơ thể cùng lúc sẽ tạo ra tác động hiệp đồng (synergy effect). Axit chlorogenic trong cà phê giúp ổn định đường huyết, nhưng bản chất caffeine lại có thể làm dao động đường huyết trong ngắn hạn. Lúc này, chất Catechin trong trà xanh sẽ đóng vai trò điều hòa, làm chậm quá trình hấp thụ đường và cân bằng lại toàn bộ hệ thống.

Về mặt vị giác, nhiều người dùng thực tế cho biết, vị chát nhẹ của trà xanh giúp làm dịu đi độ đắng và chua gắt của cà phê đen, tạo nên một hương vị thanh mát, dễ uống hơn rất nhiều, đặc biệt là khi uống nóng.

Hướng dẫn công thức và cách uống chuẩn xác

Để phương pháp đạt hiệu quả tối ưu, người dùng cần tuân thủ nghiêm ngặt công thức sau:

1. Công thức pha chế (Cho 1 phần uống)

Cà phê đen không đường: 150ml

Nước trà xanh: 150ml

Tỷ lệ: 1:1 (Tổng dung tích khoảng 300ml/lần uống)

2. Thời điểm vàng để sử dụng

Uống trước các bữa ăn sáng, trưa, tối 15 phút .

3. Các lưu ý quan trọng khi chọn nguyên liệu:

Tuyệt đối không cho thêm đường, sữa đặc hoặc kem béo.

Ưu tiên uống nóng: Nhiệt độ ấm giúp thúc đẩy tuần hoàn máu, hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường trao đổi chất tốt hơn đồ uống lạnh.

Chọn loại trà phù hợp: Nên dùng trà Sencha hoặc bột Matcha. Tránh dùng trà Gyokuro (ngọc lộ) vì hàm lượng Catechin thấp hơn. Nếu tự pha, hãy dùng nước trên 80°C để giải phóng tối đa chất Catechin.

Chọn loại cà phê phù hợp: Nên ưu tiên hạt cà phê rang mộc, rang sáng màu (Light Roast) vì hạt rang sáng giữ được hàm lượng Axit Chlorogenic cao hơn nhiều so với hạt rang đậm (Dark Roast).

Khuyến cáo: Những ai không nên áp dụng?

Mặc dù đây là phương pháp sử dụng nguyên liệu tự nhiên, các nhóm đối tượng sau được khuyến cáo cần thận trọng hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thử:

Người mắc bệnh lý dạ dày: Người bị trào ngược dạ dày thực quản (GERD) hoặc viêm loét dạ dày (caffeine có thể kích thích tiết axit vị, gây đau rát).

Người nhạy cảm với caffeine: Người dễ bị cự tuyệt, tim đập nhanh, lo âu hoặc mất ngủ.

Phụ nữ mang thai và cho con bú: Cần kiểm soát chặt chẽ tổng lượng caffeine nạp vào cơ thể mỗi ngày.

Người có chất lượng giấc ngủ kém: Không nên uống vào cuối buổi chiều hoặc tối để tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Lời kết từ chuyên gia: "Cà phê trà xanh" chỉ là một công cụ hỗ trợ kiểm soát sự thèm ăn và tối ưu hóa chuyển hóa, không phải là "thần dược" cốt lõi. Nếu duy trì chế độ ăn giàu đường, nhiều dầu mỡ và lười vận động, phương pháp này sẽ không mang lại kết quả. Việc duy trì một lối sống lành mạnh, ăn uống cân bằng và ngủ đủ giấc mới là chìa khóa bền vững để sở hữu vóc dáng thon gọn mà không bị tăng cân trở lại.