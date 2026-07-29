Bóng lưng có ma lực của mỹ nữ 2K2 khiến cả triệu người nhìn theo, chỉ hận không được thấy mặt

Thiết kế hở lưng của Prada cùng thần thái cuốn hút biến Sadie Sink thành tâm điểm mới trên thảm đỏ cùng Zendaya.

Nếu Zendaya đã và đang làm chao đảo thảm đỏ các siêu phẩm điện ảnh suốt những tuần qua bằng tư duy của một "fashion queen", thì tại buổi công chiếu Spider-Man: Brand New Day ở Los Angeles mới đây, cái tên đang viral không kém chính là Sadie Sink.

Trên các nền tảng mạng xã hội, hàng loạt đoạn video đạt hàng triệu lượt xem liên tục được chia sẻ, nhưng điều đặc biệt là phần lớn góc quay chỉ tập trung vào... bóng lưng của nữ diễn viên. Làn da trắng ngần, tấm lưng trần thanh thoát cùng mái tóc cam đỏ bồng bềnh đã tạo nên một góc quay mị lực đến mức vô số cư dân mạng để lại bình luận thừa nhận cảm thấy vô cùng bứt rứt vì chỉ muốn người đẹp quay mặt lại ngay lập tức:

"Cho tôi xem mặt cô ấy đi.", "Tôi xem hết video chỉ để đợi cô ấy quay lại.", "Bóng lưng này đẹp đến mức không thể lướt qua." ...

Thực tế, dáng pose khoe khoảnh khắc phía sau từ lâu đã trở thành một thương hiệu rất riêng của Sadie Sink mỗi khi bước lên thảm đỏ. Nữ diễn viên sinh năm 2002 vốn là gương mặt gắn bó lâu năm với Prada, và lần này lựa chọn của Sadie vẫn là phom dáng đầm cột.

Xét về tổng thể, chiếc đầm lụa satin mang tông màu bạc ánh kim của Prada chọn hướng đi tối giản. Chất liệu vải mềm có độ rủ nhẹ, điểm xuyết bằng những đường kẻ đính đá kim loại chạy dọc thân váy nhằm định hình phom dáng và tạo hiệu ứng bắt sáng dưới đèn flash. Với tông màu bạc, thiết kế này vốn dễ nuốt dáng hoặc trở nên mờ nhạt trên thảm đỏ nếu người mặc không có một sắc vóc đủ nổi bật.

Tuy nhiên, "cú lội ngược dòng" của bộ trang phục lại nằm ở phần lưng. Thiết kế hở trần hoàn toàn phía sau chính là chi tiết kịch tính và đắt giá của chiếc váy, khoe trọn đường cong thắt lưng mềm mại của sao nữ 2K2 và biến từng bước đi thành một khung hình rất điện ảnh.

Một cây bút thời trang quốc tế cũng cho rằng phần lưng là chi tiết "cứu" cả thiết kế này. Bản thân chiếc váy bạc bị nhận xét khá an toàn, màu sắc và chất liệu chưa đủ nổi bật, nhưng khi kết hợp cùng mái tóc màu cam đồng của Sadie, hiệu ứng thị giác lại hoàn toàn khác. Đó cũng là "vũ khí" khó thay thế của nữ diễn viên 24 tuổi.

Tuy nhiên, bóng lưng hút mắt đằng sau chỉ là màn dạo đầu. Đến khi quay người nhìn trực diện trước ống kính truyền thông, nhan sắc của Sadie Sink mới thực sự khiến người xem phải trầm trồ.

Sức hút lớn nhất trên gương mặt của nữ diễn viên chính là đôi mắt xanh biếc đầy mê hoặc nhờ mang ba dòng máu Anh, Đức và Ireland. Visual nàng thơ trong vắt kết hợp cùng thiết kế phần cổ xẻ sâu khoét ngực táo bạo phía trước.

Điểm cộng lớn là sự tiết chế vừa vặn giúp nữ diễn viên khoe vẻ đẹp gợi cảm mà vẫn giữ được sự sang trọng, không sa vào cảm giác phô phang. Từ một cô bé cá tính bước ra từ Stranger Things, Sadie Sink ở tuổi 24 hiện tại là minh chứng rõ nhất cho danh xưng sao nữ "dậy thì thành công" bậc nhất Hollywood với visual ngày càng chín muồi.

Sự xuất hiện đầy mê hoặc của Sadie Sink trên thảm đỏ Spider-Man: Brand New Day càng trở nên đắt giá khi nhân vật của cô trong phim vẫn được phía nhà sản xuất giữ kín. Sự tò mò về vai diễn mới cộng hưởng cùng visual bùng nổ từ bóng lưng đến gương mặt trực diện đã biến nữ diễn viên trẻ thành một trong những tâm điểm sáng nhất tại sự kiện.

Ảnh: Internet